ሳይንቲስቶች በተፈጥሮ ምርቶች ውስጥ ጨዋታን የሚቀይሩ ባህሪያት ያላቸውን አዲስ ኢንዛይሞች አወጡ

የ UF Scripps ኢንስቲትዩት ሳይንቲስቶች የሕክምና ኬሚካሎችን በተለይም አዳዲስ የካንሰር ሕክምናዎችን በመፍጠር ላይ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል አዲስ ግኝት አደረጉ። በኔቸር ኬሚካላዊ ባዮሎጂ ላይ በቅርቡ ባሳተመው ጥናት፣ በኬሚስት ቤን ሼን የሚመራው ቡድን ያልተለመዱ ባህሪያት ያላቸውን ሁለት ልብ ወለድ ኢንዛይሞችን መለየቱን ይፋ አድርጓል። እነዚህ ኢንዛይሞች, "cofactorless oxygenases" በመባል የሚታወቁት, የኬሚካላዊ ምላሽን ለመጀመር የተለመዱ ብረቶች ወይም ተባባሪዎች ሳያስፈልጋቸው ኦክስጅንን ከአየር ወደ አዲስ ውህዶች የማካተት ችሎታ አላቸው.
የዚህ ግኝት አስፈላጊነት በመድኃኒት ግኝት ላይ ባለው ተጽእኖ ላይ ነው. የቡድኑ ጥናት እንደሚያመለክተው እነዚህ ኢንዛይሞች የተወሳሰቡ የተፈጥሮ ኬሚካሎችን ለማጥናት እና ለማምረት የበለጠ ተደራሽ እና ቀልጣፋ መንገድ የሚሰጡ ሲሆን ብዙዎቹ ጠቃሚ መድሃኒቶች የመሆን አቅም አላቸው። ፕሮፌሰር ሼን እንደተናገሩት እነዚህን ውስብስብ ውህዶች ለማምረት በሚያስችልበት ጊዜ "ተፈጥሮ በጣም ጥሩው ኬሚስት ነው". በእነዚህ ኢንዛይሞች እርዳታ ሳይንቲስቶች ለተለያዩ የሕክምና ዓላማዎች ጠቃሚ እና ኃይለኛ ንጥረ ነገሮችን ለመፍጠር አዳዲስ መንገዶችን ማሰስ ይችላሉ።
በተጨማሪም ይህ ግኝት ተመራማሪዎችን ከ 2016 ጀምሮ የሳበውን እንቆቅልሽ ይፈታል. በጥናቱ ውስጥ የተሳተፉት የድህረ ዶክትሬት ተመራማሪዎች Gui እና Kalkreuter እነዚህ ኢንዛይሞች የቲያንሲሚሲን ኤ ልዩ ባህሪያት ተጠያቂ መሆናቸውን ደርሰውበታል, ይህም በካንሰር ህክምና ውስጥ ሊተገበሩ የሚችሉ ውህዶች ናቸው. ኢንዛይሞች ባክቴሪያዎቹ ዲ ኤን ኤ ላይ ያነጣጠሩ እና የሚያበላሹ ውህዶችን እንዲያመርቱ ያስችላቸዋል፣ ይህም በቫይረሶች እና በካንሰር ሕዋሳት ላይ ውጤታማ ወኪሎች ያደርጋቸዋል።
የዚህ ጥናት አንድምታ ሰፊ እና ሰፊ ነው። አዲስ የተገኙት ኢንዛይሞች ሳይንቲስቶች የመከላከያ ንጥረ ነገሮችን የሚያዋህዱበት ጠቃሚ መሣሪያ በማቅረብ የተለያዩ በሽታዎችን ለመከላከል የሚያስችሉ መፍትሄዎችን ይሰጣሉ። ግኝቱ የተፈጥሮ ምርቶች በመድኃኒት ልማት ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል። ተፈጥሮ ለረጅም ጊዜ ለተመራማሪዎች የበለፀገ የመነሳሳት ምንጭ ሆኖ ቆይቷል፣ ከኤፍዲኤ ተቀባይነት ካላቸው ግማሽ ያህሉ አንቲባዮቲክስ እና ፀረ-ነቀርሳ መድሀኒቶች ከተፈጥሮ ውህዶች የተገኙ ወይም በእነሱ ተመስጦ ነው።
በየጥ:
ጥ:- cofactorless oxygenases ምንድን ናቸው?
መ፡- ኮፋክተር አልባ ኦክሲጂኔዝ ኢንዛይሞች ኦክስጅንን ከአየር ላይ አውጥተው ወደ አዲስ ውህዶች የሚገቡት ብረት ወይም ሌሎች ተባባሪዎች ሳያስፈልጋቸው ነው።
ጥ፡ እነዚህ ኢንዛይሞች የመድኃኒት ግኝትን እንዴት ሊለውጡ ይችላሉ?
መ፡ እነዚህ ኢንዛይሞች ሳይንቲስቶች ውስብስብ የተፈጥሮ ኬሚካሎችን የሚያጠኑበት እና የሚያመርቱበት አዳዲስ መንገዶችን ይሰጣሉ፣ ይህም ይበልጥ ውጤታማ የሆኑ መድሃኒቶችን እንዲፈጥሩ ያደርጋል።
ጥ፡ ቲያንሲማይሲን ኤ ምንድን ነው?
መ: ቲያንሲማይሲን ኤ በአፈር ውስጥ በሚኖሩ ባክቴሪያዎች ውስጥ የተገኘ ኃይለኛ ውህድ ነው. እንደ ካንሰር-ያነጣጠረ ፀረ-ሰውነት ሕክምና አቅሙን አሳይቷል እና በካንሰር ሕክምና ውስጥ ለትግበራዎቹ እየተመረመረ ነው።