የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የራዲዮ ሞገዶችን ከአይነት ኢያ ሱፐርኖቫ ለመጀመሪያ ጊዜ ይመለከታሉ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከአይአይ ሱፐርኖቫ የሚለቀቁትን የሬዲዮ ሞገዶች በመለየት ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ግኝት አግኝተዋል። ይህ አስደናቂ እይታ ስለ ነጭ ድንክ ፍንዳታ ተፈጥሮ እና በሂሊየም የበለጸገ አካባቢያቸው ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ያሳያል።
ዓይነት Ia supernovae በነጭ ድንክ ኮከቦች ውስጥ የሚከሰቱ የኑክሌር ፍንዳታዎች ናቸው። የኮስሞሎጂ ርቀቶችን ለመለካት እና የአጽናፈ ሰማይን መስፋፋት ለማጥናት በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በስፋት ጥቅም ላይ ይውላሉ. ነገር ግን፣ ከአይኢ ሱፐርኖቫኢ ዓይነት በስተጀርባ ያለው ትክክለኛ ዘዴ ሙሉ በሙሉ አልተረዳም። ፍንዳታው የተቀሰቀሰው ከአንድ ተጓዳኝ ኮከብ በጅምላ በመጨመራቸው እንደሆነ ይታመናል ፣እዚያም የተረጋገጠው ቁሳቁስ በዋነኝነት ሃይድሮጂንን ያካትታል። ይሁን እንጂ ነጭ ድንክዬዎች የሃይድሮጅንን ውጫዊ ሽፋን ካጣው ተጓዳኝ ኮከብ ሄሊየምን ሊጨምሩ እንደሚችሉ ተገምቷል.
በነጭ ድንክ ፍንዳታ ዙሪያ ካሉት እንቆቅልሾች አንዱ ከተጓዳኝ ኮከብ የተራቆተው ነገር ባህሪ ነው። ሁሉም ቁሳቁሶቹ በነጭው ድንክ ላይ አይወድቁም; ጥቂቶቹ በሁለትዮሽ ኮከብ ስርዓት ዙሪያ የክብ ንጣፎችን ደመና ይመሰርታሉ። በዚህ የከባቢ አየር ቁስ ውስጥ የሚጓዙት ፍንዳታዎች አስደንጋጭ ሞገዶች አተሞችን ያስደስታቸዋል እና ጠንካራ የሬዲዮ ሞገዶችን ያስከትላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ምንም እንኳን የ Ia supernovae ዓይነት በከባቢ አየር ደመና ውስጥ እንደሚከሰት ብዙ ምልከታዎች ቢኖሩም ፣ የሬዲዮ ሞገድ ልቀት እስካሁን አልተገኘም።
የስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ እና የጃፓን ብሄራዊ የስነ ፈለክ ኦብዘርቫቶሪ አባላትን ጨምሮ አለምአቀፍ የተመራማሪዎች ቡድን በ2020 የፈነዳውን ኢያ ሱፐርኖቫ ተመልክቷል። በተጨማሪም፣ ከሱፐርኖቫ የሬዲዮ ሞገዶችን በተሳካ ሁኔታ አግኝተዋል። የተመለከተውን የሬዲዮ ሞገድ ጥንካሬ ከቲዎሬቲካል ሞዴሎች ጋር በማነፃፀር፣ ተመራማሪዎቹ ነጭ ድንክ በዓመት በ1/1000 የፀሀይ ክብደት ቁስ እያጠራቀመ እንደነበር ወስነዋል። ይህ በዋነኛነት ሂሊየምን ባቀፈ የውጨኛው ሽፋን ከተጓዳኝ ኮከብ በጅምላ በመጨመሩ የተቀሰቀሰው የመጀመሪያው የተረጋገጠው የ Ia ሱፐርኖቫ ዓይነት ነው።
የሬዲዮ ሞገዶች ከዚህ በሂሊየም የበለፀገ አይያ ሱፐርኖቫ መገኘቱ ስለ ፍንዳታ ዘዴ እና ወደ አይአ ሱፐርኖቫ ዓይነት የሚያመሩ ሁኔታዎችን ግንዛቤን እንደሚያሳድግ ይጠበቃል። የምርምር ቡድኑ ወደ እነዚህ ፈንጂ ክስተቶች የሚመራውን የዝግመተ ለውጥ ተጨማሪ ግንዛቤ ለማግኘት ከሌሎች ዓይነት Ia supernovae የሚለቀቁትን የሬዲዮ ልቀት ፍለጋ ለመቀጠል አቅዷል።
ምንጭ፡- “በራዲዮ የተገኘ ዓይነት ኢያ ሱፐርኖቫ በሂሊየም የበለጸገ የከባቢያዊ ቁሳቁስ” በኤሪክ ሲ ኩኦል፣ ጆኤል ጆሃንሰን፣ ጄስፐር ሶለርማን፣ ጃቪየር ሞልዶን፣ ታካሺ ጄ. ሞሪያ፣ ሴፖ ማቲላ፣ ስቲቭ ሹልዜ፣ ላውራ ቾሚክ፣ ሚጌል ፔሬዝ-ቶረስ , ቼልሲ ሃሪስ፣ ፒተር ሉንድቅቪስት፣ ማቲው ግራሃም፣ ሼንግ ያንግ፣ ዳንኤል ኤ. ፔርሊ፣ ኖራ ሊን ስትሮትጆሃንን፣ ክሪስቶፈር ፍሬምሊንግ፣ አቪሻይ ጋል-ያም፣ ጄረሚ ሌዝሚ፣ ኬት ማጊየር፣ ኮኖር ኦማንድ፣ ማቲው ስሚዝ፣ ኢጎር አንድሬኒ፣ ኤሪክ ሲ. ቤልም፣ Joshua S. Bloom፣ Kishalay De፣ Steven L. Groom፣ Mansi M. Kasliwal፣ Frank J. Masci፣ Michael S. Medford፣ Sungmin Park፣ Josiah Purdum፣ Thomas M. Reynolds፣ Reed Riddle፣ Estelle Robert፣ Stuart D. Ryder፣ ያሽቪ ሻርማ እና ዳንኤል ስተርን፣ ተፈጥሮ፣ ግንቦት 17፣ 2023