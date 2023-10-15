የኑክሊዮን ሬዞናንስ 3D መዋቅር ላይ አዲስ ግንዛቤዎች

በቅርብ ጊዜ በዩኤስ ኢነርጂ ዲፓርትመንት ቶማስ ጄፈርሰን ናሽናል አፋጣኝ ፋሲሊቲ የተደረገ ሙከራ ስለ 3D የኑክሊዮን ሬዞናንስ አወቃቀር አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል፣በመጀመሪያው ዩኒቨርስ እና መሰረታዊ ቅንጣቶች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። በ 20 ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ የፕሮቶን ሬዞናንስ ግኝት ፕሮቶኖች ከደወል ንዝረት ጋር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ሊሰሙ ይችላሉ። እድገቶች የመሬት ስቴት ፕሮቶን አወቃቀሩን ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖር ቢፈቅዱም፣ የሚያስተጋባ ፕሮቶን 3D መዋቅር ውስን ነው።
በጀርመን ከሚገኘው Justus Liebig Universitat (JLU) Giessen በመጡ የፊዚክስ ሊቃውንት እና የኮነቲከት ዩኒቨርሲቲ የሁለቱም ፕሮቶን እና የኒውትሮን ሬዞናንስ አወቃቀሮችን በጄፈርሰን ላብ ቀጣይነት ያለው ኤሌክትሮን ጨረራ አፋጣኝ ፋሲሊቲ (CEBAF) ላይ ዳስሷል። ኑክሊዮኖች፣ ከኳርክክስ እና ግሉኖኖች የተውጣጡ፣ የአተሞች አስኳል ናቸው። አንድ ኑክሊዮን ወደ ከፍተኛ-ኃይል ሁኔታ ሲደሰት፣ ኳርኮች የሚሽከረከሩበት እና የሚንቀጠቀጡበት የኑክሊዮን ድምጽ ያሳያል። ይህ ጥናት ስለ ኑክሊዮን ሬዞናንስ መሰረታዊ ባህሪያት እና ባህሪያት ወሳኝ መረጃ ይሰጣል።
ሙከራው በውስጡ ያሉትን ፕሮቶኖች ለማነቃቃት እና ኑክሊዮን ሬዞናንስ ለማምረት ከፍተኛ ኃይል ያለው ኤሌክትሮን ጨረር ወደ ቀዝቃዛ ሃይድሮጂን ጋዝ መላክን ያካትታል። የተገኙት የተደሰቱ ቅንጣቶች መኖራቸውን የሚያሳዩ ማስረጃዎችን ይተዋል, ተመራማሪዎቹ ሬዞናንስ እንደገና እንዲገነቡ ያስችላቸዋል. እነዚህን አስተጋባዎች በማጥናት፣ የፊዚክስ ሊቃውንት ከቢግ ባንግ በኋላ ስለ መጀመሪያው ኮስሞስ ግንዛቤን ማግኘት እና ቁስ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ እንዴት እንደተፈጠረ መረዳት ይችላሉ። ቡድኑ የመበታተን ሂደትን የተለያዩ ባህሪያትን ለመድረስ የተለያዩ ኢላማዎችን እና ፖላራይዜሽን በመጠቀም ተጨማሪ ሙከራዎችን ለማድረግ አቅዷል። እነዚህ ጥናቶች አዲስ የምርምር መስክ ከፍተዋል እናም ስለ አጽናፈ ሰማይ አፈጣጠር እና አሁን ስላለው ሁኔታ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- የ 20 ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ፊዚክስ የፕሮቶን ሬዞናንስ ተገኝቷል
- በቅርብ ጊዜ በጄፈርሰን ላብ የተደረጉ ሙከራዎች እነዚህን መዋቅሮች ዳስሰዋል
– ኑክሊዮኖች የአተሞች አስኳል የሆኑት ፕሮቶን እና ኒውትሮን ናቸው።
- ኑክሊዮኖች በ gluons በጥብቅ የተሳሰሩ ሶስት ኩርባዎችን ያቀፈ ነው።
- ኒውክሊዮን ሬዞናንስ የሚከሰተው አንድ ኑክሊዮን ወደ ከፍተኛ የኃይል ሁኔታ ሲደሰት ነው።
- ሙከራው የተካሄደው በቶማስ ጄፈርሰን ናሽናል አከሌሬተር ፋሲሊቲ ሲሆን በJutus Liebig Universitat Giessen እና በኮነቲከት ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ሊቃውንት ተመርተዋል
- የጥናቱ ውጤቶች በአካላዊ ግምገማ ደብዳቤዎች ውስጥ ታትመዋል