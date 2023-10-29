የዩካሪዮቲክ ህዋሶች ውስብስብ አመጣጥ፡ በሴሉላር ኢቮሉሽን ላይ ብርሃን ማብራት

በሺዎች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት አንድ ጉልህ ክስተት በፕላኔታችን ላይ ያለውን የሕይወት ጎዳና ለዘላለም ለውጦታል. የሁለት ጥቃቅን ህዋሶች ውህደት በዝግመተ ለውጥ ታሪክ ውስጥ ወሳኝ ጊዜ ነበር። ተመራማሪዎች ስለ ውስብስብ ሴሉላር አወቃቀሮች አመጣጥ ታሪክ በጥልቀት ሲመረምሩ፣ ስለ eukaryotic cells ውስብስብነት አዳዲስ ግንዛቤዎችን እያገኙ ነው።
የዚህ ጥንታዊ ውህደት እምብርት “የሴል ሃይል ሃውስ” በመባል የሚታወቀው ሚቶኮንድሪያ መፈጠር ነው። እነዚህ ሃይል የሚያመነጩ የአካል ክፍሎች የእንግዳ ህዋሶችን ሃይል እንዲቀይሩ በማድረግ ውስብስብና ባለ ብዙ ሴሉላር ህይወት እንዲፈጠሩ መንገድ ጠርጓል። ግን ሚቶኮንድሪያ የእንቆቅልሹ አንድ ክፍል ብቻ ነው። ዩካርዮቲክ ሴሎች እንደ ኒውክሊየስ፣ ኢንዶፕላስሚክ ሬቲኩለም፣ ጎልጊ አፓርተማ፣ ሊሶሶም፣ ፐሮክሲሶም እና ቫኩኦልስ የመሳሰሉ ሌሎች አስፈላጊ ሕንጻዎችን ይይዛሉ።
የእነዚህ አወቃቀሮች አመጣጥ ተመራማሪዎችን ለረጅም ጊዜ ግራ ሲያጋባ ቆይቷል፣ ይህም የዝግመተ ለውጥ ታሪክን ጥልቀት ለመዳሰስ ውሱን ፍንጭ ይሰጣል። አሁን ያለው “ሚቶኮንድሪያ ዘግይቶ” መላምት እንደሚያመለክተው የአስተናጋጁ ሕዋስ ቀድሞውንም ውስብስብ እና ሌሎችን በፋጎሳይትስ ሊዋጥ የሚችል ነበር። ይሁን እንጂ ይህ ጽንሰ-ሐሳብ የአስተናጋጁ ሴል በመጀመሪያ ደረጃ እንዴት እና ለምን ውስብስብ እንደሆነ ማስረዳት አልቻለም.
በዚህ ሳይንሳዊ መልክዓ ምድር ውስጥ በሳይንቲስቶች ቢል ማርቲን፣ ስቬን ጉልድ እና ስሪራም ጋርግ የቀረበው “ሚቶኮንድሪያ ቀደምት” መላምት ደረጃ በደረጃ። ይህ ሞዴል ውስብስብ ህዋሶች ውስጥ የሚገኙትን የውስጥ ሽፋን አወቃቀሮችን የሚይዘው የኢንዶሜምብራን ስርዓት በአንፃራዊነት ቀላል በሆነ ሴል ውስጥ አርኬያ በተባለው የሴል ሴል ውስጥ መኖር ከጀመረ ብዙም ሳይቆይ የአልፋፕሮቶባክቲሪየም -የማይቶኮንድሪያ ቅድመ አያት ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል። በዚህ መላምት መሠረት የሜምቦል አወቃቀሮች የሚቲኮንድሪያል ቅድመ አያት ከተለቀቁት vesicles ወጡ።
በአሁኑ ጊዜ በነጻ ህይወት ባላቸው ባክቴሪያዎች የሚፈሱት እነዚህ ቬሴሎች በ endosymiont የሚመረቱትን መርዛማ ምላሽ ሰጪ የኦክስጂን ዝርያዎችን የመለየት የመጀመሪያ ተግባር ሳይሆኑ አልቀሩም። በተጨማሪም በዲ ኤን ኤ ውህደት ምክንያት የተፈጠረውን ሌላ ችግር ለመፍታት ረድተው ሊሆን ይችላል፣ ይህም የሆድ ሴል አስፈላጊ የሆኑትን ጂኖች ለመጠበቅ የሽፋን መከላከያዎችን በመፍጠር ሊሆን ይችላል።
ከዚህም በላይ በኒውክሊየስ ዙሪያ ያለው ሽፋን ኤምአርኤን እንዲሰፋ እና በሴል ውስጥ የማይረቡ ፕሮቲኖችን እንዳይመረት በማድረግ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። የኒውክሊየስ ሽፋን እንደ የቦታ አጥር ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ይህም ከመተርጎሙ በፊት የኤምአርኤን ሂደት እንዲጠናቀቅ ያስችለዋል ፣ ይህም የሕዋስ ፕሮቲን ሰሪ ማሽነሪዎችን ታማኝነት ይጠብቃል።
በሴሉላር ዝግመተ ለውጥ ዙሪያ ያሉ ብዙ ምስጢሮች ቢቀሩም፣ “ሚቶኮንድሪያ ቀደምት” መላምት ውስብስብ በሆኑ የህይወት ቅርጾች ላይ ስላለው ውስብስብ ሴሉላር አርክቴክቸር አመጣጥ አዲስ እይታን ይሰጣል። አዳዲስ መሳሪያዎችን እና ቴክኒኮችን በመጠቀም ተመራማሪዎች የዝግመተ ለውጥ ታሪካችንን ሚስጥሮች በማግኘታቸው ወደ ሴሉላር ያለፈ ጊዜ ውስጥ መግባታቸውን ቀጥለዋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡- ሚቶኮንድሪያ በ eukaryotic cells ውስጥ ያለው ጠቀሜታ ምንድነው?
መ: ሚቶኮንድሪያ በ eukaryotic ሕዋሳት ውስጥ ኃይል የሚያመነጩ የአካል ክፍሎች ናቸው። የእነርሱ ዝግመተ ለውጥ እና ወደ ቀደምት አስተናጋጅ ሴሎች ውህደት ውስብስብ፣ ባለ ብዙ ሴሉላር ህይወት ቅርጾችን ለመፍጠር ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል።
ጥ፡- በ eukaryotic cells ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ጠቃሚ መዋቅሮች ምንድናቸው?
መ: ከሚቶኮንድሪያ በተጨማሪ eukaryotic ሕዋሳት ኒውክሊየስ፣ ኢንዶፕላስሚክ ሬቲኩለም፣ ጎልጊ አፓርተማ፣ ሊሶሶም፣ ፔሮክሲሶም እና ቫኩኦልስን ጨምሮ የተለያዩ አወቃቀሮችን አሏቸው። እነዚህ አወቃቀሮች እንደ ዲኤንኤ ማከማቻ፣ ፕሮቲን ውህደት እና ሴሉላር ቆሻሻ አያያዝ ባሉ ሂደቶች ውስጥ ይሳተፋሉ።
ጥ፡- “ሚቶኮንድሪያ ቀደምት” መላምት ምንድን ነው?
መ: "ሚቶኮንድሪያ ቀደምት" የሚለው መላምት እንደሚያመለክተው በአሁኑ ጊዜ ውስብስብ በሆኑ ሴሎች ውስጥ የሚገኘው የኤንዶሜምብራን ሥርዓት፣ ኒውክሊየስ ሽፋንን ጨምሮ፣ አልፋፕሮቶባክቲሪየም ከቀላል ሴል ጋር ከተቀላቀለ ብዙም ሳይቆይ ነው። ይህ መላምት የአስተናጋጁ ሴል ቀድሞውንም ውስብስብ እንደነበረ እና በምትኩ ውስብስብነቱ ከውህደቱ በኋላ መፈጠሩን የቀደመውን ሀሳብ ይፈታተናል።
ጥ: በኒውክሊየስ ዙሪያ ያለው ሽፋን ለሴሉላር ሂደቶች አስተዋፅኦ የሚያደርገው እንዴት ነው?
መ: በኒውክሊየስ ዙሪያ ያለው ሽፋን ትክክለኛውን ኤምአርኤን እንዲከፋፈሉ እና ትርጉም የለሽ ፕሮቲኖች እንዳይመረቱ ለመከላከል ወሳኝ ሚና ይጫወታል። የቦታ አጥርን በማቅረብ የኒውክሊየስ ሽፋኑ ከትርጉሙ በፊት የኤምአርኤን ሂደትን ለማጠናቀቅ ያስችላል ፣ ይህም የሕዋስ ፕሮቲን ሰሪ ማሽነሪዎችን ታማኝነት ይጠብቃል።