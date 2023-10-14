ህይወት ከጠፈር በኋላ፡ ወደ ስበት ማስተካከል እና መዝገቦችን መስበር

ጠፈርተኛ ፍራንክ ሩቢዮ ከአንድ አመት በላይ በህዋ ውስጥ ካሳለፈ በኋላ አሁን በምድር ላይ ያለውን ህይወት የማንበብ ፈተና ገጥሞታል። ሩቢዮ በቅርቡ ከአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ተሳፍሮ ለ371 ቀናት ተልእኮ ተመለሰ ፣ይህም ከቀደመው አሜሪካዊ በህዋ ላይ በቆየው ረጅሙ ሪከርድ ብልጫ ነው። ወደ ሀገሩ ሲመለስ ሩቢዮ በሂዩስተን በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ውስጥ በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተናግሮ ከምድር ስበት ጋር መላመድ ያለውን ችግር ገልጿል። ሰውነቱ ሙሉ ክብደቱን ለመደገፍ ሲስተካከል በእግር እና በታችኛው ጀርባ ላይ ህመም ማጋጠሙን ጠቅሷል።
የሩቢዮ የተራዘመ ቆይታ በህዋ ላይ በመጀመሪያ የታቀደ አልነበረም። ለመልስ ጉዞ ታቅዶ በነበረው የሶዩዝ የጠፈር መንኮራኩር ውስጥ በተፈጠረው የኩላንት ፍንጣቂ ምክንያት የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮሞስ ሩቢዮ እና አብራሪዎችን ለማምጣት ባዶ መንኮራኩር ልኳል። በውጤቱም, ሩቢዮ መጀመሪያ ላይ ለሌላ መርከበኞች የታቀደውን ተልዕኮ መቀጠል ነበረበት. ምንም እንኳን ያልተጠበቁ ሁኔታዎች ቢኖሩም, ሩቢዮ ለአንድ አመት መታደግ አእምሮአዊ ፈታኝ ቢሆንም አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ አዎንታዊ አስተሳሰብን ጠብቆ ነበር.
ሩቢዮ በጠፈር ውስጥ ለረጅም ጊዜ የአሜሪካን ሪከርድ በመስበር በተጨማሪ በተልዕኮው ወቅት ሌላ ምዕራፍ ለመምታት አስቦ ነበር። ቲማቲም በጠፈር ውስጥ ለማደግ ሞክሯል, ይህም ትልቅ ስኬት ይሆናል. ሆኖም ቲማቲሙን በተሳሳተ መንገድ አስቀምጦታል እና ማግኘት ባለመቻሉ ሳያውቅ ሊበላው ይችላል ወደሚል ግምት አመራ።
ጠፈርተኞች ወደ ምድር ሲመለሱ ብዙውን ጊዜ “የጠፈር መላመድ ሲንድሮም” በመባል የሚታወቅ ክስተት ያጋጥማቸዋል። ይህ ሁኔታ በስበት ለውጥ ምክንያት ሚዛንን እና ቅንጅትን ለመጠበቅ ችግርን ያካትታል. ሩቢዮ የጠራ አእምሮ ቢኖረውም ቀጥ ብሎ ለመራመድ ሲሞክር ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ የመንሸራተት ስሜት እንደሚሰማው ጠቅሷል።
የሩቢዮ ጉዞ የጠፈር ተመራማሪዎች በረጅም ጊዜ የጠፈር ተልዕኮዎች ላይ የሚያጋጥሟቸውን አካላዊ እና ስነ ልቦናዊ ተግዳሮቶች አጉልቶ ያሳያል። ሰዎች የጠፈር ድንበሮችን ማሰስ ሲቀጥሉ፣ የማይክሮ ስበት ኃይልን ተፅእኖ መረዳት እና በምድር ላይ ያለውን ህይወት ማንበብ አስፈላጊ የምርምር ቦታዎች ሆነው ይቆያሉ።
ምንጮች:
AFP (ኤጀንሲ ፈረንሳይ-ፕሬስ)