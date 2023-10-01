ThinkWorks ከ IUCAA ጋር በመተባበር በራስ-ሰር የውሂብ ሂደት ውስጥ ለMeerKAT ሬዲዮ ቴሌስኮፕ ውጤቶች

ThoughtWorks በሶፍትዌር እና በዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ላይ የተካነ አማካሪ ድርጅት ከኢንተር ዩኒቨርስቲ የአስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ (IUCAA) ጋር በመተባበር ለMeerKAT የሬዲዮ ቴሌስኮፕ አውቶማቲክ የመረጃ ማቀነባበሪያ ሶፍትዌሮችን በማዘጋጀት ተግባራዊ ለማድረግ በተሳካ ሁኔታ ተባብሯል። ለሁለት ዓመታት የፈጀው ይህ የትብብር ጥረት የMeerKAT ሬዲዮ ቴሌስኮፕን አቅም በማሳደግ ረገድ ተስፋ ሰጪ ውጤቶችን አስመዝግቧል።
MeerKAT ከኦፕቲካል ቴሌስኮፖች በተለየ የሬድዮ ሲግናሎችን ለመቀበል ቀንና ሌሊት ይሰራል። እ.ኤ.አ. በ 2018 የጀመረው በደቡብ አፍሪካ ራዲዮ አስትሮኖሚ ኦብዘርቫቶሪ (ሳራኦ) የሚንቀሳቀሰው እና ለብዙ ሀገራት ትብብርን የሚያካትት ለአለም አቀፍ የካሬ ኪሎሜትር ድርድር (SKA) ተነሳሽነት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። በ64 አንቴናዎች፣ MeerKAT ደቡብ አፍሪካን እና አውስትራሊያን የሚያጠቃልል የዓለማችን በጣም ስሜታዊ እና ኃይለኛ የሬዲዮ ቴሌስኮፕ ለመሆን ተዘጋጅቷል።
እ.ኤ.አ. በፌብሩዋሪ 2023 MeerKATን የሚጠቀሙ ሳይንቲስቶች የሩቅ ጋላክሲን ሲያጠኑ አንድ አስደሳች ግኝት አደረጉ። ከዚህ በፊት እንደዚህ ባሉ ጋላክሲዎች ውስጥ ታይተው የማያውቁ Rydberg አተሞች በመባል የሚታወቁትን ትላልቅ የሃይድሮጂን አተሞች ተመልክተዋል። እነዚህ አተሞች በጋላክሲው ውስጥ በአዮኒዝድ ኢንተርስቴላር ጋዝ ደመና ውስጥ ተበታትነው ስለ ኢንተርስቴላር ጋዝ እና የራይድበርግ አተሞች በጠፈር ውስጥ መፈጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ።
ThinkWorks በፕሮጀክቱ ውስጥ ያለው ተሳትፎ ARTIP የተባለ አውቶሜትድ የራዲዮ ቴሌስኮፕ ምስል ማቀነባበሪያ ቧንቧ መስመር በመፍጠር ላይ ያተኮረ ነው። ከአይዩሲኤ ከዶክተር ኔራጅ ጉፕታ ጋር በመተባበር የተገነባው ይህ የቧንቧ መስመር የመረጃ ሂደትን አሻሽሏል. ከዚህ ቀደም የ1 ቲቢ ዳታ ስብስብን በእጅ ማቀናበር ብዙ ወራትን የሚወስድ ሲሆን ወደ ስህተትም ሊያመራ ይችላል። በ ARTIP ቧንቧ መስመር የመረጃ ትንተና ከ 30 ደቂቃ እስከ አንድ ሰአት ውስጥ ብቻ ሊከናወን ይችላል, ይህም ትክክለኛ ውጤቶችን በማረጋገጥ እና ሳይንሳዊ እድገቶችን በማፋጠን.
በ ThoughtWorks እና IUCAA መካከል ያለው ትብብር ጉልህ የሆኑ ክንዋኔዎችን ከማሳካት ባለፈ ወሳኝ ግኝቶችንም አስገኝቷል። አውቶሜትድ የማቀነባበሪያ ቧንቧው ከሚልኪ ዌይ ጋላክሲ ውጭ ያለውን “OH radical” ለመለየት ረድቷል፣ ይህም ውሃ (H₂O) በውጪ ህዋ ውስጥ የማግኘት እድል እንዳለው ይጠቁማል። ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች ወደ 1.7 ቤታ ባይት የሚጠጋ የውሂብ ስብስብ እየጠበቁ ስለሆነ አሁንም ብዙ መሠራት ያለባቸው ሥራዎች አሉ፣ ይህም ለሂደቱ የ ARTIP ቧንቧ መስመር ያስፈልገዋል።
የሬድዮ አስትሮኖሚ፣ የሬዲዮ ፍሪኩዌንቶችን በመጠቀም ሰማይን በማጥናት ላይ የሚያተኩረው የስነ ፈለክ ጥናት፣ ከፍተኛ መጠን ያላቸውን መረጃዎች አያያዝ ልዩ ፈተናዎችን ያቀርባል። እንደ ARTIP ያሉ አውቶሜትድ የመረጃ ማቀነባበሪያ መሳሪያዎችን ማዘጋጀት ለሬዲዮ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሳይንሳዊ ግኝቶችን በብቃት ለማስተላለፍ ወሳኝ ነው። በአውቶሜሽን፣ ለሂደት እና ለመተንተን የሚፈጀው ጊዜ እና ጥረት በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል፣ ይህም ተመራማሪዎች ስለ ህይወት እና የኮስሞሎጂ አመጣጥ አዳዲስ ግንዛቤዎችን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
ምንጮች:
- የአስተሳሰብ ስራዎች
- የኢንተር-ዩኒቨርስቲ የአስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ ማዕከል (IUCA)