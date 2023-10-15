ከአንድ አመት በኋላ በጠፈር ውስጥ ወደ ስበት ማስተካከል

የጠፈር ተመራማሪው ፍራንክ ሩቢዮ 371 ቀናትን በጠፈር ካሳለፈ በኋላ አሁን ወደ ምድር የመሬት ስበት የመቀየር ፈተናዎች ተጋርጦበታል። እንደተመለሰ, ሩቢዮ ሰውነቱ ከጨመረው ክብደት ጋር ሲስተካከል, በተለይም በእግሮቹ እና በታችኛው ጀርባ ላይ ስላጋጠመው ምቾት ተናገረ. ሩቢዮ የስድስት ወር የመደበኛ ተልእኮ አካል ነበር፣ ነገር ግን በሶዩዝ የጠፈር መንኮራኩር ውስጥ በተፈጠረው ቀዝቃዛ ፍንጣቂ ምክንያት እሱ እና ሰራተኞቹ ከታቀደው ጊዜ ቀደም ብለው ወደ ምድር መመለስ ነበረባቸው።
ሩቢዮ ውጭ መሆን ስለሚወድ አንድ አመት የማሳለፍ እድሉ በጠፈር ላይ ፈታኝ እንደነበረበት ተናግሯል። ይሁን እንጂ ለተልዕኮው የሚያስፈልገውን የአእምሮ ለውጥ ተቀብሎ በጠፈር ውስጥ ካለው የኑሮ ሁኔታ ጋር መላመድ ላይ አተኩሯል። ይህ አስተሳሰብ በማርክ ቫንዴ ሄይ የተያዘውን ረጅሙን ጊዜ በጠፈር ላይ ካሳለፈው የቀድሞ የአሜሪካን ሪከርድ እንዲያልፍ አስችሎታል።
ሩቢዮ በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) በነበረበት ወቅት ቲማቲም ለማምረት ሞክሯል። ከቬልክሮ ጋር በከረጢት ቢያስቀምጥም በሚያሳዝን ሁኔታ ዱካውን አጣ እና ደርቆ ሊሆን ይችላል ወይም በስህተት የቆሻሻ መጣያ እንደሆነ ጠረጠረ። ሩቢዮ አንዳንድ ሰዎች ሚስጥራዊ የሆነውን ቲማቲሙን እንደበላ ሊያምኑ እንደሚችሉ በቀልድ ገምቷል።
በህዋ ላይ ከተራዘመ ጊዜ በኋላ ወደ ምድር መመለስ የራሱ የሆነ ፈተናዎች አሉት። ሩቢዮ መጀመሪያ ላይ በቀጥታ ለመራመድ ሲሞክር ሰውነቱ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ እንደሚወዛወዝ ገልጿል ይህም በአእምሮውና በአካሉ መካከል ያለውን ግንኙነት አጉልቶ ያሳያል። ይህ የማስተካከያ ጊዜ ለጠፈር ተጓዦች ረዘም ያለ ጊዜን በጠፈር ላይ ካሳለፉ በኋላ ወደ ስበት ማንበብ የተለመደ ነው።
የሩቢዮ ተሞክሮዎች ከረጅም ጊዜ የጠፈር ተልእኮዎች ለሚመለሱ የጠፈር ተጓዦች አካላዊ እና ስነ ልቦናዊ ማስተካከያዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። የሰው ልጅ የጠፈር ፍለጋን ድንበሮች ማሰስ እና መግፋት ሲቀጥል፣ እነዚህን ተግዳሮቶች መረዳት ለወደፊት ሰራተኞች ደህንነት ወሳኝ ይሆናል።
ምንጮች:
– አል አረቢያ (ምንጭ መጣጥፍ)