በኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ተመራማሪዎች “ለዘላለም ኬሚካሎች” ወይም PFAS (polyfluoroalkyl ንጥረ ነገሮች) ያላቸውን ጠንካራ ትስስር የሚያፈርስበትን ዘዴ በማፈላለግ ረገድ ትልቅ እመርታ አድርገዋል። እነዚህ መርዛማ ኬሚካሎች በተለምዶ እንደ ማብሰያ፣ መዋቢያዎች እና የምግብ መጠቅለያዎች ባሉ የዕለት ተዕለት ዕቃዎች ውስጥ ይገኛሉ እና በሰዎች ላይ የጤና አደጋዎችን ይፈጥራሉ።
በፕሮፌሰር ሊንዳ ዌቨርስ የተመራው የጥናት ቡድኑ የአልትራሳውንድ ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ የድምፅ ሞገዶችን በአልትራሳውንድ ፍሪኩዌንሲ ይልቃል። እነዚህ የድምፅ ሞገዶች 10,000 ኬልቪን የሙቀት መጠን ላይ የደረሱ "የቃጠሎ ክፍሎች" በመባል የሚታወቁ ጥቃቅን አረፋዎችን ፈጥረዋል. ይህ ሂደት፣ የአልትራሳውንድ መበላሸት ተብሎ የሚጠራው፣ የ PFAS ሞለኪውሎችን ጠንካራ የፍሎራይን ቦንዶችን ወደ ትናንሽ ውህዶች በጥሩ ሁኔታ ሰብሮታል።
ከዚህ ቀደም የነበሩት የሕክምና ዘዴዎች የ PFAS ትንንሽ ውህዶችን ለማፍረስ ችግር ነበረባቸው። ነገር ግን ይህ የአልትራሳውንድ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የድል ቴክኒክ በሶስት ሰአት ጊዜ ውስጥ እንደታየው ትንንሾቹን ውህዶች በማዋረድ ረገድ የበለጠ ቀልጣፋ ሆኖ ተገኝቷል።
ተመራማሪዎቹ የ PFAS ብክለት በተስፋፋበት በእሳት መከላከያ አረፋ በተበከለ የከርሰ ምድር ውሃ ላይ ያተኮሩ ናቸው. ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት ትናንሾቹ ውህዶች ከትላልቆቹ በበለጠ ፍጥነት መበላሸታቸው የአልትራሳውንድ ቴክኖሎጂ የ PFAS ብክለትን ለማስወገድ የበለጠ ውጤታማ እና ለአካባቢ ተስማሚ አቀራረብ መሆኑን ያሳያል።
ይህ ግኝት ተስፋን ቢያሳይም፣ ፕሮፌሰር ዌቨርስ “ለዘላለም ኬሚካሎችን” ከአካባቢው ሙሉ በሙሉ ማጥፋት አሁንም ውስብስብ ተግባር እንደሆነ ያስጠነቅቃሉ። የ PFAS ንጥረ ነገሮች ተስፋፍተዋል ፣ ይህም መወገድ ፈታኝ ያደርገዋል። ይሁን እንጂ ይህ የአልትራሳውንድ ቴክኖሎጂ በየቀኑ ቤቶች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ አነስተኛ እና ከፍተኛ ኃይል ያላቸው የውሃ ማጣሪያ መሳሪያዎችን ለማምረት እንደሚያስችል ታምናለች.
በጆርናል ኦቭ ፊዚካል ኬሚስትሪ ኤ ላይ የታተመው ምርምር የ PFAS ን በአካባቢ ላይ ያለውን ጽናት ለመዋጋት አዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ይህንን ቴክኖሎጂ በስፋት ተግባራዊ ለማድረግ በኢኮኖሚያዊ አዋጭ መንገድ ለማግኘት ተጨማሪ ጥናትና ምርምር ያስፈልጋል፤ ዓላማውም “ለዘላለም ኬሚካሎች” መኖርን በመቀነስ የሰውን ጤና እና አካባቢን መጠበቅ ነው።
ምንጮች:
- በኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች
- ፊዚካል ኬሚስትሪ ጆርናል ኤ