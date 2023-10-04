በ20ኛው ክፍለ ዘመን የነበረው የንግድ አሳ ማጥመድ በሕይወት በሚተርፉ ዓሣ ነባሪዎች ላይ የዘረመል ምልክትን ትቶ ወጥቷል።

በኦሪገን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው በ 20 ኛው ክፍለ ዘመን የንግድ ዓሣ ነባሪ ዛሬ በሕይወት ባሉ ዓሣ ነባሪዎች የጄኔቲክ ልዩነት ላይ ዘላቂ ተጽዕኖ አሳድሯል ። ጥናቱ በደቡብ ጆርጂያ ደሴት የሚገኘውን የዓሣ ነባሪ አጥንቶች ዲኤንኤ ከአሁኑ የዓሣ ነባሪ ሕዝብ ዲኤንኤ ጋር በማነፃፀር በሰማያዊ እና በሃምፕባክ ዓሣ ነባሪዎች መካከል የእናቶች የዲኤንኤ የዘር ሐረግ መጥፋቱን የሚያሳይ ጠንካራ ማስረጃ አሳይቷል።
ተመራማሪዎቹ እንደ መመገቢያ እና የመራቢያ ቦታዎች ካሉ ባህላዊ ትዝታዎች ጋር የተያያዙት እነዚህ የእናቶች የዘር ሐረጎች በንግድ ዓሣ ነባሪዎች ምክንያት ጠፍተዋል. ይህ ኪሳራ ከእነዚህ ወሳኝ የዓሣ ነባሪዎች ሕይወት ገጽታዎች ጋር ተያይዞ በትውልዶች ውስጥ የተላለፈው እውቀትም እንዲሁ ጠፍቷል ማለት ነው።
ደቡብ ጆርጂያ ደሴት፣ በአንድ ወቅት የበርካታ አሳ አሳ ማጥመጃ ጣቢያዎች መኖሪያ የሆነችው፣ በ20ኛው ክፍለ ዘመን ሰፊ የአሳ ነባሪ እንቅስቃሴ የነበረባት ቦታ ነበር። በዚህ ወቅት በደቡብ ንፍቀ ክበብ ከ2 ሚሊዮን በላይ ዓሣ ነባሪዎች ተገድለዋል፣ በደቡብ ጆርጂያ ደሴት አቅራቢያ ብቻ 175,000 ተገድለዋል። ደሴቱ በአሳ ነባሪ አጥንቶች ተሞልታለች፣ ይህም የእርድ ታሪካዊ አሻራ ያሳያል። በደሴቲቱ ላይ ያለው ቀዝቃዛ የአየር ሙቀት እነዚህን አጥንቶች ጠብቆታል, አንዳንዶቹ ከ 100 ዓመት በላይ ዕድሜ ያላቸው ናቸው.
በደቡብ አትላንቲክ ውቅያኖስ ውስጥ ያሉ የዓሣ ነባሪዎች የንግድ እንቅስቃሴ ካቆመ በኋላ ማገገም የጀመሩ ቢሆንም፣ በደቡብ ጆርጂያ ደሴት አካባቢ የዓሣ ነባሪዎች እይታ ዝቅተኛ ነው። ይህ የሚያመለክተው የአካባቢው ነዋሪዎች ከመጥፋት የተነሣ በዓሣ ነባሪዎች መካከል የባህል ትውስታ እንዲጠፋ አድርጓል። ይሁን እንጂ ቁጥራቸው ቀስ በቀስ እየጨመረ በመምጣቱ ዓሣ ነባሪዎች ይህንን መኖሪያ እንደገና ሊያገኙት እንደሚችሉ የሚጠቁሙ ምልክቶች አሉ.
በኦሪገን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የተደረገው ጥናት በደቡብ ጆርጂያ ደሴት ከሚገኙ የዓሣ ነባሪ አጥንቶች የተገኘውን ዲ ኤን ኤ የተተነተነ ሲሆን ሕያው ከሆኑ ዓሣ ነባሪዎች የዘረመል መረጃ ጋር አወዳድሮታል። ጥናቱ እንደሚያሳየው በአሳ ነባሪዎች መካከል የዘረመል ልዩነት ከፍተኛ ቢሆንም፣ በሰማያዊ እና ሃምፕባክ ህዝቦች ውስጥ የእናቶች የዲኤንኤ የዘር ግንድ መጥፋቱን የሚያሳይ ማስረጃ አለ። ተመራማሪዎቹ በዕድሜ የገፉ ዓሣ ነባሪዎች ሲሞቱ ብዙ የእናቶች የዘር ሐረግ የመጥፋት አደጋ ተጋርጦበታል ብለው ያምናሉ።
የእነዚህ ዓሣ ነባሪዎች የዘረመል መረጃን መጠበቅ ያለፈ ህይወታቸውን ለመረዳት እና የወደፊት ህይወታቸውን ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው። ተመራማሪዎቹ የእነዚህን የዓሣ ነባሪ ህዝቦች ታሪክ በደንብ ካልተረዳን የወደፊት ለውጦችን ለመለካት ወይም ለመገመት እንደማንችል አጽንኦት ሰጥተዋል. ጥናቱ የእነዚህን የዓሣ ነባሪዎች ታሪክ መልሶ ለመገንባት እና በአሳ አሳ ነባሪ እንቅስቃሴዎች ምክንያት የጠፋውን ብርሃን ለማብራራት እድል ይሰጣል።
የአየር ንብረት ለውጥ የሙቀት መጠኑን እየጨመረ በመምጣቱ በደቡብ ጆርጂያ ደሴት ላይ ባለው የዓሣ ነባሪ አጥንቶች ውስጥ ያለው ዲ ኤን ኤ ሊበላሽ ይችላል. ስለዚህ ይህ ጥናት ይህንን ጠቃሚ ታሪካዊ መረጃ ላልተወሰነ ጊዜ ለማቆየት እና የወደፊት የጥበቃ ጥረቶችን ለመምራት እንደ ዘዴ ያገለግላል።
ምንጭ፡ የኦሪገን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የባህር አጥቢ አጥቢ ተቋም
ትርጓሜዎች
- ዲ ኤን ኤ፡ ዲኦክሲራይቦኑክሊክ አሲድ፣ የጄኔቲክ መረጃን እና ለልማት፣ ለአሰራር፣ ለእድገት እና ለመራባት መመሪያዎችን የያዘ ሞለኪውል።
- የእናቶች የዘር ሐረግ፡- በሴት መስመር በኩል የሚተላለፈው የዘር ሐረግ፣ የባህል ትውስታዎችን እና እውቀትን ሊያካትት ይችላል።
– የጠፋ፡- አንድ ዝርያ በአንድ የተወሰነ አካባቢ የማይገኝበትን አካባቢያዊ መጥፋትን ለመግለጽ የሚያገለግል ቃል ነው።
ማጣቀሻ:
- "የማይቶኮንድሪያል ዲ ኤን ኤ ልዩነት በ 3 ትላልቅ ዓሣ ነባሪ ዝርያዎች ከዘመናዊ ዓሣ ነባሪዎች በፊት እና በኋላ" በአንጄላ ኤል ስሬምባ እና ሌሎች, ጆርናል ኦፍ ሄሬዲቲ, 2023.