የሳይንስ ሊቃውንት ከአስትሮኖሚ ታላቅ ሚስጥሮች አንዱን በመፍታት እድገት አሳይተዋል።

በምዕራብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ ካሉት ትልቁ እንቆቅልሾች መካከል አንዱን በመለየት ከፍተኛ እመርታ በማድረግ ላይ ናቸው። ቡድኑ የፈጣን ራዲዮ ፍንጥቅስ (FRBs) አመጣጥ እና ተፈጥሮ ለመረዳት እየሰራ ሲሆን እነዚህም ኃይለኛ የሬዲዮ ሞገዶች ለጥቂት ሚሊሰከንዶች ብቻ የሚቆዩ ናቸው።
FRBs ለመጀመሪያ ጊዜ ከተገኙት በ 2007 ጀምሮ ለዋክብት ተመራማሪዎች ትኩረት የሚስቡ ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው. ፍንዳታዎቹ ከሩቅ ጋላክሲዎች, በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ የብርሃን ዓመታት ርቀዋል, ይህም ለማጥናት በሚያስደንቅ ሁኔታ አስቸጋሪ ያደርገዋል. የእነዚህ ፍንዳታ ጊዜያዊ ተፈጥሮ ተመራማሪዎች ትክክለኛ መነሻቸውን ለማወቅ ሲታገሉ ይበልጥ ግራ እንዲጋቡ አድርጓቸዋል።
ነገር ግን፣ የምዕራብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ ቡድን ይህን ፈተና በማሸነፍ አስደናቂ እድገት አድርጓል። ተመራማሪዎቹ "በእውነተኛ ጊዜ ኢንተርፌሮሜትሪክ ነጠላ-pulse መከታተያ" የሚባል አዲስ ቴክኒክ በመጠቀም፣ FRBዎችን በቅጽበት መከታተል እና ስለ ንብረታቸው ጠቃሚ መረጃ መያዝ ችለዋል።
ይህ ግኝት ሳይንቲስቶች FRBs ከፍተኛ መግነጢሳዊ የኒውትሮን ኮከቦች ከሆኑት ከማግኔትታርስ እንደሚለቀቁ ለማወቅ አስችሏቸዋል። እነዚህ ኃይለኛ የሬዲዮ ሞገዶች የሚከሰቱት በማግኔትተሮች ወለል ላይ በሚፈጠረው ኃይለኛ መግነጢሳዊ እንቅስቃሴ ነው ተብሎ ይታመናል።
ስለ ጽንፈ ዓለም ያለንን እውቀት ለማራመድ የFRBዎችን አመጣጥ መረዳት ወሳኝ ነው። እነዚህ ፍንዳታዎች ስለ ማግኔታሮች ጽንፈኛ ፊዚክስ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ፣ ነገር ግን እንደ ኮስሚክ መልእክተኛ ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ፣ ስለ ተገኙበት ሩቅ ጋላክሲዎች መረጃ ይይዛሉ።
ይህ ጥናት በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ ካሉት እጅግ አስገራሚ ሚስጥሮች አንዱን ለመፍታት አንድ ጉልህ እርምጃን ያመለክታል። በFRBs ተፈጥሮ ላይ ብርሃን በማብራት፣ ሳይንቲስቶች የአጽናፈ ዓለሙን ምስጢር ወደማጋለጥ እና ስለ ኮስሞስ ያለንን ግንዛቤ ለማስፋት እየተቃረቡ ነው።
ምንጮች:
- የምዕራብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ
- https://www.indiaeducation.net/region/australia/news/university-of-western-australia-scientists-inch-closer-to-solving-one-of-astronomys-greaest-mysteries.html