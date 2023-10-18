በኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ የኮስሞሎጂ እና የፓርቲክል ፊዚክስ ማዕከል በተመራማሪዎች የተደረገ አዲስ ጥናት ኮከቦች በ"አንፃራዊ ምላጭ" በግማሽ ሊቆራረጡ እንደሚችሉ ይጠቁማል፣ እነዚህም እጅግ በጣም ኃይለኛ በሆነ መግነጢሳዊ መስኮች የተቀረጹ የፕላዝማ ፍሰቶች ናቸው። እነዚህ በከዋክብት የሚከፋፈሉ ምላጭ ጋማ-ሬይ ፍንጣቂ (ጂ.ቢ.ቢ.) በመባል የሚታወቁትን በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ያሉ በጣም ደማቅ ፍንዳታዎችን ሊያብራሩ ይችላሉ።
ጂአርቢዎች በሰማይ ላይ እጅግ በጣም ኃይለኛ ፍንዳታዎች ናቸው፣ነገር ግን እኛ በዝርዝር እንድንከታተላቸው ብዙ ጊዜ በጣም ርቀው ይከሰታሉ። እነዚህ ፍንዳታዎች በከፍተኛ ሁኔታ መግነጢሳዊ የኒውትሮን ኮከቦች በሆኑት በጥቁር ጉድጓዶች ወይም በማግኔትተሮች እንደሚፈጠሩ ይታሰባል። ነገር ግን፣ የአንዳንድ የጂአርቢዎች አዝጋሚ መጥፋት ለዋክብት ተመራማሪዎች ለማብራራት አስቸጋሪ ሆኖባቸዋል።
በዚህ አዲስ ጥናት ውስጥ፣ ደራሲዎቹ እነዚህ የቆዩ ጂአርቢዎች በግዙፍ ኮከቦች ሞት ምክንያት ሊከሰቱ እንደሚችሉ አቅርበዋል ። አንድ ኮከብ ሲሞት አንኳሩ ይወድቃል፣ በሃይድሮጅን እና በሂሊየም ንብርብሮች የተከበበ የኒውትሮን ኮከብ ይፈጥራል። ይህ የኒውትሮን ኮከብ በፈጣን መጭመቅ እና ማሽከርከር እጅግ በጣም ጠንካራ የሆነ መግነጢሳዊ መስክ በማግኘቱ ወደ ማግኔትተር ይለውጠዋል።
አዲስ በተወለደ ማግኔትተር ዙሪያ ያለው ምስቅልቅል አካባቢ በኃይለኛ ጨረሮች እና መግነጢሳዊ መስኮች የተነሳ አካባቢው በፍርሀት እንዲገረፍ ያደርገዋል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በዚህ ምክንያት ጄት በማግኔትታር ሽክርክሪት ዘንግ ላይ እንደሚፈጠር ይጠቁማል. ሆኖም የዚህ ጥናት ተመራማሪዎች የማግኔትተር መግነጢሳዊ መስኮች ከምድር ወገብ አካባቢ የጨረር ፍንጣቂዎችን መፍጠር እንደሚችሉ ደርሰውበታል።
በሚሽከረከረው ኮከብ ሴንትሪፉጋል ኃይሎች የተቀረፀው እነዚህ የጨረር ፍንዳታዎች በብርሃን ፍጥነት በኮከቡ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ምላጭ ይፈጥራሉ። በዚህ "አንጻራዊ ምላጭ" የተሸከመው ኃይል ከሱፐርኖቫ ፍንዳታ የበለጠ ነው እና ወደ ውጭ በሚሄድበት ጊዜ ኮከቡን በግማሽ ሊከፍል ይችላል. ምላጩ ፍጥነቱን ከማጣቱ በፊት ለትልቅ ርቀት መጓዙን ቀጥሏል፣ ይህም የአንዳንድ GRBዎችን ቀስ በቀስ እየደበዘዘ እንደሚሄድ ሊያብራራ ይችላል።
በጉዞው ወቅት, ምላጩ ብዙ ነገሮችን ይሰበስባል, ይህም አጥፊ ኃይሉን ያጎላል. በተጨማሪም ምላጩ በራሱ በኮከቡ ውስጥ አለመረጋጋት ይፈጥራል፣ ይህም ወደ መጨረሻው መጥፋት ይመራዋል።
ይህ ጥናት ጂአርቢዎችን የሚያብራራ አንፃራዊ ምላጭ አሳማኝነትን ለማሳየት የሚያገለግል ቢሆንም፣ ወደፊት የሚደረጉ ጥናቶች ግን እነዚህ ምላጮች በጊዜ ሂደት እንዴት እንደሚሻሻሉ ለመተንተን እና ከእነሱ ጋር የተያያዘውን የከዋክብት ሞት ሂደት ለመረዳት ያለመ ነው። የዚህ ዓይነቱ ፍንዳታ ቁልፍ ፊርማዎችን በመለየት ሳይንቲስቶች ቀደም ሲል የተስተዋሉ GRB ዎች ከዚህ ሞዴል ጋር መጣጣምን ማረጋገጥ ይችላሉ።
ምንጮች፡ የኮስሞሎጂ እና የፓርቲክል ፊዚክስ ማዕከል በኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ፣ arXiv.org