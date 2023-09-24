አዲስ የሳይንሳዊ ምርምር ዘመን፡ የኤክስሬይ ሌዘር ኃይል

ለሳይንሳዊ ምርምር አስደናቂ እድገት, የላቀ ኤክስሬይ ሌዘር በተፈጥሮ መሰረታዊ ሂደቶች ላይ ብርሃን እየፈነጠቀ ነው. እነዚህ ኃይለኛ መሳሪያዎች ኬሚካላዊ ግብረመልሶችን የሚያራምዱ፣ የኤሌክትሮኒክስ ባህሪን በቁሳቁሶች ውስጥ የሚያስተዳድሩ እና የተፈጥሮ አለምን ሚስጥሮች የሚከፍቱትን ውስብስብ የአቶሚክ ግንኙነቶችን ለመግለጥ ነው። ሳይንቲስቶች እነዚህን ዘዴዎች በመረዳት የተፈጥሮን አስደናቂ ስራዎች ለመድገም እና የበለጠ ቀልጣፋ ቴክኖሎጂዎችን ለማዳበር የሚያስችሉ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
በSLAC ናሽናል አከሌሬተር ላብራቶሪ የሚገኘው የሊንክ ኮኸረንት የብርሃን ምንጭ (LCLS-II) ኤክስ ሬይ ፍሪ-ኤሌክትሮን ሌዘር (XFEL) በቅርቡ ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግቧል። ይህ ዘመናዊ ሌዘር በሴኮንድ ወደ አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ የኤክስሬይ ብልጭታዎችን ማምረት የሚችል ሲሆን ይህም ከቀደምት ሞዴሎች ጋር ሲነጻጸር እጅግ የላቀ የሃይል መጨመር ነው። የ SLAC ላቦራቶሪ ከስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር እና በኢነርጂ ዲፓርትመንት የሚደገፈው በዚህ ታላቅ እድገት ግንባር ቀደም ነው።
ኤክስሬይ ለማመንጨት LCLS-II ኤሌክትሮኖችን ወደ ብርሃን ቅርብ ወደሆነ ፍጥነት ያፋጥናል። እነዚህ ከፍተኛ ኃይል ያላቸው ኤሌክትሮኖች የኤክስሬይ ምቶች እንዲለቁ ይደረጉበታል። ተመራማሪዎች እነዚህን ጥራጥሬዎች በጥቃቅን ኢላማዎች ላይ በትክክል በማተኮር በድርጊት ውስጥ ያሉትን ሞለኪውሎች ዝርዝር ቅጽበታዊ ገጽ እይታዎችን ማግኘት ይችላሉ። እነዚህ ተከታታይ ምስሎች እርስ በርስ በሚገናኙበት ጊዜ ወደ ውስብስብ የሞለኪውሎች ዳንስ የሲኒማ መስኮት ይሰጣሉ.
LCLS-II ልዩ ኃይል ያለው ብቻ ሳይሆን በተለየ ዝቅተኛ የሙቀት መጠንም ይሰራል። መሳሪያው አጥንት በሚቀዘቅዝ 2 ዲግሪ ኬልቪን የቀዘቀዙ ሱፐርኮንዳክተሮችን ይጠቀማል፣ ከህዋው ስፋት የበለጠ ቀዝቃዛ። ይህ ከፍተኛ ቅዝቃዜ ባለ 2 ኪሎ ሜትር ርዝመት ባለው መሿለኪያ ላይ የኤሌክትሮኖችን ትክክለኛ እና ቁጥጥር ለማፋጠን ያስችላል።
የ LCLS-II ምኞቶች አሁን ካለው አቅም በላይ ይዘልቃሉ። የሳይንስ ሊቃውንት መሳሪያውን የበለጠ ለማሳደግ አቅደዋል, ይህም "ጠንካራ" ኤክስ ሬይ በተጣመሩ አተሞች መካከል ካለው ርቀት ጋር ተመሳሳይ የሆነ የሞገድ ርዝመት አለው. እነዚህ ከባድ ኤክስሬይ ስለ አቶሚክ ቦንዶች እና በመካከላቸው ስላሉት ማዕዘኖች ውስብስብ ዝርዝሮችን የመግለጽ አቅም አላቸው።
በ LCLS-II የተካተተው እጅግ በጣም ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እና ሳይንሳዊ የማወቅ ጉጉት የተፈጥሮ ዓለምን ውስብስብ የአቶሚክ ስራዎችን ለመረዳት በምናደርገው ጥረት አዳዲስ ድንበሮችን ይከፍታል። በእያንዳንዱ የኤክስሬይ ብልጭታ፣ በጣም ጥልቅ የሆኑትን የተፈጥሮ ምስጢራትን ወደ አፈታት እንቃርባለን።
ምንጮች:
- ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ
- SLAC ብሔራዊ Accelerator ላቦራቶሪ
- የኃይል ክፍል