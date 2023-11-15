አዲስ አንቀጽ፡- በምድር ላይ ያለው የሕይወት አመጣጥ የጠፈር አመጣጥ

የሩሲያ እና የአሜሪካ ሳይንቲስቶች በምድር ላይ ስላለው የሕይወት አመጣጥ ብርሃን የሚፈነጥቅ አዲስ ግኝት አደረጉ። በትብብር ጥናት የህይወት ህንጻዎች ወደ ፕላኔታችን ከጠፈር ላይ በሚወድቁ ቋጥኞች በኩል የተሰጡ ናቸው የሚለውን የረጅም ጊዜ ንድፈ ሃሳብ አረጋግጠዋል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እና ሙከራዎች ይህንን ዕድል ፅንሰ-ሀሳብ ቢያሳዩም, ይህ የጋራ ምርምር ሃሳቡን የሚደግፉ ተጨባጭ ማስረጃዎችን ያቀርባል.
በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ የመጀመሪያ ደረጃ ከ4-5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ፕላኔቶች መፈጠር በጀመሩበት ወቅት ምድር በሜትሮይት፣ በአስትሮይድ እና በኮከቦች ተደበደበች። እነዚህ ከብረት እና ከበረዶ የተሠሩ የሰማይ አካላት ከጠፈር የሚመጡ ድንጋዮችን ብቻ ሳይሆን የሰንሰለት ምላሽን የሚቀሰቅሱ ወሳኝ ኬሚካሎችም በመጨረሻ ወደ ኦርጋኒክ ሴሎች መፈጠር ምክንያት ሆነዋል።
ከኮራሌቭ ሳማራ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና የአሜሪካ ባልደረቦቻቸው በህዋ ውስጥ ኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮችን መኖራቸውን ለማረጋገጥ ሁለቱንም የንድፈ ሃሳብ እና የሙከራ ምርምር አካሂደዋል። በተለምዶ ለተለያዩ የጽዳት ምርቶች እና መዋቢያዎች የሚውሉት ኬላንግ ኤጀንቶች ለመጀመሪያዎቹ ባዮሎጂካል ፕሮቶኮሎች መፈጠር አስፈላጊ መሆናቸውን ደርሰውበታል። እነዚህ ወኪሎች የብረት ionዎችን በሴል ሽፋኖች በኩል ለማስተላለፍ ያመቻቻሉ እና ምናልባትም ለአር ኤን ኤ ቀደምት መባዛት ሚና ተጫውተዋል.
የዚህ ምርምር ጠቀሜታ በኢንተርስቴላር አይስ አናሎግ ውስጥ የኦርጋኒክ ኬላጅ ወኪሎች ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገኙ ነው. ይህ እውቀት በህዋ ውስጥ ስላለው የኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ሞለኪውላዊ ውስብስብነት ግንዛቤያችንን ያሰፋዋል እና ለህይወት መፈጠር አስፈላጊ የሆኑትን ሁኔታዎች ግንዛቤን ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡- የሕይወታችን ሕንጻዎች ወደ ምድር እንዴት ደረሱ?
መ: ሜትሮይትስ እና ኮሜቶች ዓለቶችን እና ኬሚካሎችን ከጠፈር አምጥተው ለኦርጋኒክ ሴሎች መፈጠር አስተዋፅዖ አድርገዋል።
ጥ፡- ኬላንግ ኤጀንቶች በህይወት እድገት ውስጥ ምን ሚና ተጫውተዋል?
መ: የብረት ionዎችን በሴል ሽፋን በኩል ለማስተላለፍ የሚረዱ ወኪሎች አር ኤን ኤ መባዛትን ሊያደርጉ ይችላሉ።
ጥ፡ የዚህ ጥናት ጠቀሜታ ምንድነው?
መ፡ ይህ ጥናት ህይወት ከህዋ የተገኘችውን መላምት የሚደግፉ ተጨባጭ ማስረጃዎችን ያቀርባል ይህም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስላለው የኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ውስብስብነት ግንዛቤያችንን ያሰፋል።
ጥ፡ ህይወትን በህዋ ቋጥኞች መጓጓዝ የሚለውን ሀሳብ የሚደግፉ ሌሎች ጥናቶች አሉ?
መ፡ አዎ፣ ያለፉት ጥናቶች ሜትሮይትስ እና ኮሜቶች እንደ አሚኖ አሲዶች እና ኑክሊዮባሴስ ያሉ አስፈላጊ የህይወት ግንባታ ብሎኮችን ወደ ምድር ማጓጓዝ እንደሚችሉ ያሳያሉ።