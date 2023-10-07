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የናሳ ተልእኮ የብረታ ብረት አለምን በፀሐይ ስርዓታችን ውስጥ ማሰስ

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 7, 2023
የናሳ ተልእኮ የብረታ ብረት አለምን በፀሐይ ስርዓታችን ውስጥ ማሰስ

ናሳ የብረታ ብረት ዓለም ነው ተብሎ የሚታመነውን ሳይቼ የተባለ አስትሮይድ ለመጎብኘት ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ ተልእኮ እየጀመረ ነው። ሳይኪ በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ይገኛል። ተልእኮው ሳይኪ የቀደምት ፕላኔቶች የግንባታ ብሎክ የተጋለጠ አስኳል መሆኑን ለማወቅ ያለመ ነው። ቀደም ሲል የተደረጉ ተልእኮዎች የምድር አካባቢ አስትሮይድን ጎብኝተዋል፣ ነገር ግን ሳይኪ በፕላኔታችን ላይ ምንም ስጋት አይፈጥርም።

መንኮራኩሩ፣ ሳይቼ የተሰየመ ሲሆን በመጪው ሀሙስ ወደ አስትሮይድ እንደሚመጣ ይጠበቃል።

ሳይኪ በግሪክ የነፍስ አምላክ ስም የተሰየመ ሲሆን በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ትልቁ ሜታሊካል አስትሮይድ ነው። በግምት 173 ማይል ስፋት እና 144 ማይል ርዝመት አለው። የራዳር እና የቴሌስኮፕ ምልከታ እንዳሳዩት ሳይቼ ብረት፣ ኒኬል እና ሌሎች ብረቶች እንዲሁም አንዳንድ ድንጋያማ ቁሶች እና ሲሊካት ሊይዝ ይችላል። የሳይንስ ሊቃውንት ሳይቼ የጀመረው በብረት የበለጸገው የፕላኔቷሲማል ዋና አካል ሲሆን ይህም ውጫዊውን ሽፋን ከሌሎች ዓለታማ ነገሮች ጋር በመጋጨቱ አጥቷል።

የሳይኪ ተልዕኮ የፕላኔቶችን አፈጣጠር ለመረዳት ትልቅ ተስፋ አለው። ሳይቺ የተጋለጠውን ሜታሊካል ኮር በማጥናት፣ ሳይንቲስቶች ስለ ምድር፣ ሜርኩሪ እና ማርስ ማዕከሎች ስብጥር እና አወቃቀሩ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። የጠፈር መንኮራኩሩ መሳሪያዎች በሳይኪ ገጽ ላይ የልዩነት ምልክቶችን ይፈልጋሉ፣ ይህም እንደ ብረቶች ያሉ ከባድ ቁሶች ወደ መሃል ጠልቀው በፕላኔቷ ውስጥ ምን ያህል እምብርት እንደሚፈጥሩ ፍንጭ ይሰጣል።

ከተልዕኮው በጣም አስደሳች ከሆኑት አንዱ የብረታ ብረት ዓለምን በቅርበት ለመመልከት እድሉ ነው። አስትሮይድስ ከባቢ አየር ስለሌላቸው ንጣሮቻቸው በተፅዕኖ እና በጨረር የአየር ሁኔታ ላይ ይወድቃሉ። የሳይንስ ሊቃውንት የጠፈር የአየር ጠባይ እንዴት በሳይኪ ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደረ ለማየት ይጓጓሉ።

በሳይኪ ዙሪያ አሁንም ብዙ ጥያቄዎች ቢኖሩም፣ ተልእኮው በምስጢሮቹ ላይ ብርሃን እንዲያበራ እና ስለ ስርዓታችን የመጀመሪያ ደረጃዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንደሚያቀርብ ይጠበቃል።

ምንጭ፡- ናሳ፣ CNN

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