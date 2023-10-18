የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

በአዲስ ጥናት መሰረት ኮከቦች በ"አንፃራዊ ምላጭ" በግማሽ ሊቆረጡ ይችላሉ

ByMampho Brescia

ጥቅምት 18, 2023
በአዲስ ጥናት መሰረት ኮከቦች በ"አንፃራዊ ምላጭ" በግማሽ ሊቆረጡ ይችላሉ

በኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ የኮስሞሎጂ እና የፓርቲክል ፊዚክስ ማዕከል በተመራማሪዎች የተደረገ አዲስ ጥናት ኮከቦች በ"አንፃራዊ ምላጭ" በግማሽ ሊቆራረጡ እንደሚችሉ ይጠቁማል፣ እነዚህም እጅግ በጣም ኃይለኛ በሆነ መግነጢሳዊ መስኮች የተቀረጹ የፕላዝማ ፍሰቶች ናቸው። እነዚህ በከዋክብት የሚከፋፈሉ ምላጭ ጋማ-ሬይ ፍንጣቂ (ጂ.ቢ.ቢ.) በመባል የሚታወቁትን በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ያሉ በጣም ደማቅ ፍንዳታዎችን ሊያብራሩ ይችላሉ።

ጂአርቢዎች በሰማይ ላይ እጅግ በጣም ኃይለኛ ፍንዳታዎች ናቸው፣ነገር ግን እኛ በዝርዝር እንድንከታተላቸው ብዙ ጊዜ በጣም ርቀው ይከሰታሉ። እነዚህ ፍንዳታዎች በከፍተኛ ሁኔታ መግነጢሳዊ የኒውትሮን ኮከቦች በሆኑት በጥቁር ጉድጓዶች ወይም በማግኔትተሮች እንደሚፈጠሩ ይታሰባል። ነገር ግን፣ የአንዳንድ የጂአርቢዎች አዝጋሚ መጥፋት ለዋክብት ተመራማሪዎች ለማብራራት አስቸጋሪ ሆኖባቸዋል።

በዚህ አዲስ ጥናት ውስጥ፣ ደራሲዎቹ እነዚህ የቆዩ ጂአርቢዎች በግዙፍ ኮከቦች ሞት ምክንያት ሊከሰቱ እንደሚችሉ አቅርበዋል ። አንድ ኮከብ ሲሞት አንኳሩ ይወድቃል፣ በሃይድሮጅን እና በሂሊየም ንብርብሮች የተከበበ የኒውትሮን ኮከብ ይፈጥራል። ይህ የኒውትሮን ኮከብ በፈጣን መጭመቅ እና ማሽከርከር እጅግ በጣም ጠንካራ የሆነ መግነጢሳዊ መስክ በማግኘቱ ወደ ማግኔትተር ይለውጠዋል።

አዲስ በተወለደ ማግኔትተር ዙሪያ ያለው ምስቅልቅል አካባቢ በኃይለኛ ጨረሮች እና መግነጢሳዊ መስኮች የተነሳ አካባቢው በፍርሀት እንዲገረፍ ያደርገዋል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በዚህ ምክንያት ጄት በማግኔትታር ሽክርክሪት ዘንግ ላይ እንደሚፈጠር ይጠቁማል. ሆኖም የዚህ ጥናት ተመራማሪዎች የማግኔትተር መግነጢሳዊ መስኮች ከምድር ወገብ አካባቢ የጨረር ፍንጣቂዎችን መፍጠር እንደሚችሉ ደርሰውበታል።

በሚሽከረከረው ኮከብ ሴንትሪፉጋል ኃይሎች የተቀረፀው እነዚህ የጨረር ፍንዳታዎች በብርሃን ፍጥነት በኮከቡ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ምላጭ ይፈጥራሉ። በዚህ "አንጻራዊ ምላጭ" የተሸከመው ኃይል ከሱፐርኖቫ ፍንዳታ የበለጠ ነው እና ወደ ውጭ በሚሄድበት ጊዜ ኮከቡን በግማሽ ሊከፍል ይችላል. ምላጩ ፍጥነቱን ከማጣቱ በፊት ለትልቅ ርቀት መጓዙን ቀጥሏል፣ ይህም የአንዳንድ GRBዎችን ቀስ በቀስ እየደበዘዘ እንደሚሄድ ሊያብራራ ይችላል።

በጉዞው ወቅት, ምላጩ ብዙ ነገሮችን ይሰበስባል, ይህም አጥፊ ኃይሉን ያጎላል. በተጨማሪም ምላጩ በራሱ በኮከቡ ውስጥ አለመረጋጋት ይፈጥራል፣ ይህም ወደ መጨረሻው መጥፋት ይመራዋል።

ይህ ጥናት ጂአርቢዎችን የሚያብራራ አንፃራዊ ምላጭ አሳማኝነትን ለማሳየት የሚያገለግል ቢሆንም፣ ወደፊት የሚደረጉ ጥናቶች ግን እነዚህ ምላጮች በጊዜ ሂደት እንዴት እንደሚሻሻሉ ለመተንተን እና ከእነሱ ጋር የተያያዘውን የከዋክብት ሞት ሂደት ለመረዳት ያለመ ነው። የዚህ ዓይነቱ ፍንዳታ ቁልፍ ፊርማዎችን በመለየት ሳይንቲስቶች ቀደም ሲል የተስተዋሉ GRB ዎች ከዚህ ሞዴል ጋር መጣጣምን ማረጋገጥ ይችላሉ።

ምንጮች፡ የኮስሞሎጂ እና የፓርቲክል ፊዚክስ ማዕከል በኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ፣ arXiv.org

By Mampho Brescia

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

ኒያንደርታሎች፡ ጥበባዊ፣ ጀብደኛ እና በምግብ አሰራር የተካነ

ጥቅምት 18, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

ለኩኪዎች የፍቃድ ምርጫዎችን የማስተዳደር አስፈላጊነት

ጥቅምት 18, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ሳይንስ

የህንድ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት በሃንሌ ጨለማ ስካይ ሪዘርቭ የመጀመሪያ ኮከብ ፓርቲን አስተናግዷል

ጥቅምት 18, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

ኒያንደርታሎች፡ ጥበባዊ፣ ጀብደኛ እና በምግብ አሰራር የተካነ

ጥቅምት 18, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ለኩኪዎች የፍቃድ ምርጫዎችን የማስተዳደር አስፈላጊነት

ጥቅምት 18, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የህንድ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት በሃንሌ ጨለማ ስካይ ሪዘርቭ የመጀመሪያ ኮከብ ፓርቲን አስተናግዷል

ጥቅምት 18, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ያልታወቀ ግዛት፡ ልዩ የሆነው በአጥቢ እንስሳት ሴሎች ውስጥ የተገኘ

ጥቅምት 18, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች