የሳይቶስክሌትታል ፕሮቲኖች በእንቁላል እድገት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፣ በሰሜን ምዕራብ የህክምና ጥናት

የሰሜን ምዕራብ ሜዲካል ሳይንቲስቶች በፍራፍሬ ዝንቦች ውስጥ እንቁላል በማደግ ላይ የሳይቶስክሌትታል ፕሮቲኖችን ሚና አግኝተዋል። በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች ላይ የታተመው ጥናቱ የእንቁላል ህዋሶች እንዴት እንደሚፈጠሩ እና ከሌሎች እህትማማች ሴሎች እንዴት እንደሚለያዩ ብርሃን ፈንጥቋል።
Oocytes ወይም በማደግ ላይ ያሉ እንቁላሎች የሚፈጠሩት አንድ ሴል ራሱን እንደ ኦኦሳይት ሲለይ ሲሆን የተቀሩት ሴሎች ደግሞ ኦኦሳይት ለእድገት አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን የሚያቀርቡ “ነርስ” ሴሎች ይሆናሉ። "አሸናፊዎች ሁሉንም ይወስዳሉ" በመባል የሚታወቁት እነዚህ እርስ በርስ የተያያዙ ሴሉላር መዋቅሮች በሁለቱም የፍራፍሬ ዝንቦች እና አጥቢ እንስሳት ውስጥ ይገኛሉ.
የዶክተር ቭላድሚር ጌልፋንድ ላቦራቶሪ ጥናቱን ያካሄደው ከዚህ ሂደት በስተጀርባ ያሉትን ዘዴዎች የበለጠ ለመረዳት ነው. ኦይሳይቶች እንደ ጥገኛ ተሕዋስያን ሆነው እንደሚሠሩ፣ ነርስ ሴሎች ሁሉንም አስፈላጊ ፕሮቲኖች ያመነጫሉ፣ ከዚያም በሳይቶፕላስሚክ ዳይይን ሞለኪውላር ሞተር ማይክሮቱቡሎች ወደ ኦኦሳይት ይወሰዳሉ።
ሳይንቲስቶቹ የፍራፍሬ ዝንቦችን እንደ ሞዴል ሥርዓታቸው በመጠቀም ኦቫሪዎችን ሠርተዋል እና ኦኦሳይት ፕሮቲኖችን እና ሀብቶችን ለማጓጓዝ እንደ ሴሉላር አውራ ጎዳናዎች ሆነው የሚያገለግሉ ብዙ ማይክሮቱቡሎች እንደፈጠሩ ተመልክተዋል። በፍራፍሬ ዝንቦች ውስጥ የማይክሮቱቡል እድገት የሚቆጣጠረው በሰዎች ውስጥ ለማይክሮ ቲዩቡል እድገት ኃላፊነት ባለው ፕሮቲን ኤክስኤምኤፕ215 ሳይሆን ሚኒ ስፒንድስ (ኤምኤስፒኤስ) በሚባል የዘረመል ሆሞሎግ ነው።
ጥናቱ እንደሚያሳየው Msps mRNA, የ Msps ፕሮቲን ለማምረት መመሪያዎችን የያዘው በ oocyte ውስጥ ነው. የ mRNA ንክኪ የማይክሮቱቡል ልማት እና የሕዋስ እድገት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል። በተጨማሪም ዳይኔን Msps mRNA በ oocyte ውስጥ ለማከማቸት ሃላፊነት እንደነበረው ለማወቅ ተችሏል።
ዳይኒንን ማስወገድ በኦኦሳይት ውስጥ ያለውን የኤምአርኤን መጠን ቀንሷል፣ ይህም መደበኛ የሕዋስ እድገትን አቁሟል። ይህ ተመራማሪዎች የ oocyte specialization እና እድገትን በመምራት ረገድ Msps እና dynein እንደ ተለዋዋጭ ዱኦ እንዲለዩ መርቷቸዋል።
ግኝቶቹ የ oocyte እድገትን በማስተዋወቅ በdynein እና Msps መካከል አዎንታዊ የግብረ-መልስ ዑደት ይመሰርታሉ። ወደፊት የሚደረጉ ጥናቶች የትኞቹ ሴሎች oocytes እንደሆኑ የሚወስኑትን ምክንያቶች በመረዳት ላይ ያተኩራል.
ጥናቱ የተደገፈው ከብሔራዊ አጠቃላይ የሕክምና ሳይንስ ተቋም በተገኘ ስጦታ ነው።
ምንጮች:
- የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች
- ጄልፋንድ ላቦራቶሪ