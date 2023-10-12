አዲስ የራቢ መወዛወዝ ቅጽ፡ በአንድ ጊዜ የሚዞር ስፒን እና የምሕዋር አንግል ሞመንተም

በቻይና ጂናን ዩኒቨርሲቲ የተውጣጣ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን በራቢ መወዛወዝ መስክ ከፍተኛ የሆነ ግኝት መገኘቱን ዘግቧል። ላይት፡ ሳይንስ እና አፕሊኬሽንስ በተሰኘው ጽሁፍ ላይ ተመራማሪዎቹ በፕሮፌሰር ዠን ሊ እና ሼንሄ ፉ የሚመሩት አዲስ የራቢ መወዛወዝ አይነት ስፒን እና የምህዋር አንግል ሞመንተምን ያሳያል።
የራቢ መወዛወዝ በኳንተም ሜካኒክስ ውስጥ በተለያዩ ዘርፎች በስፋት የተጠና መሰረታዊ ክስተት ነው። በኑክሌር መግነጢሳዊ ድምጽ ማጉያ ምስል፣ ስፔክትሮስኮፒ እና የኳንተም መረጃ ሂደት ውስጥ አስፈላጊ መተግበሪያዎችን አስገኝቷል። እስካሁን ድረስ በራቢ መወዛወዝ ውስጥ ሁለት ገለልተኛ የሞገድ ግዛቶች ይታወቃሉ፡ ስፒን ሞገዶች እና የምሕዋር ሞገዶች። ነገር ግን፣ ሁለቱንም ስፒን እና ምህዋር የማእዘን ሞገድን የሚያጣምረው የማዕበል ሁኔታ ቀላል አልነበረም።
ይህንን አዲስ ክስተት ለመግለጥ ሳይንቲስቶቹ የውሸት ስፒን-1/2 ፎርማሊዝም አቋቋሙ እና በብርሃን-ክሪስታል መስተጋብር ቁጥጥር የሚደረግበት መግነጢሳዊ መስክ ፈጠሩ። በተቀነባበረ መግነጢሳዊ መስክ የሚነዱትን በደካማ እና በጠንካራ ትስስር አገዛዞች ውስጥ የእሽክርክሪት እና የምሕዋር አንግል ሞመንተም መወዛወዝን በመመልከት፣ የሁለቱም ስፒን እና የምሕዋር አንግል ሞመንተም በራቢ ንዝረት ውስጥ በአንድ ጊዜ መኖራቸውን አሳይተዋል።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ በተለያዩ የ Rabi oscillatory ሁነታዎች መካከል የሚደረገውን ሽግግር በትክክል ለመቆጣጠር የሚያስችል በኤሌክትሪክ የሚስተካከል መድረክ አስተዋውቀዋል። ይህ መድረክ ተስተካክለው የሚስተካከሉ ቶፖሎጂካል አወቃቀሮች ያሉት የምህዋር-አንግል-ሞመንተም ጨረሮች እንዲለቁ ያስችላል። የዚህ ጥናት ውጤቶች በከፍተኛ ደረጃ በሚገኙ አገዛዞች ውስጥ ስፒን-ኦርቢት ጥምረቶችን ለመፈተሽ አጠቃላይ ማዕቀፍ ያቀርባል እና በሶስት እና በአራት ልኬቶች የብርሃን ሽክርክሪት እና የማዕዘን ሞገድን ለመቆጣጠር መንገዶችን ያቀርባል. በዚህ ጥናት ውስጥ የተገነባው ዘዴ እና ቴክኒክ በጥንታዊ እና ኳንተም ኦፕቲክስ ውስጥ እምቅ አተገባበር አላቸው።
ይህ እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት ለአከርካሪ አሠራሮች እና ለተዋቀሩ የብርሃን ጨረሮች አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። የሳይንስ ሊቃውንት የብርሃን ጨረሩን በማዋቀር ወይም ክሪስታልን በማስተካከል የተዋሃዱ መግነጢሳዊ መስኮችን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር የሚችል ስርዓት ፈጥረዋል. ስፒን እና የምሕዋር አንግል ሞመንተም ግዛቶችን የሚያጣምረው የተዋቀረ ብርሃን ከፍተኛ አቅም ላለው መረጃ ማባዛት ትልቅ አቅም አለው።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት በ Rabi oscillation ምርምር ውስጥ ከፍተኛ እድገትን የሚያመለክት ሲሆን ስለ ኳንተም ሜካኒክስ እና የመስመር ላይ ኦፕቲክስ መሰረታዊ መርሆች አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- ብርሃን፡ ሳይንስ እና አፕሊኬሽኖች መጽሔት ጽሁፍ በ Guohua Liu፣ Xiliang Zhang፣ Xin Zhang፣ Yanwen Hu፣ Zhen Li፣ Zhenqiang Chen እና Shenhe Fu (ዩአርኤል አልተሰጠም)
- የጂናን ዩኒቨርሲቲ የኦፕቶኤሌክትሮኒክ ምህንድስና ክፍል (ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም)