እጅግ በጣም ጠንካራ የኮሎይድ ክሪስታል ሜታሜትሪዎችን ለመገንባት ዲ ኤን ኤ እንደ ሙጫ መጠቀም

በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የኬሚካላዊ እና ባዮሎጂካል መሐንዲሶች ቡድን እጅግ በጣም ጠንካራ የሆነ የኮሎይድ ክሪስታል ሜታሜትሪዎችን ለመፍጠር የሚያስችል አዲስ ዘዴ ፈጥሯል። ተመራማሪዎቹ የዲ ኤን ኤ ክሮች እንደ ሙጫ በመጠቀም የብረት ናኖስትራክቸሮችን ወደ ብጁ ቅርጾች ማሰባሰብ ችለዋል።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በ nanoscale ውስጥ ያሉ ሜታሜትሪዎች ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ያላቸውን አቅም አሳይተዋል። በዚህ ጥናት ውስጥ፣ ቡድኑ ትናንሽ ሜታማቴሪያሎችን በመፍጠር አንድ እርምጃ ወደፊት ሄዷል። ጠንካራ እና ባዶ አደባባዮችን ጨምሮ በተለያዩ ቅርጾች የብረት ናኖፓርቲሎችን ሠርተዋል። የሚቀጥለው እርምጃ ተመራማሪዎቹ ናኖፓርቲሎችን እንደ ሙጫ አንድ ላይ በማያያዝ የዲ ኤን ኤ ክሮች ማቀናጀት ነበር። ዲ ኤን ኤው ከሌጎ ብሎኮች ጋር የግንባታ መዋቅሮችን የሚመስሉ የተለያዩ ቅርጾች ያላቸውን የኮሎይድ ክሪስታል ሜታሜትሪዎችን እንዲፈጥሩ አስችሏቸዋል።
በተለይም ቡድኑ የዲኤንኤ አፕሊኬሽኑን እና መጠኑን በማስተካከል በግንባታ ብሎኮች መካከል ያለውን መስተጋብር በመቆጣጠር በሜታማቴሪያል ውስጥ ወደተለያዩ ንብረቶች መምራት መቻሉን አረጋግጧል። አንዳንዶቹ የተፈጠሩት ሜታሜትሪዎች ከኒኬል ከተሠሩት ተመጣጣኝ ቁሶች የበለጠ ጠንካራ እና ጠንካራ ሆነው ተገኝተዋል።
በተጨማሪም፣ ተመራማሪዎቹ እነዚህ እጅግ በጣም ጠንካራ የሆኑ ሜታሜትሪዎች ቅርጻቸውን በከፍተኛ ጫና ውስጥ እንዲቆዩ በማድረግ ለጠፈር ተኮር አፕሊኬሽኖች ጠቃሚ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። የእነዚህ ቁሳቁሶች ቀላልነት ባህሪ ለኤሌክትሮኒካዊ መሳሪያዎች በተለይም ለህክምና አፕሊኬሽኖች ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም አሁን ጥቅም ላይ ከሚውሉ ቁሳቁሶች የበለጠ ቀልጣፋ ስለሚሆኑ።
ይህ ዲ ኤን ኤ እንደ ሙጫ በመጠቀም ናኖስኬል ሜታሜትሪያሎችን ለመገጣጠም የተደረገው ስኬት ለላቁ ቁሶች የተበጁ ንብረቶች አዲስ እድሎችን ይከፍታል። ተጨማሪ ምርምር አዳዲስ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች እንዲፈጠሩ እና የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን እንዲቀይሩ ሊያደርግ ይችላል.
ምንጮች፡ የሳይንስ እድገቶች (2023) DOI፡ 10.1126/sciadv.adj8103; Phys.org