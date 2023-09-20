የባክቴሪያ ሞተሮችን መረዳት፡ ውጤታማ ናኖማቺንስ አንድምታ

ከናጎያ ዩኒቨርሲቲ፣ ከኦሳካ ዩኒቨርሲቲ እና ከናጋሃማ የባዮ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የተውጣጡ ተመራማሪዎች የባክቴሪያዎችን አቀማመጥ እና ናኖማቺን በሚፈጥሩበት ጊዜ ሊጠቀሙባቸው የሚችሉትን አፕሊኬሽኖች በተመለከተ ከፍተኛ ግኝቶችን አድርገዋል። በፕሮፌሰር ኤሜሪተስ ሚቺዮ ሆማ እና በፕሮፌሰር ሴጂ ኮጂማ የሚመራው ቡድን የ FliG ሞለኪውል በፍላጀላር ንብርብር ወይም በባክቴሪያ “ሞተር” ውስጥ ያለውን ሚና ለይቷል።
በባክቴሪያ ውስጥ ያለው ፍላጀላር ሞተር rotor እና stator አለው። ስቶተር እንደ ሞተሩ ይሠራል, የ rotor ሽክርክሪፕት በማሽከርከር ላይ ተመስርቶ ይሽከረከራል. ይህ ዘዴ ባክቴሪያዎች ወደ ፊት ወይም ወደ ኋላ እንዲንቀሳቀሱ ያስችላቸዋል. የ C ቀለበት ፣ የፕሮቲን ውስብስብ ፣ ይህንን እንቅስቃሴ ይቆጣጠራል። በ C ቀለበት ውስጥ ያለው የ FliG ሞለኪውል ወደፊት እና ወደ ኋላ እንቅስቃሴ መካከል መቀያየርን በማመቻቸት እንደ ክላች ሆኖ ይሠራል።
ተመራማሪዎቹ የሞተርን ቋሚ በሰዓት አቅጣጫ መዞርን ስለሚያመጣው የFliG ሞለኪውል G215A ሚውቴሽን መርምረዋል። ቡድኑ በ FliG መዋቅር ላይ የተደረጉ ለውጦች እና በዙሪያው ያሉ የውሃ ሞለኪውሎች መስተጋብር በሰዓት አቅጣጫ ለመንቀሳቀስ ተጠያቂ መሆናቸውን ቡድኑ በጥናታቸው አረጋግጧል። እነዚህ ለውጦች በሰዓት አቅጣጫ ሲሽከረከሩ በተለመደው የFliG መልክ ይከሰታሉ። መዋቅራዊ ልዩነቶቹ ባክቴሪያዎች በአካባቢያቸው ምላሽ ወደ ፊት እና ወደ ኋላ እንቅስቃሴ እንዲቀይሩ ያስችላቸዋል.
የ FliG ፕሮቲን አካላዊ ባህሪያትን መረዳት በሞተሮች ውስጥ የማሽከርከር ሞለኪውላዊ ዘዴን በመረዳት ረገድ ትልቅ ስኬት ነው። ግኝቶቹ ከፍተኛ የኃይል ልወጣ ቅልጥፍና ያላቸው የታመቁ ሞተሮችን ለማልማት መንገድ ይከፍታሉ። ይህ እውቀት በማዞሪያቸው ላይ ትክክለኛ ቁጥጥር ያላቸውን አርቲፊሻል ናኖማቺን በመንደፍ ሊተገበር ይችላል። እነዚህ እድገቶች እንደ መድሃኒት እና አርቲፊሻል ህይወት ዲዛይን ያሉ የተለያዩ መስኮችን የመለወጥ አቅም አላቸው.
በ iScience የታተመው ጥናቱ ስለ ባክቴርያ ሞተሮች ባለን ግንዛቤ እና ይበልጥ ቀልጣፋ ናኖማቺን እንዲፈጠር ያላቸውን እምቅ አንድምታ ወደፊት ያሳያል። በናኖቴክኖሎጂ እና ምህንድስና ምርምር ለማድረግ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል፣ ይህም ለወደፊቱ የቴክኖሎጂ እድገቶች አስደሳች እድሎችን ይሰጣል።
ምንጭ:
Tatsuro Nishikino et al. በFliGMC ጎራ ሃይድሮፎቢክ አውታር ላይ የተደረጉ ለውጦች የባንዲራ ሞተር፣ iScience (2023) ተዘዋዋሪ መቀያየርን ያስከትላሉ። DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [ናጎያ ዩኒቨርሲቲ]