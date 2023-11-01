አዲስ የዘረመል ግኝት የብረት እጥረት የደም ማነስን በመዋጋት ላይ ተስፋ ይሰጣል

የብረት እጥረት የደም ማነስ በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን በተለይም ልጃገረዶችን እና ሴቶችን የሚያጠቃ ዓለም አቀፍ የጤና ጉዳይ ነው። ይህን የአመጋገብ ችግር መፍታት ወሳኝ ነው፣ በተለይም የአየር ንብረት ለውጥ ስጋት ስላለ የአመጋገብ ምርጫዎች ሲቀየሩ። ይሁን እንጂ በቅርቡ የተደረገው የጄኔቲክ ግኝት የደም ማነስን ለመዋጋት እና የምግብን የአመጋገብ ዋጋ ለማሻሻል አዳዲስ እድሎችን ሰጥቷል.
የጆን ኢንስ ማእከል ተመራማሪዎች በአተር ውስጥ ለሁለት ከፍተኛ የብረት ሚውቴሽን መንስኤ የሆነውን የጄኔቲክ ቅደም ተከተል ለመለየት አዲስ የተገኘውን የአተር ጂኖም ካርታ ተጠቅመዋል። እነዚህን ሚውቴሽን በመጥቀስ፣ በሰፊ ሰብሎች ውስጥ የብረት ይዘትን ለመጨመር የጂን ማስተካከያ ስልቶችን መተግበር ይችሉ ይሆናል፣ ይህም ለዘለቄታው የብረት እጥረት ችግር መፍትሄ ሊሰጥ ይችላል።
እንደ የስንዴ ዱቄት እና የቁርስ እህሎች የደም ማነስን ለመከላከል የሚረዱ ዋና ዋና ምግቦች በመደበኛነት በብረት የተጠናከሩ በመሆናቸው ይህ ግኝት ጠቃሚ ነው ። ተመራማሪዎቹ የአር ኤን ኤ ቅደም ተከተል ቴክኒኮችን፣ የስሌት ካርታዎችን እና የእፅዋት ሙከራዎችን በመጠቀም ልዩ ሚውቴሽን እና ቦታቸውን በአተር ጂኖም ላይ ለይተዋል። ይህ እውቀት ለተለያዩ ሰብሎች የአመጋገብ ዋጋን ከፍ ለማድረግ ለባዮፎርቲፊሽን በሮችን ይከፍታል።
ግኝቱ በ10 እጥፍ የሚበልጥ ብረት ያለው የአተር ቡቃያ እንዲዳብር ወይም ተጨማሪ ባዮአቫይል የሆነ የብረት ቅርጽ ያለው ተጨማሪ ንጥረ ነገር እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል፣ ይህም ከኬሚካላዊ ተጨማሪ ማሟያዎች ጋር ተያይዘው የሚመጡ ጉዳቶችን ይቀንሳል። በተጨማሪም፣ ተለይተው የሚታወቁት ጂኖች በሁሉም የእጽዋት ግዛት ውስጥ በጣም የተጠበቁ ስለሆኑ ይህ ምርምር ከአተር ባሻገር ሰፊ እንድምታ ሊኖረው ይችላል። ይህ እውቀት እንደ ስንዴ እና ገብስ ያሉ ሌሎች ሰብሎችን ባዮፎርት ለማድረግ፣ የጂን አርትዖት ቴክኒኮችን በመጠቀም የአመጋገብ ይዘታቸውን ለማሻሻል ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።
እነዚህ ከፍተኛ የብረት ሚውቴሽን በአተር ውስጥ መገኘቱ በሳይንሳዊው ማህበረሰብ ውስጥ የረዥም ጊዜ እንቆቅልሽ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል። በአተር ጂኖም ሰፊ መጠን የተነሳ እነዚህን ሚውቴሽን ለማግኘት ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥረቶች አልተሳኩም። ነገር ግን፣ አጠቃላይ የአተር ጂኖም ቅደም ተከተል ሲጠናቀቅ፣ እንደ ፕሮፌሰር ያኔክ ባልክ እና የጆን ኢንስ ሴንተር ያሉ ቡድኗ ተመራማሪዎች ይህንን የዘረመል እንቆቅልሽ ለመክፈት እና በእጽዋት ውስጥ የብረት ሆሞስታሲስን በመረዳት ረገድ ጉልህ እመርታ ማድረግ ችለዋል።
በBBSRC የገንዘብ ድጋፍ በጀርምፕላዝማ ግብዓቶች ክፍል የአተር ክምችቶችን በተሳካ ሁኔታ ማቆየቱ በዚህ ጥናት ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። እነዚህ የዘር ባንኮች እና የታሪክ ስብስቦች ለሳይንሳዊ እድገቶች አስተዋፅኦ የሚያደርጉ እና ለቀጣይ ጥናቶች አስፈላጊ ቁሳቁሶችን የሚያቀርቡ ወሳኝ ሀብቶች ናቸው.
በማጠቃለያው ይህ የጄኔቲክ ግኝት የብረት እጥረት የደም ማነስን ለመዋጋት እና አጠቃላይ የአመጋገብ ጤናን ለማሻሻል ለወደፊቱ ተስፋ ይሰጣል. የጂን አርትዖት እና ሌሎች ዘመናዊ የመራቢያ ቴክኒኮችን ኃይል በመጠቀም፣ የተሻሻለ የብረት ይዘት ያላቸውን ሰብሎች መፍጠር እንችል ይሆናል፣ በዚህም ቀጣይነት ያለውን ዓለም አቀፍ የጤና ጉዳይ ፊት ለፊት እንፈታዋለን።
በየጥ
የብረት እጥረት የደም ማነስ ምንድነው?
የብረት እጥረት የደም ማነስ በሰውነት ውስጥ የብረት እጥረት በመኖሩ ምክንያት ኦክስጅንን ለማከማቸት እና ለመሸከም ኃላፊነት ያላቸው ቀይ የደም ሴሎች ቁጥር እንዲቀንስ ያደርጋል.
የብረት እጥረት የደም ማነስን መፍታት አስፈላጊ የሆነው ለምንድነው?
የብረት እጥረት የደም ማነስ በተለይ ልጃገረዶችን እና ሴቶችን የሚጎዳ የአለም አቀፍ የጤና ጉዳይ ነው። በቂ የብረት አወሳሰድን በማረጋገጥ አጠቃላይ ጤናን እና ደህንነትን እና ተያያዥ ችግሮችን በመቀነስ ረገድ ልናሻሽለው እንችላለን።
ይህ የዘረመል ግኝት የብረት እጥረት የደም ማነስን ለመቋቋም የሚረዳው እንዴት ነው?
የጄኔቲክ ግኝቱ በአተር ውስጥ ከፍተኛ የብረት ይዘት ያላቸውን ልዩ ሚውቴሽን ለመለየት ያስችላል። ይህ እውቀት በተለያዩ ሰብሎች ውስጥ ብረትን ለመጨመር የጂን አርትዖት ስልቶችን ያሳውቃል፣ ይህም በተለያዩ የምግብ አይነቶች ውስጥ ያለውን የብረት እጥረት ችግር ለመፍታት ያስችላል።
የዚህ ጥናት እምቅ አተገባበር ምንድን ነው?
ይህ ጥናት የምግብን የአመጋገብ ዋጋ ማሻሻልን የሚያካትት የባዮፎርቲፊሽን እድሎችን ይከፍታል። ከፍ ያለ የብረት ይዘት ያለው የአተር ቡቃያ ሊዳብር ይችላል፣ እና ተጨማሪ ባዮአቫይል የብረት ተጨማሪዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። በተጨማሪም ይህ እውቀት የብረት ይዘታቸውን ለማሻሻል የጂን አርትዖት ዘዴዎችን በመጠቀም እንደ ስንዴ እና ገብስ ባሉ ሌሎች ሰብሎች ላይ ሊተገበር ይችላል።