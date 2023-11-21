የፈንገስ ሥጋ በል እንስሳት አስደማሚ ዓለም፡ አዳኝ እንዴት እንደሚያጠምድ እና እንደሚማርክ

በቅርቡ የተደረገ ጥናት ሥጋ በል ፈንገስ ምርኮውን ሲይዝ እና ሲበላው ስለሚካተቱት ውስብስብ ሞለኪውላዊ ሂደቶች አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ጥናቱ ያተኮረው በአርትሮቦትሪስ ኦሊጎስፖራ በተሰኘው የፈንገስ ዝርያ ሲሆን በተለምዶ ከኦርጋኒክ ቁስ አካል ንጥረ-ምግቦችን የሚያገኘው ነገር ግን ረሃብ ሲያጋጥመው ወይም በአቅራቢያው ያሉ ትሎች ሲኖሩ ወደ አዳኝነት ሊወስዱ ይችላሉ።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በፈንገስ ውስጥ ስለ አዳኞች እና አዳኝ ግንኙነቶች ባዮሎጂ ትንሽ ብርሃን ቢያበሩም ፣ የዚህ ሂደት ሞለኪውላዊ ዝርዝሮች ብዙም የማይታወቁ ናቸው። ይህንን የእውቀት ክፍተት ለመቅረፍ በታይፔ በሁንግ-ቼ ሊን የአካዳሚክ ሲኒካ የሚመራ ቡድን ናማቶድ ትል ካይኖርሃብዲቲስ elegansን በመጠቀም ተከታታይ የላብራቶሪ ሙከራዎችን አድርጓል።
ተመራማሪዎቹ አር ኤንሴክ ተብሎ የሚጠራውን ዘዴ በመጠቀም በ A. oligospora ውስጥ ያሉ የተለያዩ ጂኖች በተለያዩ የቅድመ ወሊድ ደረጃዎች ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ተንትነዋል። በዚህ ፈንገስ አዳኝ ባህሪ ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ የሚመስሉ በርካታ ቁልፍ ባዮሎጂያዊ ሂደቶችን አግኝተዋል።
ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት A. oligospora ትል ሲሰማ, የዲ ኤን ኤ መባዛት እና ራይቦዞም ማምረት ይጨምራል. በመቀጠል፣ ወጥመድ የበለፀጉ ፕሮቲኖች (Trap የበለፀጉ ፕሮቲኖች) (TEP) የሚባሉ ሚስጥራዊ ትል-ተለጣፊ ፕሮቲኖችን እና አዲስ የታወቁ የፕሮቲኖች ቤተሰብን ጨምሮ በወጥመድ ምስረታ እና ተግባር ላይ የተሳተፈ ፕሮቲኖችን ኮድ የሚያደርጉ ጂኖች ማስተካከያ አለ።
በመጨረሻም፣ ኤ ኦሊጎስፖራ ወደ ትል ውስጥ እንዲፈጩ የፋይበር አወቃቀሮችን ከዘረጋ በኋላ፣ ፕሮቲሊስ በመባል የሚታወቁትን የተለያዩ ኢንዛይሞችን የሚቀይሩ ጂኖች የበለጠ ንቁ ይሆናሉ፣ በተለይም ሜታልሎፕሮቴይዝስ በመባል የሚታወቀው ቡድን። እነዚህ ፕሮቲኖች ፕሮቲኖችን የማፍረስ ሃላፊነት አለባቸው, ይህም በትል መፈጨት ሂደት ውስጥ ያላቸውን ሚና ያሳያል.
እነዚህ ግኝቶች ከ A. oligospora predation ስር ያሉትን ሞለኪውላዊ ዘዴዎች ጠለቅ ያለ ግንዛቤን ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱ ሌሎች የፈንገስ አዳኝ አዳኝ እና አዳኝ ግንኙነቶች ምርምር መሰረት ይጥላሉ።
በየጥ:
ጥ: RNAseq ምንድን ነው?
መ፡ RNAseq የዘረመል አገላለፅን በናሙና ውስጥ ያሉትን የአር ኤን ኤ ሞለኪውሎች ደረጃ በመለካት ለመተንተን የሚያገለግል ዘዴ ነው። በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ ጂኖች እንቅስቃሴ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥ፡- ፕሮቲሊስ ምንድን ናቸው?
መ: ፕሮቲሊስ ፕሮቲኖችን ወደ ትናንሽ peptides ወይም አሚኖ አሲዶች የመከፋፈል ኃላፊነት ያላቸው ኢንዛይሞች ናቸው። የምግብ መፈጨትን ጨምሮ በተለያዩ ባዮሎጂያዊ ሂደቶች ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ጥ፡ ሜታሎፕሮቴዝ ምንድን ነው?
መ: Metalloproteases ለኢንዛይም እንቅስቃሴያቸው እንደ ዚንክ ያሉ የብረት ionዎችን የሚያስፈልጋቸው የፕሮቲን ዓይነቶች ናቸው።
ምንጭ: phys.org