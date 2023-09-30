Generative AI የ P vs NP ችግርን ይመረምራል፡ ከ GPT-4 ግንዛቤዎች

የተመራማሪዎች ቡድን በኮምፒዩተር ሳይንስ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የቆየውን P vs NP ችግር ለመፈተሽ የOpenAI's GPT-4 ትልቅ የቋንቋ ሞዴልን ተጠቅሟል። ለአምስት አስርት ዓመታት ያህል ጥናት የተደረገው የP vs NP ችግር፣ በስሌት አስቸጋሪ የሆኑ ችግሮችን በብቃት የመፍታት እድልን ለመዳሰስ ያለመ ነው። ይህ ችግር እንደ ክሪፕቶግራፊ እና ኳንተም ኮምፒውቲንግ ባሉ መስኮች ላይ ከፍተኛ አንድምታ አለው። ተመራማሪዎቹ በ Qingxiu Dong የሚመራው የሶክራቲክ ዘዴ GPT-4 ፕሮግራምን በመጠቀም እና ካለፈው ወረቀት ላይ ክርክሮችን አቅርበው ትርጉም ያለው ምላሽ ሰጥተዋል።
በተለይም፣ GPT-4 ፒ ከኤንፒ ጋር እኩል አይደለም ሲል ይከራከራል፣ በዚህ የዘመናት ችግር ላይ አዲስ እይታ ይሰጣል። ተመራማሪዎቹ ይህ ጥናት እንደሚያሳየው እንደ GPT-4 ያሉ ትልልቅ የቋንቋ ሞዴሎች ጽሑፍን ከማፍለቅ ባለፈ ሊሠሩ እንደሚችሉ አጽንኦት ሰጥተዋል። ወደ ሳይንሳዊ ግኝቶች ሊመሩ የሚችሉ ግንዛቤዎችንም ሊሰጡ ይችላሉ።
የዚህን ጥናት አስፈላጊነት ለመረዳት የP vs NP ችግርን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። በችግር አፈታት እና በማጣራት ውስብስብነት ዙሪያ ያሽከረክራል። እንደ “P” የተመደቡ ችግሮች በአዋጭነት ሊፈቱ እና በቀላሉ ሊረጋገጡ ይችላሉ። በተቃራኒው, በ "NP" ግዛት ውስጥ የሚወድቁ ችግሮች በቀላሉ የተረጋገጡ ናቸው ነገር ግን ለመፍትሄው ውጤታማ ዘዴዎች የላቸውም. የP vs NP ችግር የNP ችግሮች ልክ እንደ ፒ ችግሮች በብቃት መፍታት ይቻል እንደሆነ ይጠይቃል፣ ይህም አሁን ያለን የስሌት ገደቦች ግንዛቤን ይፈታተናል።
የሶክራቲክ ዘዴን ከጂፒቲ-4 ጋር በመጠቀም ዶንግ እና ቡድኑ የፒ vs ኤንፒ ችግርን ሒሳብ ውስጥ ገብተዋል። ተቃራኒውን በመገመት እና ተቃርኖዎችን በማግኘት P ኤንፒን እኩል እንዳልሆነ ለማረጋገጥ GPT-4ን ይመራሉ. ይህ አቀራረብ፣ በተቃርኖ ማስረጃነት የተጠቀሰው፣ መደበኛ የሆነ የሂሳብ ወረቀት እንደገና እንዲገነቡ ያስችላቸዋል፣ ይህም GPT-4ን በምክንያት ሂደት ይመራል። ሆኖም የግኝቶቻቸውን መደምደሚያ ለማረጋገጥ ተጨማሪ ማረጋገጫ አስፈላጊ ነው.
ይህ ጥናት እንደ GPT-4 ያሉ ትላልቅ የቋንቋ ሞዴሎች ለሳይንሳዊ አሰሳ አስተዋፅዖ እንደሚያበረክቱ በማሳየት የጄኔሬቲቭ AI አዲስ አተገባበርን ያሳያል። እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎችን የማመዛዘን እና የማስኬድ ችሎታን በመጠቀም ተመራማሪዎች ወደ ውስብስብ ችግሮች ዘልቀው በመግባት አዳዲስ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ። የጄኔሬቲቭ AI መስክ በዝግመተ ለውጥ ሲቀጥል, ሌሎች ያልተፈቱ የኮምፒዩተር ሳይንስ ችግሮችን ለመፍታት ቃል ገብቷል.
ምንጮች፡ Tiernan Ray እና ClipDropStability.ai