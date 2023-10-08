የጨረቃ ግርዶሽ አስደናቂው ክስተት፡ መካኒኮችን መረዳት

የጨረቃ ግርዶሽ ምድር በጨረቃ እና በፀሐይ መካከል በምትንቀሳቀስበት ጊዜ በጨረቃ ላይ ጥላዋን ስትጥል የሚከሰቱትን የሰማይ ክስተቶችን ይማርካል። ብዙውን ጊዜ "የደም ጨረቃ" ተብሎ የሚጠራው ይህ ክስተት ጨረቃ በግርዶሽ ወቅት ቀይ ቀለም በመውሰዷ ይታወቃል. ከጨረቃ ግርዶሽ በስተጀርባ ያሉት መካኒኮች ትኩረት የሚስቡ እና ስለ ጽንፈ ዓለማት ድንቆች ያለንን እውቀት ይጨምራሉ።
የጨረቃ ግርዶሽ እንዲከሰት የምድር፣ የጨረቃ እና የፀሃይ አሰላለፍ ወሳኝ ነው። በተለምዶ፣ ጨረቃ በምድር ዙሪያ ትዞራለች፣ ፀሀይም ፊቱን ታበራለች። ነገር ግን ምድር ራሷን በጨረቃ እና በፀሐይ መካከል ስታስቀምጥ የፀሀይ ብርሀን ወደ ጨረቃ እንዳይደርስ በመዘጋቱ ግርዶሽ ይፈጥራል። በዚህ አሰላለፍ ወቅት የፀሐይ ብርሃን በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ሲያልፍ በመበተን ጨረቃ በመሬት ላይ እንደምትጠልቅ ወይም እንደምትወጣ አይነት ቀይ መልክ እንዲይዝ ያደርጋል።
“የደም ጨረቃ” የሚለው ቃል የሚያመለክተው ጨረቃ በጨረቃ ግርዶሽ ወቅት የምታሳየውን ቀይ ቀለም ነው። ይህ የሚከሰተው የምድር ከባቢ አየር በማጠፍ እና የፀሐይ ብርሃንን በማጣራት የጨረር ቀይ ክፍል ብቻ ወደ ጨረቃ እንዲደርስ ስለሚያስችለው ነው። በጨረቃ ግርዶሽ ወቅት የጨረቃ ልዩ እና ማራኪ ገጽታዋ በዓለም ዙሪያ ላሉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና የሰማይ ተመልካቾች አስደናቂ ያደርገዋል።
ምንም እንኳን የጨረቃ ግርዶሾች በአንፃራዊነት የተለመዱ ቢሆኑም, እያንዳንዱ ሙሉ ጨረቃ በዚህ የሰማይ ክስተት ላይ አይደለም. ይህ የሆነበት ምክንያት የጨረቃ ምህዋር በፀሐይ ዙሪያ ከምትዞረው ምድር አንፃር 5 ዲግሪ ገደማ ዘንበል ያለ ነው። በውጤቱም, አብዛኛዎቹ ሙሉ ጨረቃዎች ከምድር ጥላ በላይ ወይም በታች ይከሰታሉ. የጨረቃ ግርዶሽ በአብዛኛው በዓመት ሁለት ጊዜ የሚከሰቱት የምድር፣ የጨረቃ እና የፀሀይ አቀማመጥ ትክክል ነው።
በማጠቃለያው፣ የጨረቃ ግርዶሾች የአጽናፈ ዓለማችንን መካኒኮች በጥልቀት እንድንረዳ የሚያደርጉ አስደናቂ እይታዎች ናቸው። “የደም ጨረቃ” ቅጽል ስም የሚመጣው ጨረቃ በግርዶሽ ወቅት ከምትወስደው ቀይ ቀይ ቀለም ሲሆን ይህም የምድር ከባቢ አየር የፀሐይ ብርሃንን በማጣራት ነው። እነዚህ ክስተቶች የሚከሰቱት ምድር በጨረቃ እና በፀሐይ መካከል በትክክል ስትሰለፍ ነው. የጨረቃ ግርዶሽ ጥናት የአጽናፈ ዓለማችንን ድንቅ ነገሮች በከፍተኛ ደረጃ እንድናደንቅ ያስችለናል።
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