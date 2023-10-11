አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ለመመስከር አስደሳች አጋጣሚ

በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በዚህ ቅዳሜና እሁድ ከኦሪገን ወደ ቴክሳስ ሲያልፍ አናላር ግርዶሽ በመባል የሚታወቀውን አስደናቂ የተፈጥሮ ክስተት የመመልከት እድል ይኖራቸዋል። በዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ ትገኛለች እና ፀሐይን ሙሉ በሙሉ አትዘጋም ፣ ይህም በጨረቃ ዙሪያ ብሩህ ውጫዊ ጠርዝ ወይም “የእሳት ቀለበት” ይፈጥራል። ይህንን የሰማይ ማሳያ ስምንት ግዛቶች በዩጂን ኦሪገን ይጀምራል እና ለአራት ደቂቃዎች ያህል ይቆያል። የትምህርት ዝግጅቶች እና የግርዶሹ የቀጥታ ስርጭቶች በተለያዩ ቦታዎች ለምሳሌ በኦሪገን የሳይንስ እና ኢንዱስትሪ ሙዚየም በፖርትላንድ ይገኛሉ።
አልበከርኪ፣ ኒው ሜክሲኮ፣ ግርዶሹ ከአመታዊው Albuquerque International Balloon Fiesta ጋር ሲገጣጠም ይታያል። ባለፈው አመት ፍልሚያው ወደ 830,000 የሚጠጉ ሰዎችን የሳበ ሲሆን የዘንድሮው የግርዶሽ እይታ ጥምረትም የበለጠ ህዝብ ይስባል ተብሎ ይጠበቃል። በኒው ሜክሲኮ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ እና የስነ ፈለክ ትምህርት ክፍል ሊቀመንበር የሆኑት ሪቻርድ ራንድ እንዲህ ዓይነቱን ክስተት የማየት ጥልቅ ስሜት ላይ ያተኩራሉ። ካምፓስ ትምህርታዊ እንቅስቃሴዎችን እና "የእሳት ቀለበት" እይታን ያቀርባል.
በሳን አንቶኒዮ፣ ቴክሳስ፣ ከፊል ግርዶሹ ከጠዋቱ 10፡23 እና 11፡54 ጥዋት መካከል ይሆናል። እንደ ፒንሆል እይታ፣ ጋላክሲ ዝቃጭ፣ እና የጠፈር ተመራማሪ ማሰልጠኛ ካምፕ መሰናክል ኮርስ ያሉ የማህበረሰብ ዝግጅቶችን በዉድላውን ሀይቅ አቅራቢያ እና በበርካታ ፓርኮች ውስጥ እይታዎች ይገኛሉ። በመጨረሻ፣ ኮርፐስ ክሪስቲ፣ ቴክሳስ፣ ግርዶሹን ለማየት በዩኤስ ውስጥ የመጨረሻው ዋና ቦታ ነው፣ እና ከፍተኛው የቆይታ ጊዜ እዚያ ረዥሙ ሲሆን ከአምስት ደቂቃ በላይ የሚቆይ ይሆናል። በኮርፐስ ክሪስቲ ውስጥ ያለው የሆቴል ቦታ ማስያዝ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል።
የዓመቱን ግርዶሽ በአስተማማኝ ሁኔታ ለማየት፣ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ፀሐይን በቀጥታ መመልከት በአይን ላይ ዘላቂ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል. እንደ የተረጋገጠ የዓይን መነፅር ወይም በእጅ የሚያዙ የፀሐይ ተመልካቾች ያሉ ትክክለኛ የአይን ጥበቃ አስፈላጊ ነው። ሬቲናዎች ለብርሃን ስሜታዊ ስለሆኑ መደበኛ የፀሐይ መነፅር በቂ ጥበቃ አያደርጉም። ስለዚህ ለአጭር ጊዜም ቢሆን ፀሐይን ከመመልከት መቆጠብ አስፈላጊ ነው.
ይህ መጪ ዓመታዊ ግርዶሽ ገና ጅምር ነው፣ ምክንያቱም በኤፕሪል 8፣ 2024፣ ብርቅዬ አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ በአስር ግዛቶች ስለሚዘረጋ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ቱሪስቶችን ይስባል። የዓመታዊ ግርዶሽ ክስተት ሙሉ የቦታዎች ዝርዝር እና የቆይታ ጊዜ ታማኝ ምንጮችን በመጎብኘት ማግኘት ይቻላል።
ትርጓሜዎች
– የዓመታዊ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ የማታገድብበት የጨረቃ ግርዶሽ የጨረቃ ግርዶሽ ዓይነት ነው።
- ግርዶሽ ማየት፡- የፀሐይ ወይም የጨረቃ ግርዶሽ በተገቢው ጥንቃቄዎች ለምሳሌ የተረጋገጠ የዓይን መነፅር ወይም በእጅ የሚያዙ የፀሐይ ተመልካቾችን መጠቀም።
ሬቲናስ፡- ብርሃንን የሚያውቅ ስሜታዊ የአይን ክፍል።
ምንጮች:
- ጠባቂው፡ [ዩአርኤል አስገባ]
- የኦሪገን የሳይንስ እና ኢንዱስትሪ ሙዚየም፡ [ዩአርኤል አስገባ]
- የኮርፐስ ክሪስቲ ተወካይን ይጎብኙ: [ዩአርኤል ያስገቡ]