አዲስ ጥናት ማይክሮፕላስቲኮችን በደመና ውስጥ አገኘ፣ የአየር ንብረት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል።

በአካባቢ ኬሚስትሪ ደብዳቤዎች ላይ በቅርቡ የታተመ ጥናት በጃፓን ከሚገኙ ከፍታ ቦታዎች በተሰበሰቡ የደመና ውሃ ውስጥ ጥቃቅን የማይክሮፕላስቲክ ቅንጣቶች መኖራቸውን አረጋግጧል። ከ 7.1 እስከ 94.6 ማይክሮሜትር የሚይዘው ማይክሮፕላስቲክ መጠኑ በደመና ውሃ ናሙናዎች ውስጥ ተገኝቷል, ይህም የደመና ምስረታ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ እና በአየር ንብረት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳርፉ እንደሚችሉ ይጠቁማል.
መጠኑ ከ5 ሚሊ ሜትር በታች የሆኑ የማይክሮ ፕላስቲኮች የዓለምን ውቅያኖሶች፣ ወንዞች፣ አፈር እና የዱር አራዊትን የውስጥ አካላት ሳይቀር ሲበክሉ ተገኝተዋል። እያደገ የመጣ የጥናት አካልም ማይክሮፕላስቲኮችን በከባቢ አየር ውስጥ በማጓጓዝ በነፋስ እና በባህር ርጭት ወደ አየር ተነድፈው በዝናብ ወደ መሬት እንደሚመለሱ አረጋግጧል። አሁን, ይህ አዲስ ጥናት ማይክሮፕላስቲኮች በደመና ውስጥም ሊኖሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል.
ተመራማሪዎቹ ጥሩ የሽቦ መሳሪያዎችን በመጠቀም የደመና ውሃ ናሙናዎችን ሰብስበው የምስል ቴክኒኮችን በመጠቀም ተንትነዋል። ፖሊ polyethylene, polypropylene እና ፖሊ polyethylene terephthalate ጨምሮ ከዘጠኝ የተለያዩ የፕላስቲክ ዓይነቶች ማይክሮፕላስቲክ አግኝተዋል. የተመረመረ እያንዳንዱ ሊትር የደመና ውሃ ከ6.7 እስከ 13.9 ማይክሮፕላስቲክ ይይዛል፣ ምንም እንኳን ትክክለኛው ቁጥሮች በሚሰበሰቡበት ወቅት ሊጠፉ በሚችሉ ጥቃቅን ነገሮች ምክንያት ከፍተኛ ሊሆን ይችላል።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው ማይክሮፕላስቲክ እንደ ደመና ማጠናከሪያ ኒውክሊየስ ወይም የበረዶ ኒዩክሊየስ ቅንጣቶች, የደመና ምስረታ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል. ይህ በምድር የአየር ንብረት ላይ አንድምታ ሊኖረው ይችላል ምክንያቱም ደመናዎች የፀሐይ ብርሃንን ሊያንፀባርቁ እና ፕላኔቷን ሊያቀዘቅዙ ይችላሉ ወይም እንደ ሚቴን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያሉ ግሪንሃውስ ጋዞች እንዲለቀቁ አስተዋጽኦ በማድረግ ምድርን እንዲሞቁ ያደርጋል።
ይሁን እንጂ አንዳንድ ባለሙያዎች ማይክሮፕላስቲክ በደመና መፈጠር ላይ ስላለው ቀጥተኛ ተጽእኖ ጥርጣሬን ያነሳሉ. ማይክሮፕላስቲኮች በደመና ውስጥ መኖራቸው በቀላሉ ቅንጣቶች ከአየር ብዛት ጋር በመጓጓዝ ላይ ናቸው እና በራሱ የደመና ምስረታ ሂደት ላይ ተጽዕኖ አያሳርፉም ብለው ይከራከራሉ።
የፕላስቲክ የቆሻሻ ምርት መጨመርን ግምት ውስጥ በማስገባት ፕላስቲኮች በምድር ስርዓቶች፣ ስነ-ምህዳሮች እና ጤና ላይ የሚያሳድሩትን ተፅእኖ መወሰን ወሳኝ ጠቀሜታ አለው። ከ26ዎቹ እስከ 1950 ባለው ጊዜ ውስጥ 2050 ቢሊዮን ሜትሪክ ቶን የሚገመት የፕላስቲክ ብክነት ይጠበቃል፣ ማይክሮፕላስቲክ በደመና አፈጣጠር እና በአየር ንብረት ላይ ያለውን ተጽእኖ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
ምንጮች:
- የአካባቢ ኬሚስትሪ ደብዳቤዎች
- ሞንጋባይ