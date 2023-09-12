በቀድሞ ማቃጠያዎች ላይ የተገነቡ የከተማ መናፈሻዎች ከፍ ያለ የእርሳስ ደረጃ ሊኖራቸው ይችላል, የጥናት ግኝቶች

በዱከም ዩኒቨርሲቲ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ቀደም ሲል በቆሻሻ ማቃጠያ ቦታዎች ላይ የተገነቡ የከተማ መናፈሻዎች እና የመጫወቻ ሜዳዎች አሁንም በአፈር ውስጥ ከፍተኛ የእርሳስ መጠን ሊኖራቸው ይችላል። በፕሮፌሰር ዳንኤል ዲ. ሪችተር የተመራው ምርምር በ1940ዎቹ መጀመሪያ ላይ በተዘጉ የቀድሞ የማቃጠያ ቦታዎች ላይ በዱራም፣ ሰሜን ካሮላይና ውስጥ ከሚገኙት ሶስት የከተማ መናፈሻ ፓርኮች የወለል የአፈር ናሙናዎችን ተንትኗል።
ጥናቱ እንዳመለከተው ከምስራቅ ዱራም ፓርክ ክፍል የሚሰበሰቡ ናሙናዎች በሚሊየን ከ2000 የሚበልጡ የእርሳስ መጠን ይዘዋል፣ይህም አሁን ካለው የዩናይትድ ስቴትስ የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ (EPA) በልጆች መጫወቻ ስፍራዎች ደህንነቱ የተጠበቀ አፈር ከአምስት እጥፍ ይበልጣል። ከዎልታውን ፓርክ ናሙናዎች በአብዛኛው ዝቅተኛ የእርሳስ መጠን ይይዛሉ፣ ነገር ግን 10% ያህሉ አሳሳቢ እና ጥቂቶቹ በጣም ከፍተኛ ነበሩ። በሌላ በኩል፣ ከምስራቅ መጨረሻ ፓርክ የተገኙ ናሙናዎች ሁሉም የአፈር እርሳሶች ደረጃ ከአሁኑ የህፃናት ደህንነት ደረጃ በታች ነበራቸው።
ግኝቶቹ በቀድሞ ማቃጠያ ቦታዎች ላይ በተገነቡ ፓርኮች ላይ ተጨማሪ የክትትል እና የመቀነስ ጥረቶችን አስፈላጊነት ያሳያሉ። ሪችተር የብክለት አደጋዎችን የመወሰን አስፈላጊነት እና ለምን በተለያዩ ቦታዎች ብክለት እየቀነሰ እንደሆነ ገልጿል። በዩናይትድ ስቴትስ እና በካናዳ በሚገኙ ከተሞች ሰፊ ናሙና እና ክትትል እንዲደረግ እንዲሁም የአፈር ካርታ እና የአፈር እርሳስ ካርታ እንዲፈጠር ጠይቀዋል.
በ1930ዎቹ እና 1950ዎቹ መካከል በዩኤስ እና በካናዳ ከተደረጉት ከተሞች ግማሽ ያህሉ ደረቅ ቆሻሻን ያቃጥሉ እንደነበር ታሪካዊ ጥናቶች ያመለክታሉ። ማቃጠያዎቹ እርሳስ የያዙ ምርቶችን ጨምሮ የተለያዩ አይነት ቆሻሻዎችን እና ቆሻሻዎችን አቃጥለዋል። የተረፈው አመድ፣ እንደ እርሳስ ያሉ በካይ ንጥረ ነገሮችን ያከማቻል፣ አንዳንድ ጊዜ በፓርኮች እና በሌሎች የከተማ ቦታዎች ይሰራጫል።
የናሙና እና የክትትል ጥረቶችን ለማመቻቸት ሪችተር እንደ ተንቀሳቃሽ የኤክስሬይ ፍሎረሰንት መሳሪያዎች ያሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀምን ጠቅሷል። እነዚህ መሳሪያዎች እርሳስን ጨምሮ ለብዙ ብረቶች የአፈር ናሙናዎች በ20 ሰከንድ ውስጥ የመጀመሪያ ደረጃ ትንተና ሊሰጡ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ ስለ ቆሻሻ ማቃጠል እና አመድ አወጋገድ የታሪክ መዛግብት ትኩስ ቦታዎችን በፍጥነት ለመለየት ይረዳል።
በአጠቃላይ ጥናቱ በከተማ አፈር ውስጥ የእርሳስ ብክለት ጋር ተያይዞ ሊፈጠር የሚችለውን የረዥም ጊዜ የጤና ስጋት አጉልቶ የሚያሳይ ሲሆን በቀጣይ የማቃጠያ ቦታዎች ላይ በተገነቡ ፓርኮች እና ሌሎች የከተማ ቦታዎች ላይ ያለውን አደጋ ለመቆጣጠር እና ለመከላከል የሚደረገው ጥረት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል።
ምንጮች:
- የአካባቢ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ደብዳቤዎች (2023)። DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488