ዩናይትድ ማስጀመሪያ አሊያንስ አዘጋጅ በገና ዋዜማ የመጀመሪያውን ቩልካን ሮኬትን ለመክፈት

ለንደን፣ ኦክቶበር 26፣ 2023 – በቦይንግ እና በሎክሂድ ማርቲን መካከል የሚታወቀው ዩናይትድ ማስጀመሪያ አሊያንስ (ዩኤልኤ) በሲኤንቢሲ እንደዘገበው በገና ዋዜማ በጉጉት የሚጠበቀውን የቩልካን ሮኬት የመክፈቻ በረራ ለመጀመር ማቀዱን በይፋ አስታውቋል። የ ULA ዋና ሥራ አስፈፃሚ ቶሪ ብሩኖ በ CNBC ቴክኖሎጂ ሥራ አስፈፃሚ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ በተገኘበት ወቅት ይህን አስደሳች እድገት ገልጿል። የማስጀመሪያ መስኮቱ ከታህሳስ 24 እስከ ታህሳስ 26 ባለው ጊዜ ውስጥ ተዘጋጅቷል።
ዩኤልኤ የቮልካን ሮኬትን የላይኛው ደረጃ ግንባታ እና ብቃትን በትጋት እያስተዳደረ ሲሆን ይህም የሚጠናቀቅበት ቀን ህዳር ላይ ተቀምጧል። ነገር ግን፣ ማንኛውም ያልተጠበቁ መዘግየቶች ሲከሰቱ፣ ULA እንከን የለሽ እና የተሳካ ተልዕኮን ለማረጋገጥ ጅምርን ለጃንዋሪ ለሌላ ጊዜ ያስተላልፋል። የቩልካን ማስጀመሪያ በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ በርካታ እንቅፋቶችን አጋጥሞታል፣ በአቅራቢው ሰማያዊ አመጣጥ በሙከራ ወቅት የደረሰውን የሞተር ፍንዳታ ጨምሮ።
የመሠረታዊው ሰርት-1 ተልእኮ ለቩልካን ሮኬት የመጀመሪያ ስራ ሲሆን በአስትሮቦቲክ የተገነባውን የንግድ የጨረቃ ላንደር ማጓጓዝን እና ለሴልስቲስ ከሚከፈለው ጭነት ጋር ያካትታል። ይህ ልዩ የደመወዝ ሸክም እንደ መታሰቢያ አገልግሎት ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ይህም የተከበረውን የግለሰቦችን አመድ በመሸከም ዘላለማዊ የጠፈር ቦታ ላይ ለማረፍ የሚፈልጉ።
የቩልካን በተሳካ ሁኔታ ከጀመረ በኋላ፣ ዩኤልኤ ለ2024 ብዙ ጅምርዎችን ያሳያል፣ በቀጣይ የፍጥነት ማስጀመሪያ ድግግሞሽ ወደ በየሁለት ሳምንቱ በ2025 አጋማሽ መርሃ ግብር። በመንግስት እና በንግድ ፕሮጀክቶች መካከል 50-50.
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ULA ምንድን ነው?
ዩናይትድ ላውንች አሊያንስ (ዩኤልኤ) በህዋ ማስጀመሪያ አገልግሎቶች ላይ የተካነ የኤሮስፔስ ግዙፍ ኩባንያዎች ቦይንግ እና ሎክሂድ ማርቲን የጋራ ትብብር ነው። ዩኤልኤ የሚታወቁ ሮኬቶችን እና ሸክሞችን ወደ ጠፈር በማሰማራት የታወቀ ነው።
2. የቮልካን ሮኬት ምንድን ነው?
የቩልካን ሮኬት በULA የተሰራ ፈጠራ የጠፈር ማስጀመሪያ ተሽከርካሪ ነው። ሳተላይቶችን እና የተሳፈሩ መንኮራኩሮችን ጨምሮ የተለያዩ ሸክሞችን ወደ ምህዋር ለማድረስ የተነደፉትን ቀጣዩን የሮኬቶችን ትውልድ ይወክላል።
3. Cert-1 ተልዕኮ ምንድን ነው?
የሰርት-1 ተልእኮ የሚያመለክተው ወሳኝ የሆነውን የቩልካን ሮኬት የመጀመሪያ በረራ ነው። በ Astrobotic የተፈጠረውን የንግድ ጨረቃ ላንደር፣ እንዲሁም የሰሌስቲስ የመታሰቢያ ሸክም የሰማይ ማረፊያ ቦታ የሚፈልጉ ግለሰቦችን አመድ ይሸከማል።
4. የቮልካን ሮኬት ማስጀመሪያ መስኮቱ ምንድን ነው?
የቮልካን ሮኬት ማስጀመሪያ መስኮት ከዲሴምበር 24 እስከ 26 ተይዞለታል። ነገር ግን፣ ያልተጠበቁ ሁኔታዎች ሲከሰቱ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ስኬታማ ተልዕኮን ለማረጋገጥ ማስጀመሪያው ለጃንዋሪ ለሌላ ጊዜ ሊተላለፍ ይችላል።
5. የ ULA የወደፊት የማስጀመሪያ እቅዶች ምንድናቸው?
የቩልካን ሮኬት መጀመሪያ ከጀመረ በኋላ ዩኤልኤ በ2024 ብዙ ጅምር ስራዎችን ለመስራት አቅዷል፣ ቀስ በቀስ የማስጀመሪያውን ድግግሞሽ በየሳምንቱ በ2025 ሁለተኛ አጋማሽ ይጨምራል። የቅርብ ጊዜው የአማዞን ኩይፐር የሳተላይት ማምረቻ ውል የመንግስት እና የንግድ ፕሮጀክቶችን ሚዛናዊ በሆነ መልኩ እንዲዘገይ አስተዋፅኦ አድርጓል።