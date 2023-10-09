የአጽናፈ ሰማይን የማስፋፊያ መጠን ለመለካት አዲስ ዘዴ

የኒልስ ቦህር ኢንስቲትዩት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የአጽናፈ ዓለሙን የማስፋፊያ መጠን ለመለካት አለመግባባቶችን ለመፍታት አዲስ ዘዴን ሀሳብ አቅርበዋል ። የአጽናፈ ሰማይ መስፋፋት በኮስሞሎጂ ውስጥ መሰረታዊ ጽንሰ-ሀሳብ ነው, እና ይህንን መጠን በትክክል መለካት, ሃብል ቋሚ በመባል ይታወቃል, ስለ ኮስሞስ ግንዛቤ ወሳኝ ነው.
በአሁኑ ጊዜ የማስፋፊያውን መጠን ለመለካት ሁለት ዋና ዘዴዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ, ግን ትንሽ ለየት ያሉ ውጤቶችን ይሰጣሉ. “ሀብል ችግር” በመባል የሚታወቀው ይህ ልዩነት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አማራጭ መንገዶችን እንዲፈልጉ አድርጓቸዋል።
ተመራማሪዎቹ ወደ ጋላክሲዎች ያለውን ርቀት ለመለካት ኪሎኖቫ፣ የኒውትሮን ኮከቦች ውህደት ምክንያት የሚፈጠሩ ፍንዳታዎችን መጠቀምን ጠቁመዋል። ኪሎኖቫዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ አመጣጣኝ ናቸው, እና ቀላልነታቸው የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሚፈነጥቁትን የብርሃን መጠን እንዲቀንሱ ያስችላቸዋል. ተመራማሪዎች ይህንን ብርሃን ወደ ምድር ከሚደርሰው የብርሃን መጠን ጋር በማነፃፀር ኪሎኖቫን ከያዙ ጋላክሲዎች ጋር ያለውን ርቀት ማስላት ይችላሉ።
ይህ አዲስ ዘዴ ከባህላዊ ዘዴዎች ይልቅ በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል. ለምሳሌ፣ ርቀቶችን ለመወሰን እንደ ሴፊይድስ ያሉ ሌሎች ኮከቦችን ማስተካከል አያስፈልገውም። ተመራማሪዎቹ ይህንን ዘዴ በ 2017 በተገኘ ኪሎኖቫ በመጠቀም ሞክረው እና ሃብል ቋሚ ከበስተጀርባ ጨረር ዘዴ ጋር ተቀራራቢ አግኝተዋል.
ምንም እንኳን እነዚህ የመጀመሪያ ግኝቶች ተስፋ ሰጪዎች ቢሆኑም ለማረጋገጫ ተጨማሪ ጉዳዮች ያስፈልጋሉ። ነገር ግን የኪሎኖቫ ዘዴ የሃብል ችግርን በተሳካ ሁኔታ ከፈታ፣ ስለ አጽናፈ ሰማይ መስፋፋት ያለንን ግንዛቤ ላይ ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል።
ምንጮች:
- ኒልስ ቦህር ተቋም፡ [ምንጭ URL አስገባ]
– ሱፐርኖቫ፡ በግዙፉ የኮከብ ዝግመተ ለውጥ የመጨረሻ ደረጃዎች ላይ የሚከሰት የከዋክብት ፍንዳታ።
- የኮስሚክ ዳራ ጨረሮች፡- ከቢግ ባንግ የሚመጣው ቀሪ ጨረር፣ መላውን አጽናፈ ሰማይ ዘልቆ የሚያልፍ።