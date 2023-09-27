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አዲስ የኳንተም ቁሳቁስ፡ የግለሰብ ግራፊን ናኖሪቦንስ ለመጀመሪያ ጊዜ ተገናኝቷል።

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 27, 2023
አዲስ የኳንተም ቁሳቁስ፡ የግለሰብ ግራፊን ናኖሪቦንስ ለመጀመሪያ ጊዜ ተገናኝቷል።

የኢምፓ ሳይንቲስቶች እና አለምአቀፍ አጋሮቻቸው በግለሰብ አቶሚክ ትክክለኛ ግራፊን ናኖሪብቦን በተሳካ ሁኔታ በመገናኘት በኳንተም ቴክኖሎጂ ትልቅ ስኬት አግኝተዋል። ግራፊን nanoribbons ልዩ አካላዊ ባህሪያትን እና የተለያዩ የኤሌክትሪክ፣ መግነጢሳዊ እና የጨረር ውጤቶች የሚያሳዩ ባለ ሁለት ገጽታ የካርበን አወቃቀሮች ናቸው። ነገር ግን፣ የኳንተም ባህሪያቸው እየጠበበ ሲሄድ ጎልቶ ስለሚታይ እነዚህን ናኖሪብኖች ማጥናት ፈታኝ ነው። በዚህ ጥናት ተመራማሪዎቹ 1 ናኖሜትር ስፋት ያላቸውን ነጠላ graphene nanoribbons ለመገናኘት ተመሳሳይ መጠን ያላቸውን የካርቦን ናኖቱብ ኤሌክትሮዶችን ተጠቅመዋል።
ከሌሎች የምርምር ቡድኖች ጋር በመተባበር ቡድኑ የአቶሚክ ትክክለኛ የግራፍ ናኖሪብቦን ከ nanotech@surfaces ላቦራቶሪ ኢምፓ እና ቀዳሚ ሞለኪውሎችን ከማክስ ፕላንክ የፖሊመር ምርምር ተቋም አግኝቷል። የካርቦን ናኖቱቦች በፔኪንግ ዩኒቨርሲቲ በቡድን ያደጉ ናቸው, እና የሂሳብ ትንተና ከዎርዊክ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ተከናውኗል.
በ nanoribbons እና nanoribbons እና nanotube electrodes መካከል ትክክለኛ ግንኙነትን ለማረጋገጥ ተመራማሪዎቹ በጥንቃቄ ማስተላለፍ እና በተመሳሳዩ ንጥረ ነገር ላይ ማስተካከል ነበረባቸው። የሙከራው ስኬት በዝቅተኛ የሙቀት መጠን በተደረጉ የኃይል ማጓጓዣ ልኬቶች ተረጋግጧል. ተመራማሪዎቹ የ graphene nanoribbons ጠንካራ የኳንተም ውጤቶች በክፍል ሙቀት ውስጥም ሊታዩ እንደሚችሉ ይጠብቃሉ ፣ ይህም ለወደፊቱ የኳንተም ቁሳቁሶች ዲዛይን ላይ ከፍተኛ አንድምታ ሊኖረው ይችላል። ይህ ግኝት የኳንተም ቴክኖሎጂን ተስፋ እውን ለማድረግ አንድ እርምጃ ያቀርብልናል፣ ይህም እንደ ኮምፒውተር፣ ኮሙኒኬሽን እና የቁሳቁስ ሳይንስ ያሉ የተለያዩ ዘርፎችን የመቀየር አቅም አለው።
ምንጮች:
- የኢምፓ ተመራማሪዎች እና አለምአቀፍ አጋሮቻቸው በተሳካ ሁኔታ የካርቦን ናኑቱብ ኤሌክትሮዶችን በግለሰብ አቶሚክ ትክክለኛ ናኖሪብቦን አያይዘዋል። ክሬዲት፡ Empa
- በተፈጥሮ ኤሌክትሮኒክስ ውስጥ የታተመ የምርምር መጣጥፍ፡- “የተጠቀለለ የካርቦን ናኖቱብ ኤሌክትሮዶች የተገናኙ ግለሰቦች ረጅም graphene nanoribbons” [ምንም URL አልቀረበም]

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