ኒውሮና ቴራፒዩቲክስ፡ ለነርቭ ሁኔታዎች የሕዋስ ሕክምና እድገት

የሳን ፍራንሲስኮ የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የሴል ቴራፒን በመጠቀም የነርቭ በሽታዎችን ለማከም አዲስ አቀራረብ በማዘጋጀት ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል. በዩኒቨርሲቲው በአራት የላብራቶሪ ኃላፊዎች የተቋቋመው ኒውሮና ቴራፒዩቲክስ ኩባንያ፣ እንደ የሚጥል በሽታ፣ የአልዛይመር በሽታ እና የኒውሮፓቲ ሕመም ላሉ በሽታዎች አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን ከልክ በላይ የተጨነቁ ዑደቶችን ለማከም ተላላፊ ኢንተርኔሮኖችን ወደ ሰዎች የነርቭ ሥርዓት የመቀየር ዓላማ አለው።
የዚህ ቴራፒ እድገት ያለ ተግዳሮቶች አልነበሩም. በአራቱ ቡድኖች ውስጥ ያሉ ተመራማሪዎች መጀመሪያ ላይ የኢንቢቶሪ ኢንተርኔሮን (inhibitory interneurons) አመራረትን በሚመለከት በመረጃ አተረጓጎም ላይ አይን ለአይን ለማየት ታግለዋል። በድህረ ዶክትሬት ተመራማሪ የቀረበውን መረጃ በተመለከተ ጥያቄዎች ሲነሱ በስብሰባዎች ላይ ውጥረት ተፈጠረ። ምንም እንኳን ከኋላ እና ወደ ፊት ፣ ኩባንያው 165 ሚሊዮን ዶላር በቬንቸር ካፒታል ፈንድ ማሰባሰብ ችሏል እና በቅርብ ጊዜ የሚጥል በሽታን በተመለከተ ክሊኒካዊ ሙከራ በማድረግ NRTX-1001 የተባሉ ህዋሶቻቸውን በታካሚዎች አእምሮ ውስጥ በመርፌ ገብቷል።
የሙከራው የመጀመሪያ ውጤቶች ተስፋ ሰጪ ናቸው, የመጀመሪያዎቹ ሁለት ተሳታፊዎች ከህክምናው በኋላ ከ 90 በመቶ በላይ የመናድ ችግርን ይቀንሳሉ. ይህ ውጤት ለከባድ የሚጥል በሽታ አዲስ የሕክምና አማራጭ የመስጠት አቅም አለው. ይሁን እንጂ በሕክምናው ውስጥ ጥቅም ላይ ስለሚውሉ ሕዋሳት ስጋቶች ይቀራሉ.
ኒውሮና ከመካከለኛው ጋንግሊዮኒክ ኢሚኔንስ (ኤምጂኢ) ሴሎችን ይጠቀማል በፅንስ እድገት ወቅት የሚታየው የነርቭ ሴል "ፋብሪካ" እና በኮርቴክስ ውስጥ የሚገቱ ኢንተርኔሮኖች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። እነዚህ ሴሎች በኮርቴክስ ውስጥ በስፋት ስለሚበታተኑ እና ወደ አዋቂ አእምሮ በሚተክሉበት ጊዜ የመሸጋገሪያ ችሎታቸውን ሊጠብቁ ስለሚችሉ ለህክምና ምርምር ተስማሚ የሚያደርጓቸው ልዩ ባህሪያት አሏቸው።
የሰው MGE ህዋሶችን ከፅንስ ቲሹ ከመጠቀም ጋር ተያይዘው የሚመጡትን የስነምግባር እና የሎጂስቲክስ ተግዳሮቶች ለማስወገድ፣ ተመራማሪዎች MGE መሰል ህዋሶችን ለማምረት የሰውን ብዙ አቅም ያላቸውን ሴል ሴሎች ተጠቅመዋል። ግቡ እነዚህን ሴሎች ወደ somatostatin እና parvalbumin-positive neurons ማዳበር ነበር, እነዚህም በቅድመ ክሊኒካዊ ሙከራዎች ውስጥ የሕክምና እምቅ ችሎታ አሳይተዋል. እ.ኤ.አ. በ 2013 የተገነባው ፕሮቶኮል ቅድመ ህዋሶችን ወደ አይጥ አእምሮ በመርፌ በመወጋት ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህም ስለ ዕጢ መፈጠር ስጋት ፈጥሯል። ነገር ግን፣ የኒውሮና ቡድን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አቀራረባቸውን አሻሽለዋል እና አሁን በህክምናቸው ውስጥ ቁርጠኛ ሴሎችን ይጠቀማሉ።
በቅርብ ጊዜ በኒውሮና የታተመው ህትመታቸው ስለ አቀራረባቸው እና ከ NRTX-1001 በስተጀርባ ስላለው ምርምር የበለጠ ግንዛቤን ይሰጣል ፣ ግን በሕክምናው ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ ሴሎች ጥያቄዎች አሁንም ቀጥለዋል። በሰዎች ሙከራዎች ላይ ከመቀጠልዎ በፊት እነዚህን ስጋቶች መፍታት በጣም አስፈላጊ ነው.
ትርጓሜዎች
- የሚገቱ ኢንተርኔሮኖች፡- ሌሎች የነርቭ ሴሎችን መተኮስ በመከልከል የነርቭ እንቅስቃሴን የሚቆጣጠሩ ነርቮች።
– ኒውሮሎጂካል ሁኔታዎች፡- አእምሮን፣ የአከርካሪ ገመድንና የዳርቻን ነርቭን ጨምሮ የነርቭ ሥርዓትን የሚነኩ ውዝግቦች።
የሕዋስ ሕክምና፡- የተጎዱ ወይም የታመሙ ሕዋሳትን፣ ሕብረ ሕዋሳትን ወይም የአካል ክፍሎችን ለመጠገን፣ ለመተካት ወይም ለማደስ ሴሎችን የሚጠቀም የሕክምና ሕክምና።
ምንጮች:
- ዋናው ጽሑፍ: የጆርናል ስም - "የኒውሮና ረጅም ጉዞ ወደ ክሊኒካዊ ሙከራዎች"; ደራሲ - ሄለን ሳንቶሮ; የመድረሻ ቀን - ሜይ 26፣ 2022።