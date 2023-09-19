የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ጋይሮስኮፕ በመጠቀም የምድርን ሽክርክር ለመለካት አዲስ መንገድ ፈጥሯል። ተመራማሪዎቹ በጀርመን የጂኦዴቲክ ኦብዘርቫቶሪ ዌትዘልል የቀለበት አይነት ጋይሮስኮፕ ሆኖ የሚሰራ 16 ሜትር ርዝመት ያለው የሌዘር ክፍተት፣ “ጂ” በመባል ይታወቃል። ከውስጥ፣ በተቃራኒ አቅጣጫ የሚጓዙ ባለሁለት ሌዘር ጨረሮች መስተጋብር በመፍጠር የጣልቃ ገብነት ንድፍን ይፈጥራሉ። ተመራማሪዎቹ ምድር በምትዞርበት ጊዜ የፍጥነት ፍጥነቷ መለዋወጥ በጣልቃገብነት ዘይቤ ውስጥ እንደሚንፀባረቅ ደርሰውበታል። የጣልቃገብነት ዘይቤን በመተንተን ተመራማሪዎቹ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ በምድር ላይ በተሰጠው ነጥብ የተጓዙበትን ርቀት ማስላት ችለዋል።
ተመራማሪዎቹ ኔቸር ፎቶኒክስ በተባለው ጆርናል ላይ ባሳተሙት ጥናታቸው የጋይሮስኮፕን ብቃት በአራት ወራት ጊዜ ውስጥ ፈትሸው የአንድ ቀን ርዝመት በጥቂት ሚሊሰከንዶች ውስጥ ለመለካት ችለዋል። ይህ የትክክለኛነት ደረጃ የምድርን ሽክርክሪት ለመለካት ከቀደሙት ዘዴዎች እጅግ የላቀ ነው እና ለአለም አቀፍ መጓጓዣ የበለጠ ትክክለኛ የጂኦፊዚካል ሞዴሎችን ለመገንባት ሊያገለግል ይችላል።
የቡድኑ ግኝቶች በካተሪና ሲሚኔሊ እና ጁሴፔ ብሩኔትቲ በዜና እና እይታዎች እንዲሁም በNature Photonics ውስጥ ታትመዋል። ተመራማሪዎቹ ይህ አዲሱ የቀን ርዝመትን የመለካት ዘዴ ከተለዋዋጭዎቹ ጋር ተዳምሮ የተሻሻሉ የጂኦፊዚካል ሞዴሎችን እንደሚያመጣ፣ እንደ የአየር ንብረት ሳይንስ እና አሰሳ ባሉ መስኮች ሰፊ አፕሊኬሽኖች እንዳሉት ጠቁመዋል። ተመራማሪዎቹ ይህ አቀራረብ እንደ ጨረቃ መሳብ፣ የውቅያኖስ ሞገድ እና የከባቢ አየር ሁኔታን የመሳሰሉ የተለያዩ የምድርን ሽክርክር ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት የአንድ ቀን ርዝመት የበለጠ ትክክለኛ መግለጫዎችን ይሰጣል ብለው ያምናሉ።
በአጠቃላይ፣ ይህ አዲስ ጋይሮስኮፕን መሰረት ያደረገ አካሄድ ስለ ምድር መዞር እና በተለያዩ የጂኦፊዚካል ክስተቶች ላይ ስለሚያስከትላቸው ተጽእኖዎች ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ቃል ገብቷል።
ምንጮች:
– K. Ulrich Schreiber et al፣ በቀለበት ሌዘር ኢንተርፌሮሜትር የሚለካ የምድር የመዞሪያ ፍጥነት ልዩነቶች፣ ተፈጥሮ ፎቶኒክስ (2023)። DOI፡ 10.1038/s41566-023-01286-x
– Caterina Ciminelli et al፣ ሌዘር ጋይሮስኮፕ የምድርን መዞር፣ ተፈጥሮ ፎቶኒክስ (2023) በትክክል ይከታተላል። DOI፡ 10.1038/s41566-023-01293-y