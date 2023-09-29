ሳይንቲስቶች የመቁረጥ ኢንዛይሞችን እና አር ኤን ኤ መጠገኛ ኢንዛይሞችን በመጠቀም የአር ኤን ኤ ቫይረስ ጂኖም ለመቀየር ቴክኒኮችን ፈጥረዋል።

የሞንታና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የማይክሮባዮሎጂስቶች ቡድን የአር ኤን ኤ ቫይረስን መቁረጫ ኢንዛይም እና አር ኤን ኤ መጠገኛ ኢንዛይም በመጠቀም ለመቀየር ዘዴ ፈጠረ። ተመራማሪዎቹ ግኝታቸውን በሳይንስ አድቫንስ ላይ አሳትመዋል።
ተመራማሪዎቹ በወተት ተዋጽኦዎች ውስጥ ከሚገኘው ስቴፕቶኮከስ ቴርሞፊለስ የተባለ ባክቴሪያ ዓይነት III CRISPR ስርዓት ተጠቅመዋል። ይህ ስርዓት መቁረጥ በሚፈለግበት ዒላማ አር ኤን ኤ ውስጥ ያለውን የተወሰነ ቦታ ለመለየት ይጠቅማል። አንዴ ከተቆራረጠ በኋላ ዲ ኤን ኤ ሰበዛዎች ገመዶቹን አንድ ላይ ለማምጣት ያገለግላሉ, እናም እነሱ ከዚያ በኋላ የቫይረስ lightme ኢንዛይምን በመጠቀም እንደገና ተስተካክለዋል.
ቴክኒካቸውን ለመሞከር ቡድኑ በ Sindbis ቫይረስ ውስጥ ያለውን የአር ኤን ኤ ክፍሎችን ሰርዟል። ቫይረሱ በአር ኤን ኤ ውስጥ አረንጓዴ የፍሎረሰንት ክፍል ይዟል፣ እና ቫይረሱን በመቁረጥ ቫይረሱ በሕይወት መትረፍ ቢችልም ፍሎረሰንት አልነበረም።
የምርምር ቡድኑ የእነሱ ቴክኒካል እና ተመሳሳይ አቀራረቦች በአር ኤን ኤ ምርምር ጥረቶች ላይ በተለይም እንደ ቫይረሶች ያሉ ተግባራትን በማጥናት ጥቅም ላይ ሊውሉ እንደሚችሉ ያምናል. ይህ ዘዴ ቫይረሱን ለማከም የታሰቡ መድኃኒቶችን እንዲያመልጥ የሚያስችለውን ተግባር ለማስወገድም ሊያገለግል ይችላል። በተጨማሪም አር ኤን ኤ ማረም አር ኤን ኤ ላይ የተመሰረቱ ህመሞችን ለማነጣጠር እና ለማከም ህክምናዎችን ለማዘጋጀት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
አር ኤን ኤን በቀጥታ የማርትዕ ችሎታ ብዙ የጽሑፍ ግልባጭ እርምጃዎችን ካካተቱ ወቅታዊ ዘዴዎች ጋር ሲነፃፀር የበለጠ ቀጥተኛ እና ቀልጣፋ አቀራረብን ይሰጣል። ይህ ግኝት በቫይሮሎጂ መስክ እና በአር ኤን ኤ ላይ የተመሰረተ ምርምር ላይ እምቅ አንድምታ አለው.
ምንጭ፡ ሳይንስ አድቫንስ (DOI፡ 10.1126/sciadv.adj8277)