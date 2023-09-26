የጠፈር ውድድር፡ አሜሪካ እና ቻይና ወደ ጨረቃ ለመመለስ ይወዳደራሉ።

የናሳ ዋና አዛዥ ቢል ኔልሰን በቅርቡ ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ዩኤስ ወደ ጨረቃ ለመመለስ ከቻይና ጋር "የህዋ ውድድር" ውስጥ እንዳለች ገልፀው ይህንን ለማሳካት ዩኤስ ቀዳሚ እንድትሆን ያላቸውን ፍላጎት ገልጸዋል። እ.ኤ.አ. በ1960ዎቹ እና 1970ዎቹ ዩኤስ እና ሶቪየት ህብረት የጠፈር ውድድር ሲያደርጉ ናሳ አሁን አብዛኛውን ስራውን ለመስራት በግል ኩባንያዎች ላይ እየታመነ ነው። እንደ ኔልሰን ገለጻ ከግል ኩባንያዎች ጋር በመተባበር ወጪ መጋራትን ያስችላል እና በግሉ ሴክተር ውስጥ ያሉ ሥራ ፈጣሪዎች ፈጠራን ይስባል። እንደ ኢሎን ማስክ ስፔስኤክስ እና ጄፍ ቤዞስ ብሉ አመጣጥ ያሉ ኩባንያዎች የጨረቃ መሬት ባለቤቶችን ለመገንባት በናሳ የብዙ ቢሊዮን ዶላር ኮንትራት ተሰጥቷቸዋል።
የጨረቃን የዋልታ ክልሎች ለመድረስ እቅድ የያዘውን የቻይና የጠፈር ፕሮግራም በናሳ በቅርበት ይከታተላል። ቻይና የራሷ የጠፈር ጣቢያ አላት፣የጨረቃ ናሙናዎችን ወደ ምድር አምጥታለች፣እና በአሜሪካ የሚመራውን የአርጤምስ ስምምነት አልፈረመችም፣በግዛት ይገባኛል ጥያቄ ላይ ስጋት ፈጥሯል። ናሳ ከቻይና ጋር ያለው ፉክክር በኤጀንሲው ውስጥ ኢንቨስት እንዲጨምር አድርጓል፣ እስከ ሴፕቴምበር 71.2 ድረስ 2021 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ተደርጓል። ከዚህ ወጪ ሩብ የሚሆነው ለአነስተኛ ቢዝነሶች የሚውል ሲሆን ይህም እድገታቸውን ሊያፋጥን እና የግል ባለሃብቶችን ሊስብ ይችላል።
ወደ ጨረቃ የሚደረገው ሩጫ ትኩረትን የሳበ ቢሆንም፣ በሰፊው የጠፈር ኢንደስትሪ እድገት እንዲጨምር አድርጓል። ስፔስኤክስ በተለይም የሕዋ ኢንቬስትመንት አቅምን በማስፋት ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። በመሬት ላይ የሚዞሩ ሳተላይቶች ቁጥር ጨምሯል፣ እንደ አንድ ዌብ እና ስታርሊንክ ያሉ ኩባንያዎች ግንባር ቀደም ሆነዋል። ይህም በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ማለትም ግብርና፣ ኢንሹራንስ እና ባህርን ጨምሮ አዳዲስ እድሎችን ፈጥሯል።
በ1 በዓመት ከ2040 ትሪሊዮን ዶላር በላይ ዋጋ እንደሚያስገኝ የሚገመተው የስፔስ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ትርፋማ የመሆን አቅም አለው።ነገር ግን በጨረቃ ላይ ያለውን የኢኮኖሚ አዋጭነት የመሳሰሉ ፈተናዎችን ማሸነፍ ይቻላል። ናሳ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ በፋርማሲዩቲካል ኩባንያ ሜርክ የተካሄደውን የተሳካ የክሪስታል እድገት ሙከራዎችን በመጥቀስ በህክምና ምርምር ውስጥ ያለውን አቅም ይመለከታል።
ምንጮች:
– ቢቢሲ ዜና
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ