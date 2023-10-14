የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ ለአንድ አመት ከዘለቀው የጠፈር ተልዕኮ በኋላ ወደ ምድር ተመልሶ ህይወትን አስተካክሏል።

የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ ከአንድ አመት በላይ በህዋ ላይ ካሳለፈ በኋላ በቅርቡ ወደ ምድር ተመለሰ። በሂዩስተን፣ ቴክሳስ በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል በተካሄደው የዜና ኮንፈረንስ ሩቢዮ የምድርን የመሬት ስበት የማስተካከል ፈተናዎችን ተወያይቷል። በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ቀናት ውስጥ ሰውነቱ እንደገና ሲለማመዱ በእግሩ እና በታችኛው ጀርባ ላይ ምቾት ማጣት እንዳለበት ጠቅሷል።
የሩቢዮ ተልእኮ በመጀመሪያ ለስድስት ወራት እንዲቆይ ታቅዶ ነበር ነገርግን በሶዩዝ የጠፈር መንኮራኩር ውስጥ በተፈጠረው የቀዝቀዝ ፍንጣቂ ምክንያት እሱ እና ባልደረቦቹ ከ371 ቀናት በኋላ ወደ ምድር መመለስ ነበረባቸው። የኩላንት መፍሰስ በታህሳስ ውስጥ ተከስቷል፣ ምናልባትም በማይክሮሜትኦሮይድ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ለጥንቃቄ ሲባል የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ ሮስስኮስሞስ ባዶ የሆነ የሶዩዝ መንኮራኩር ወደ አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ለመላክ ወሰነ የመጠባበቂያ ተሽከርካሪ ሆኖ ያገለግላል። ይህም ሩቢዮ እና አብረውት የነበሩት የጠፈር ተመራማሪዎች በመጀመሪያው የጠፈር መንኮራኩር ወደ ምድር እንዲመለሱ አስችሏቸዋል፣ ነገር ግን ለሁለተኛው መርከብ ለታሰበው መርከበኞች የተመደበውን ተልእኮ መረከብ ነበረባቸው።
ሩቢዮ ከቤት ውጭ መገኘት ስለሚያስደስተው አንድ አመት በጠፈር ጣቢያው ተወስኖ የማሳልፈው እድሉ ፈታኝ እንደነበረው ተናግሯል። ነገር ግን በአእምሮው ከአካባቢው ጋር መላመድ ችሏል እና የጠፈር ጣቢያው ለሚቀጥሉት 12 ወራት መኖሪያው እንደሆነ ተቀበለ። ያልተጠበቁ ሁኔታዎች ቢያጋጥሙትም የሩቢዮ ተልዕኮ መራዘሙ በአሜሪካ የጠፈር ተመራማሪ ህዋ ላይ ያሳለፈውን ረጅሙን ጊዜ ሪከርዱን እንዲሰብር አስችሎታል። በ2022 ካስመዘገበው የ355 ተከታታይ ቀናት ሪከርድ በልጧል።
ወደ ምድር መመለስ የራሱን ፈተናዎች አቅርቧል። ሩቢዮ በቀጥታ ለመራመድ ሲሞክር ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ የመንጠባጠብ ስሜትን ገልጿል፣ ይህም አንዳንድ ለመላመድ ወስዷል። አእምሮው ንፁህ ሆኖ ሳለ ሰውነቱ እንደተጠበቀው ምላሽ አለመስጠቱን አስረድቷል።
ሩቢዮ በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ቆይታው ቲማቲም ለማምረት ሙከራ አድርጓል። በቬልክሮ ሊይዘው ቢሞክርም ቦታውን አላስቀመጠውም እና እንደገና ሊያገኘው አልቻለም። ሩቢዮ ደረቀ እና ቆሻሻ ተብሎ ተሳስቷል ወይም ሳያውቅ እንደበላው በቀልድ ገምቷል።
በአጠቃላይ የሩቢዮ ተልእኮ የጠፈር ተመራማሪዎች ረዘም ላለ ጊዜ ከጠፈር ሲመለሱ ማድረግ ያለባቸውን አካላዊ እና አእምሮአዊ ማስተካከያዎች አጉልቶ ያሳያል። ልምዳቸው ለሳይንሳዊ ምርምር እና ለጠፈር ምርምር እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ምንጮች:
– [የምንጭ ጽሑፍ ርዕስ] በ [የደራሲ ስም]
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