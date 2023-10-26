በቫኒሽንግ ኮከቦች ክስተት ላይ አዲስ ግንዛቤዎች

በቅርቡ በካሊፎርኒያ በፓሎማር የስነ ፈለክ ጥናት መከታተያ ባደረገው ሳይንሳዊ ጥናት ላይ፣ ሶስት ኮከቦች በድንገት በመጥፋታቸው የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ግራ ተጋብተዋል። እ.ኤ.አ. በ1952 የተካሄደው ጥናት ሰፊ በሆነው አጽናፈ ዓለማችን ውስጥ ያሉትን የሰማይ አካላትን ለመመዝገብ ያለመ ነው። ኮከቦቹ በመጀመሪያ የተያዙት ከቀኑ 8፡52 አካባቢ በፎቶግራፍ ላይ ሲሆን ይህም 15 መጠን ብርሃናቸውን ያሳያል።
ነገር ግን፣ ልክ ከ53 ደቂቃ በኋላ ከቀኑ 9፡45 ላይ፣ ተመሳሳይ ቦታ እንደገና ፎቶግራፍ ሲነሳ፣ ሶስቱ ኮከቦች በሚስጥር ጠፍተዋል። ይህ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ክስተት የሳይንስ ሊቃውንትን በአድናቆት እንዲተው ከማድረጉም በላይ በባለሙያዎች መካከል ከፍተኛ ክርክር አስነስቷል።
እነዚህን ጠፊ ኮከቦች ለማብራራት ብዙ ንድፈ ሃሳቦች ቢቀርቡም፣ አንዳቸውም የተረጋገጠ ነገር የለም። የመጀመሪያው ፅንሰ-ሀሳብ ከዋክብት በፍጥነት እንዲደበዝዙ ይጠቁማል ፣ ግን ከዚያ በኋላ የተደረጉ ምልከታዎች ይህንን ሀሳብ ሊደግፉ አልቻሉም። ተጨማሪ ትንታኔዎች በዙሪያው ባለው የከዋክብት ብርሃን ላይ ምንም ለውጥ አላሳየም.
በአማራጭ፣ ሁለተኛው ፅንሰ-ሀሳብ ሦስቱ ኮከቦች አንድ ኮከብ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማል። ከሱፐርኖቫ ፍንዳታ በኋላ ከተደረመሰው ግዙፍ ኮከብ የኒውትሮን ኮከብ አይነት ከማግኔትታር የፈነዳ ፈጣን ራዲዮ የሶስት የተለያዩ ምስሎችን ቅዠት እንደፈጠረ ይታመናል። ይህ ፍንዳታ በኮከብ እና በምድር መካከል በሚያልፈው ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ ሊነቃ ይችላል, ይህም ለጊዜው የተመለከቱትን ምስሎች ያዛባል.
በሚያስደንቅ ሁኔታ, ሦስተኛው ጽንሰ-ሐሳብ ከቀደሙት ሁለቱ ሙሉ በሙሉ ይለያል. ይህ መላምት የሚያመለክተው ምንም ዓይነት ምልከታ በተደረገበት ወቅት በሰማይ ላይ የሚታዩ ከዋክብት እንዳልነበሩ ነው። በምትኩ፣ በኒው ሜክሲኮ ውስጥ በአቅራቢያው ካለ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ መሞከሪያ ጣቢያ የሚመነጨው ራዲዮአክቲቭ አቧራ በመኖሩ በፎቶግራፍ ሰሌዳው ላይ ልዩ የሆኑ ያልተለመዱ ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ።
ከዚህ አእምሮ-አስጨናቂ ክስተት በስተጀርባ ያለው እውነት ገና ሊታወቅ አልቻለም። ሳይንቲስቶች እና የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን ንድፈ ሐሳቦች ሳይታክቱ መርምረዋል እና እንቆቅልሹን ለመፍታት አማራጭ አማራጮችን መርምረዋል። ነገር ግን፣ አዳዲስ ማስረጃዎች እስኪመጡ ወይም የላቀ ቴክኖሎጂ እስካልተገኘ ድረስ፣ የጠፉ ኮከቦች ያልተለመደው የሳይንስ ማኅበረሰብ ግራ መጋባቱን ይቀጥላል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡ ሳይንቲስቶች የሚጠፉትን ኮከቦች እንዴት አገኙት?
መልስ፡- ኮከቦቹ መጀመሪያ ላይ በ1952 በካሊፎርኒያ በሚገኘው የፓሎማር የስነ ፈለክ ጥናት ኦብዘርቫቶሪ ውስጥ በተደረገ ጥናት ታይተዋል።
ጥ፡- የሶስቱ ኮከቦች መጥፋት ምክንያት የሆነው ምንድን ነው?
መ፡ ብዙ ንድፈ ሐሳቦች ቀርበዋል፣ ፈጣን መፍዘዝን፣ ማግኔትተርን የፈጠረ ቅዠት፣ ወይም በአጠቃላይ በሬዲዮአክቲቭ አቧራ ምክንያት የከዋክብት አለመኖር።
ጥ፡- ከንድፈ-ሀሳቦቹ መካከል የትኛውም የተረጋገጠ አለ?
መ: ባለሙያዎች በታቀዱት ንድፈ ሐሳቦች መካከል እውነቱን በእርግጠኝነት አልወሰኑም. በሚጠፉት ከዋክብት ዙሪያ ያለው እንቆቅልሽ አሁንም አልተፈታም።
ጥ: ሌሎች ምን ማብራሪያዎች ተወስደዋል?
መ: ፈጣን የማደብዘዝ እና የማግኔትታር-የሚያመጡት የማታለል ንድፈ ሃሳቦች ታዋቂዎች ቢሆኑም ሳይንቲስቶች ውሂቡን መመርመራቸውን ሲቀጥሉ ሌሎች እድሎች ሊፈጠሩ ይችላሉ።
ጥ፡ የራዲዮአክቲቭ አቧራ ንድፈ ሃሳብን የሚደግፍ ማስረጃ አለ?
መ፡ በአሁኑ ጊዜ የራዲዮአክቲቭ አቧራ መላምትን የሚደግፍ ተጨባጭ ማስረጃ የለም። ትክክለኛነቱን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልጋል።