በሥነ ፈለክ ጥናት ላይ ያተኮረ አልጋ እና ቁርስ ይዘጋል ከ20 ዓመታት በኋላ የአጽናፈ ዓለሙን ጉብኝት ለእንግዶች ካቀረበ በኋላ ይዘጋል

በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ኦካናጋን ግዛት ውስጥ የሚገኘው በኦሶዮስ ውስጥ ታዋቂው የስነ ፈለክ ጥናት-ተኮር አልጋ እና ቁርስ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ንግድ በኋላ በሩን ዘግቷል። በአማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ ጃክ ኒውተን እና ባለቤቱ አሊስ ባለቤትነት የተያዘው ኦብዘርቫቶሪ ቢ እና ቢ ለእንግዶች ማረፊያ ቦታ ብቻ ሳይሆን ልዩ እና መሳጭ የአጽናፈ ዓለሙን ጉብኝት አቅርቧል።
የB&B ዋና መስህቦች አንዱ ጣሪያው ላይ የተቀመጠው እጅግ ከፍተኛ ጥራት ያለው ቴሌስኮፕ ነው። እንግዶች ኮስሞስን የመመልከት እና የሰማይ አካላትን እንደ ፀሀይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት፣ ፕላኔቶች፣ የሜትሮ ሻወር እና ጥልቅ የሰማይ ቁሶችን በቅርብ የመመልከት እድል ነበራቸው። የቴሌስኮፑ ከፍተኛ ጥራት እንግዶች በቀን ውስጥ እንኳን በመቶዎች የሚቆጠሩ ኮከቦችን እንዲያዩ አስችሏቸዋል። ቢ ኤንድ ቢ በተጨማሪም የሃይድሮጅን አልፋ ቴሌስኮፕ ቀርቦ ነበር፣ ይህም የፀሐይን እና ፍንዳታዋን በቅርበት የሚመለከት ነበር።
ጃክ ኒውተን ንግዱን ለማስኬድ የሚወደው ክፍል ለእንግዶች የውጭ ቦታን ለመጀመሪያ ጊዜ ማሳየቱ ደስታ እና ደስታ እንደሆነ ገልጿል። ብዙ እንግዶች ሰማዩን በማሰስ ስሜታዊ ምላሽ ሰጥተውታል እና ህይወትን የሚቀይር ተሞክሮ አድርገው ገልጸውታል። B&B ከሙያተኛ እና አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እስከ ትንሽ የስነ ፈለክ እውቀት ካላቸው ግለሰቦች በቀላሉ በአጽናፈ ሰማይ የተማረኩ የተለያዩ እንግዶችን ተቀብሏል።
B&B ቢዘጋም ጃክ ኒውተን በየሌሊት በቴሌስኮፕ አጽናፈ ሰማይን መመልከቱን ለመቀጠል አቅዷል። ለሥነ ፈለክ ጥናት ያለው ፍቅር ከ200 በላይ ሱፐርኖቫዎች መገኘቱን ወይም አብሮ ማግኘትን ጨምሮ ባከናወኗቸው ስኬቶች በግልጽ ይታያል። እንደ ናሽናል ጂኦግራፊያዊ እና ላይፍ መጽሄት በመሳሰሉ ታዋቂ ህትመቶችም የስነ አስትሮፖግራፊ ስራውን እንዲሰራ አድርጓል፣ እና እንደ ካናዳ ሮያል አስትሮኖሚ ሶሳይቲ ካሉ ታዋቂ ድርጅቶች ሽልማቶችን አግኝቷል።
በኦብዘርቫቶሪ B&B የመቆየት እድል ያገኙ እንግዶች ለ"ከዚህ አለም ውጪ" ተሞክሮ ምስጋናቸውን ገልጸዋል። ለብዙዎች የእነርሱ ጉብኝት ስለ ፈለክ ጥናት የራሳቸውን ፍላጎት እንዲያሳድዱ አነሳስቷቸዋል.
ምንጮች: ምንም ዩአርኤሎች የሉም
በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ኦካናጋን ግዛት ውስጥ የሚገኘው በኦሶዮስ ውስጥ ታዋቂው የስነ ፈለክ ጥናት-ተኮር አልጋ እና ቁርስ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ንግድ በኋላ በሩን ዘግቷል። በአማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ ጃክ ኒውተን እና ባለቤቱ አሊስ ባለቤትነት የተያዘው ኦብዘርቫቶሪ ቢ እና ቢ ለእንግዶች ማረፊያ ቦታ ብቻ ሳይሆን ልዩ እና መሳጭ የአጽናፈ ዓለሙን ጉብኝት አቅርቧል።
የB&B ዋና መስህቦች አንዱ ጣሪያው ላይ የተቀመጠው እጅግ ከፍተኛ ጥራት ያለው ቴሌስኮፕ ነው። እንግዶች ኮስሞስን የመመልከት እና የሰማይ አካላትን እንደ ፀሀይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት፣ ፕላኔቶች፣ የሜትሮ ሻወር እና ጥልቅ የሰማይ ቁሶችን በቅርብ የመመልከት እድል ነበራቸው። የቴሌስኮፑ ከፍተኛ ጥራት እንግዶች በቀን ውስጥ እንኳን በመቶዎች የሚቆጠሩ ኮከቦችን እንዲያዩ አስችሏቸዋል። ቢ ኤንድ ቢ በተጨማሪም የሃይድሮጅን አልፋ ቴሌስኮፕ ቀርቦ ነበር፣ ይህም የፀሐይን እና ፍንዳታዋን በቅርበት የሚመለከት ነበር።
ጃክ ኒውተን ንግዱን ለማስኬድ የሚወደው ክፍል ለእንግዶች የውጭ ቦታን ለመጀመሪያ ጊዜ ማሳየቱ ደስታ እና ደስታ እንደሆነ ገልጿል። ብዙ እንግዶች ሰማዩን በማሰስ ስሜታዊ ምላሽ ሰጥተውታል እና ህይወትን የሚቀይር ተሞክሮ አድርገው ገልጸውታል። B&B ከሙያተኛ እና አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እስከ ትንሽ የስነ ፈለክ እውቀት ካላቸው ግለሰቦች በቀላሉ በአጽናፈ ሰማይ የተማረኩ የተለያዩ እንግዶችን ተቀብሏል።
B&B ቢዘጋም ጃክ ኒውተን በየሌሊት በቴሌስኮፕ አጽናፈ ሰማይን መመልከቱን ለመቀጠል አቅዷል። ለሥነ ፈለክ ጥናት ያለው ፍቅር ከ200 በላይ ሱፐርኖቫዎች መገኘቱን ወይም አብሮ ማግኘትን ጨምሮ ባከናወኗቸው ስኬቶች በግልጽ ይታያል። እንደ ናሽናል ጂኦግራፊያዊ እና ላይፍ መጽሄት በመሳሰሉ ታዋቂ ህትመቶችም የስነ አስትሮፖግራፊ ስራውን እንዲሰራ አድርጓል፣ እና እንደ ካናዳ ሮያል አስትሮኖሚ ሶሳይቲ ካሉ ታዋቂ ድርጅቶች ሽልማቶችን አግኝቷል።
በኦብዘርቫቶሪ B&B የመቆየት እድል ያገኙ እንግዶች ለ"ከዚህ አለም ውጪ" ተሞክሮ ምስጋናቸውን ገልጸዋል። ለብዙዎች የእነርሱ ጉብኝት ስለ ፈለክ ጥናት የራሳቸውን ፍላጎት እንዲያሳድዱ አነሳስቷቸዋል.
ምንጮች: ምንም ዩአርኤሎች የሉም