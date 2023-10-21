አዲስ የኮከብ መከታተያ ዳሳሾች የሳተላይት ፍርስራሾችን ማወቅን ያነቃሉ።

ሳተላይቶች ከመሬት ላይ ሊታዩ የማይችሉ አደገኛ የምሕዋር ፍርስራሾችን ለመለየት እንዲረዳቸው የኮከብ መከታተያ ዳሳሾች እየተዘጋጁ ነው። የከዋክብት መከታተያዎች ሳተላይቶች በትክክል እንዲቀመጡ ለማድረግ የታወቁትን የኮከቦች አቀማመጥ ይጠቀማሉ። የቤልጂየም የጠፈር መንኮራኩር ባለሙያ አርክሴክ ከፖርቹጋላዊው የጠፈር ትራፊክ አስተዳደር ቬንቸር ኒዩራስፔስ ጋር በመተባበር በህዋ ላይ በ2025 ይታያል ተብሎ የሚጠበቀውን የቆሻሻ መጣያ ኮከብ መከታተያ ለማዘጋጀት የአርክሴክ ሴንሰሮችን ከ NeuraSpace ነባራዊ መረጃ ከህዝብ ምንጮች እና ከመሬት ቴሌስኮፕ ጋር በማጣመር ነው። ሽርክና፣ የፖርቹጋላዊው ቬንቸር በጣም ትናንሽ የምሕዋር ፍርስራሾችን መከታተል ይችላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ መቀመጫውን በጃክሰንቪል፣ ፍሎሪዳ ያደረገው ሬድዋይር ፍርስራሹን የሚያውቅ እና በሚቀጥሉት ስድስት ወራት ውስጥ ምህዋር ለማድረግ የሚያስችል ኮከብ መከታተያ ሰርቷል። ሌሎች አምራቾችም ፍርስራሾችን ለመለየት የኮከብ መከታተያዎችን እድገት በማሰስ ላይ ናቸው።
በቆሻሻ ማወቂያ ውስጥ ለዋክብት መከታተያ አንዱ መተግበሪያ ከጠፈር መንኮራኩሮች ጋር ቅርበት ያላቸው የማይተባበሩ ነገሮች ምስል ነው። True Anomaly፣ በዴንቨር ላይ የተመሰረተ ሳተላይት ሰሪ፣ ለዚሁ ዓላማ ለተዘጋጁ የጠፈር መንኮራኩሮች Redwire SpectraTRAC star trackers እና ካሜራዎችን ለመጠቀም አቅዷል። የትናንሽ ሳተላይት ባለሙያ ኤኤሲ ክላይድ ስፔስ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሉዊስ ጎሜዝ፣ የኮከብ ተቆጣጣሪዎች የሰማይ ያልሆኑ ነገሮችን አስቀድመው ማወቅ እንደሚችሉ ያስረዳሉ፣ ነገር ግን ይህ መረጃ በተለምዶ የቦርድ ኮምፒውቲንግ ሃይልን ለመቆጠብ ችላ ይባላል።
አርክሴክ እንዲሁ ፍርስራሹን ለመለየት በምህዋሩ ላይ ያሉ የኮከብ መከታተያዎችን መልሰው የሚያስተካክሉ መንገዶችን እየፈለገ ነው። ኩባንያው እስካሁን ድረስ 50 ኮከብ መከታተያዎችን በተለይም በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ ላሉ የንግድ ኩባዎች አቅርቧል። የኮከብ መከታተያ ደንበኞች ፍርስራሹን እንዲከታተሉ ማሳመን አንዳንድ ተጨማሪ ወጪዎችን ያካትታል ነገርግን የኦፕሬተሮችን የምርት ስም ምስል ማሻሻል ይችላል። በ Arcsec እና NeuraSpace መካከል ያለው ሽርክና ደንበኞች ከጠፈር ትራፊክ አስተዳደር መድረክ የተሻለ አገልግሎት እና ግንዛቤዎችን ስለሚያገኙ የኮከብ ተቆጣጣሪ ተጠቃሚዎች ፍርስራሽ ጠባቂዎች እንዲሆኑ ማበረታቻ ይሰጣል።
ምንጮች:
- https://spacenews.com/startups-arcsec-redwire-look-to-boost-debris-detection/
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214552420301026