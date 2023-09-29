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የላቀ የካሜራ ቴክኖሎጂ የኳንተም ግዛቶች ፈጣን መልሶ ግንባታን ያስችላል

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 29, 2023
የላቀ የካሜራ ቴክኖሎጂ የኳንተም ግዛቶች ፈጣን መልሶ ግንባታን ያስችላል

ተመራማሪዎች የተሳሰሩ ቅንጣቶችን ሙሉ የኳንተም ሁኔታ በፍጥነት እና በብቃት መልሶ ለመገንባት የላቀ የካሜራ ቴክኖሎጂን በመጠቀም መሬትን የሚያድስ ዘዴ ፈጥረዋል። ይህ የፈጠራ ዘዴ የሁለት የተጣመሩ ፎቶኖች ሞገድ ተግባርን በእውነተኛ ጊዜ ለማየት ያስችላል፣ ይህም ቀደም ሲል ሰዓታትን ወይም ቀናትን ሊወስዱ ከሚችሉ አቀራረቦች በእጅጉ የላቀ ነው። የዚህ ግኝት ሊሆኑ የሚችሉ ትግበራዎች የኳንተም ሁኔታ ባህሪን ፣ የኳንተም ግንኙነትን እና የኳንተም ምስል ቴክኒኮችን ማሳደግን ያካትታሉ።

ጥልፍልፍ ተፈጥሮ የጫማውን ተመሳሳይነት በመጠቀም መረዳት ይቻላል። አንዱን ጫማ በዘፈቀደ ስትመርጥ የሌላው ጫማ ማንነት በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ምንም ይሁን ምን ወዲያውኑ ይታወቃል። ሆኖም ፣ እስከ ምልከታ ጊዜ ድረስ በተፈጥሮ እርግጠኛ አለመሆን አለ።

የማዕበል ተግባር በኳንተም መካኒኮች ውስጥ ማዕከላዊ ሚና ይጫወታል እና ስለ ቅንጣት ኳንተም ሁኔታ አጠቃላይ ግንዛቤን ይሰጣል። እንደ አቀማመጥ, ፍጥነት እና ሌሎች የንጥሉ ባህሪያት ያሉ ንብረቶች መረጃ ይዟል. በተጣመሩ ፎቶኖች ውስጥ, የማዕበል ተግባር ሳይንቲስቶች በፎቶኖች ላይ ያለውን የመለኪያ ውጤቶች ለመተንበይ ያስችላቸዋል.

የኳንተም ስቴት ቲሞግራፊ፣ እንዲሁም ኳንተም ቶሞግራፊ በመባልም ይታወቃል፣ የኳንተም ስርዓት ሞገድ ተግባርን የሚወስን ፈታኝ ተግባር ነው። በፕሮጀክቲቭ ኦፕሬሽኖች ላይ የተመሰረቱ የቀደሙት ዘዴዎች ብዙ ቁጥር ያላቸው መለኪያዎች ያስፈልጋሉ እና ጊዜ የሚወስዱ ነበሩ። በተጨማሪም የውጤቶቹ ጥራት በሙከራ አወቃቀሩ ውስብስብነት ላይ የተመሰረተ እና ለጩኸት ስሜታዊ ነበር።

በኦታዋ ዩኒቨርሲቲ እና በሮም ሳፒየንዛ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተሰራው አዲሱ ቴክኒክ ዲጂታል ሆሎግራፊን ይጠቀማል፣ ይህ ዘዴ በክላሲካል ኦፕቲክስ 3D ነገሮችን መልሶ ለመገንባት ነው። የቢፎቶን ግዛትን በሚታወቅ የኳንተም ሁኔታ በመቆጣጠር እና በተመሳሳይ ጊዜ የፎቶን መምጣትን የቦታ ስርጭትን በመተንተን ያልታወቀ የሞገድ ተግባር እንደገና መገንባት ይቻላል። ናኖሴኮንድ ጥራት ያለው የላቀ ካሜራ ክስተቶቹን ይይዛል፣ ፈጣን መልሶ ግንባታን ያስችላል።

የጥናት ወረቀቱ ተባባሪ ደራሲ የሆኑት ዶ/ር አሌሲዮ ዲኤሪኮ የዚህ አቀራረብ ጉልህ ጠቀሜታዎች አጽንኦት ሰጥተው ገልፀው ይህ አሰራር ካለፉት ቴክኒኮች እጅግ በጣም ፈጣን እና የመለጠጥ ፈተናዎችን በማሸነፍ ነው። የኳንተም ቴክኖሎጅ ግስጋሴዎችን የማፋጠን አቅም ስላለው የኳንተም ስቴት ባህሪ፣ የኳንተም ግንኙነት እና የኳንተም ምስል ቴክኒኮችን ጨምሮ የዚህ ጥናት እምቅ ተፅእኖ ከአካዳሚም በላይ ነው።

ይህ ጥናት በተፈጥሮ ፎቶኒክስ የታተመ ሲሆን በካናዳ የምርምር ወንበሮች፣ በካናዳ የመጀመሪያ የምርምር የላቀ ፈንድ እና በNRC-uOttawa የጋራ ኳንተም ፎቶኒክስ (JCEP) የተደገፈ ነው።

ምንጮች:
- የተፈጥሮ ፎቶኒክስ

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