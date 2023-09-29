ስለ TRAPPIST-1 የፀሐይ ስርዓት አዲስ ግንዛቤዎች፡ የኮከቡ ተፅእኖ በኤክሰፕላኔታዊ ምልከታዎች ላይ

የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) የሚጠቀሙ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በ TRAPPIST-1 የፀሐይ ስርዓት ውስጥ ለኮከቧ ቅርብ የሆነችውን ፕላኔት TRAPPIST-1 ለ ላይ አዲስ መረጃ ሰበሰቡ። ይህ ጥናት ኮከቡ በውጫዊ ምልከታዎች እና በከዋክብት ብክለት ተግዳሮቶች ላይ የሚኖረውን ጉልህ ተፅእኖ ያሳያል።
ትራፒስት-1 ከመሬት በ40 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኝ፣ ሰባት የምድር መጠን ያላቸው ፕላኔቶች በቀዝቃዛ ኮከብ የሚዞሩበት የፀሐይ ስርዓት ነው። ከJWST የተገኙት አዳዲስ ምልከታዎች በፕላኔታችን ላይ ፈሳሽ ውሃ ሊኖር በሚችል ቀዝቃዛ ከዋክብት መኖሪያ ውስጥ በሚገኙ ኤክሶፕላኔቶች ምልከታ ላይ ኮከቡ በሚያሳድረው ተጽዕኖ ላይ ብርሃን ፈነጠቀ።
በሞንትሪያል ዩኒቨርሲቲ የትሮቲየር ምርምር ኢንስቲትዩት ኦሊቪያ ሊም የሚመራው የጥናት ስፔክትሮስኮፒን በመጠቀም የ TRAPPIST-1 ባህሪያትን ለመተንተን ነው። በትራንዚት ወቅት በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ ካለፈ በኋላ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኮከቡን ብርሃን በማጥናት በከባቢ አየር ውስጥ በሚገኙ ሞለኪውሎች እና አተሞች የተተወውን ልዩ አሻራ ማወቅ ችለዋል።
ተመራማሪዎቹ በተለይም በ TRAPPIST-1 ስርዓት ውስጥ የሚኖሩትን ፕላኔቶች ሲያጠኑ የኮከቡን ተፅእኖ በተመልካቾች ላይ የመረዳትን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል. ይህ እውቀት እንደ TRAPPIST-1 d, e እና f ባሉ ፕላኔቶች ላይ የከባቢ አየር ምልክቶችን ለወደፊቱ ምልከታዎች ወሳኝ ነው.
የቡድኑ ግኝቶች ኮከቡ የትራፒስት-1 ስርዓት ምልከታዎችን በመቅረጽ ረገድ የበላይ ሚና እንዳለው ያሳያል። በ TRAPPIST-1 b ዙሪያ የከባቢ አየር ምልክቶችን ባያገኙም, ተመራማሪዎቹ የኮከቡ ተጽእኖ በሲስተሙ ውስጥ ባሉ ሌሎች ፕላኔቶች ላይ ተመሳሳይ ተጽእኖ ይኖረዋል. ይህ ኤክስፖፕላኔቶችን በሚያጠናበት ጊዜ የኮከቡን ተፅእኖ ለመቀነስ ቴክኒኮችን ማዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል።
TRAPPIST-1 የፀሐይ ስርዓት ለመኖሪያ ምቹ አካባቢዎችን ለማስተናገድ ባለው አቅም ምክንያት ሳይንቲስቶችን እና የጠፈር ወዳጆችን ቀልቧል። ሰባት የምድር-መጠን ያላቸው ኤክሶፕላኔቶች መገኘቱ፣ ከእነዚህ ውስጥ ሦስቱ በመኖሪያ አካባቢው ውስጥ ይገኛሉ፣ ከሥርዓተ ፀሐይ በላይ የሕይወት ምልክቶችን ለማግኘት ተስፋ ፈጥሯል።
በአስትሮፊዚካል ጆርናል ሌተርስ ላይ የታተመው ጥናት ስለ TRAPPIST-1 የፀሐይ ስርዓት እና ከፕላኔታዊ ምልከታዎች ውስጥ በከዋክብት መበከል ስለሚያስከትላቸው ተግዳሮቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። እንዲሁም የሩቅ የፀሃይ ስርዓቶችን ግንዛቤ የበለጠ ለማሳደግ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ አቅምን ያሳያል።
ምንጮች:
- ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) - ናሳ
- አስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች - የአሜሪካ አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ (AAS)