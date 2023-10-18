የሕዋስ ባህሪ ሚስጥሮችን በሶፍት ንጣፎች ላይ መክፈት፡ በሜካኖባዮሎጂ ውስጥ ያለ ፓራዳይም ለውጥ

ከቱርኩ ዩኒቨርሲቲ እና ከቱርኩ ባዮሳይንስ ሴንተር የተውጣጣ የምርምር ቡድን ከሚስቪክ ባዮሎጂ ሊሚትድ ጋር በመተባበር የካንሰር ህዋሶች ለስላሳ እና ለጠንካራ ቲሹ አከባቢዎች ምን አይነት ባህሪ እንደሚኖራቸው ለማጥናት እጅግ ጠቃሚ ዘዴ ፈጥሯል። ትውፊታዊው እምነት ሴሎች የመስፋፋት አዝማሚያ ያላቸው እና በጠንካራ ወለል ላይ የበለጠ ያድጋሉ የሚል ነው። ነገር ግን፣ ይህ ጥናት በካንሰር ባዮሎጂ እና በቲሹ ምህንድስና ላይ ምርምር ለማድረግ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል ብሎ መገመትን ይፈታተናል።
ቡድኑ ለስላሳ እና ጠንከር ያሉ ንጣፎች ላይ ያለውን የሕዋስ ባህሪን በከፍተኛ ሁኔታ ለማነፃፀር የስሌት ሞዴሊንግ እና ሰፊ የእድገት ሁኔታዎችን ተጠቅሟል። በሰውነት ውስጥ ያሉትን ሴሎች ዙሪያ ያሉትን ፕሮቲኖች በመምሰል እና ስለ ቲሹ አካባቢ መረጃ በመስጠት የተለያዩ የፕሮቲን ድብልቆችን በእነዚህ ንጣፎች ላይ ለማተም አውቶማቲክ ማሽን ተጠቅመዋል።
የጥናቱ ግኝቶች እንደሚያሳዩት ትክክለኛው የፕሮቲኖች ውህደት የሕዋስ እድገትን ለስላሳ ንጣፎችን ይደግፋል, ይህም ወሳኝ የመዳን ምልክቶችን ይሰጣል. ይህ አሁን ያለውን ሁኔታ የሚፈታተን እና በሁለቱም በካንሰር ባዮሎጂ እና በቲሹ ምህንድስና ምርምር ለማድረግ አዳዲስ እድሎችን ይሰጣል። የምርምር ቡድኑ በሴሎች ባህል ውስጥ ብዙ የተለያዩ የፕሮቲን ውህዶችን በመጠቀም ከሰውነት ውጭ የሆነ ፊዚዮሎጂያዊ ሁኔታን መፍጠር እንደሚችሉ ያምናል ይህም የታመሙ እና ጤናማ ግዛቶችን የበለጠ ውጤታማ ሞዴል ለማድረግ ያስችላል።
ይህ ጥናት ህዋሶች እንዴት እንደሚጣበቁ፣ እንደሚሰሩ እና ለስላሳ ንዑሳን ክፍሎች ውጤታማ በሆነ መንገድ ምልክት ማድረግ እንደሚችሉ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ስለ ሜካኖባዮሎጂ ያለን ግንዛቤ ላይ መሠረታዊ ለውጥ አምጥቷል። እነዚህ ግንዛቤዎች ስለ ካንሰር እድገት ያለንን ግንዛቤ ለማሻሻል እና ለቲሹ ምህንድስና አዳዲስ ስልቶችን የማዳበር አቅም አላቸው።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት በሶፍት ንዑሳን ንጥረ ነገሮች ላይ ስለ ሴል ባህሪ ጠቃሚ እውቀትን አሳይቷል, ያሉትን እምነቶች መቃወም እና ለወደፊቱ በካንሰር ባዮሎጂ እና በቲሹ ምህንድስና ላይ ምርምር ለማድረግ አዳዲስ መንገዶችን ከፍቷል.
ምንጭ:
- ጄምስ አርደብሊው ኮንዌይ እና ሌሎች፣ የተገለጹ ከሴሉላር ውጭ ያሉ ማትሪክስ ቅንጅቶች ግትርነት-የማይሰማቸው የሕዋስ መስፋፋትን እና የማጣበቅ ምልክትን ይደግፋሉ፣ የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች (2023)።