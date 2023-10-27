አዲስ Vulcan Centaur ሮኬት በአስደሳች ተልዕኮ ላይ ሊጀምር ነው።

ዩናይትድ ላውንች አሊያንስ (ዩኤልኤ) ለአዲሱ ቩልካን ሴንታር ሮኬት ለመጀመሪያ ጊዜ በረራ ሲዘጋጅ መጪው የበዓላት ሰሞን ለጠፈር አድናቂዎች ልዩ ዝግጅትን ይዟል። ለገና ዋዜማ የታቀደው ይህ ተልእኮ ሰርተፍኬት-1 (ሰርት-1) በመባል የሚታወቀው በዩኤልኤ የማስጀመሪያ አቅሞች እና የአሰሳ ጥረቶች ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ይሆናል።
የVulcan Centaur ሮኬት የ ULA's Atlas V እና Delta IV ተሽከርካሪዎችን ለመተካት ተዘጋጅቷል፣የህዋ ምርምርን ድንበሮች የሚገፋፉ እድገቶችን በመኩራራት ነው። በBluo Origin በተሰሩ ሁለት BE-4 ሞተሮች የተጎላበተ፣ የቩልካን ሴንታውር ዋና መድረክ እንደ SpaceX's Raptor engine ተመሳሳይ ፈሳሽ ኦክሲጅን እና ፈሳሽ ሚቴን ነዳጅ ይጠቀማል። ይህ ለአካባቢ ጥበቃ ተስማሚ የሆነ የማበረታቻ ስርዓት በዘላቂ የሮኬት ቴክኖሎጂ ውስጥ አንድ እርምጃን ይወክላል።
በተጨማሪም የቩልካን ሴንታር የላይኛው ደረጃ ከኤሮጄት ሮኬትዲይን ሁለት RL10 ሞተሮችን ይዟል፣ እነዚህም ኃይለኛ ግፊትን ለማመንጨት ሃይድሮጂንን ያቃጥላሉ። በተጨማሪም፣ በተልዕኮ መስፈርቶች መሰረት የማንሳት አቅሙን ለማሳደግ ሮኬቱን በጠንካራ የሮኬት ማበልጸጊያዎች (ኤስአርቢዎች) ሊጨመር ይችላል።
በጣም ኃይለኛው የቩልካን ሴንታር ውቅረት፣ በስድስት SRBs የታጠቁ፣ ከ60,000 ፓውንድ (27,200 ኪሎ ግራም) እስከ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) የሚይዝ አስደናቂ የመሸከም አቅም አለው። ይህ ከ ULA ጡረታ የወጣው ዴልታ አራተኛ ሄቪ እና ሌላው ቀርቶ ትልቁን የአትላስ ቪን የመጫን አቅም ይበልጣል።
Cert-1 እንደ የሙከራ በረራ ብቻ ሳይሆን አስደሳች የጨረቃ ተልእኮ ይጀምራል። በፒትስበርግ ላይ የተመሰረተው የአስትሮቦቲክ የጨረቃ ላንደር ፔሪግሪን በቩልካን ሴንታር ተሳፍሮ ወደ ጨረቃ የመጀመሪያ ጉዞውን ይጀምራል። ይህ ማሳያ የ ULA ቆራጥ የአሰሳ ጥረቶችን ለመደገፍ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
ULA በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ በተደረገው የከፍተኛ ደረጃ ፍንዳታ ምክንያት መዘግየቶችን ካሸነፈ በኋላ ለሰርት-1 ሲዘጋጅ፣ የጠፈር አድናቂዎች የዚህን እጅግ የላቀ ሮኬት ለማስጀመር በጉጉት ይጠባበቃሉ። በሚያስደንቅ ችሎታዎቹ እና የወደፊት አፕሊኬሽኖች አማካኝነት ቩልካን ሴንታወር የ ULA ቀጣይነት ያለው የጠፈር ምርምርን ወደ አዲስ ከፍታ ለማራመድ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው።
በየጥ
1. Vulcan Centaur ሮኬት ምንድን ነው?
የቩልካን ሴንታር ሮኬት የዩናይትድ ላውንች አሊያንስ ቀጣይ ትውልድ ማስጀመሪያ ተሽከርካሪ ነው፣ ይህም የእነሱን አትላስ ቪ እና ዴልታ አራተኛ ሮኬቶችን ለመተካት ነው።
2. የ Vulcan Centaur የመጫኛ አቅም ምን ያህል ነው?
ቩልካን ሴንታወር በጣም ኃይለኛ በሆነው አወቃቀሩ 60,000 ፓውንድ (27,200 ኪሎ ግራም) ጭነት ወደ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) ማድረስ ይችላል።
3. Vulcan Centaurን የሚያንቀሳቅሱት ሞተሮች የትኞቹ ናቸው?
ቩልካን ሴንታውር የሚንቀሳቀሰው በሁለት BE-4 ሞተሮች በብሉ አመጣጥ ለዋና መድረክ እና ሁለት RL10 ሞተሮች ከ Aerojet Rocketdyne ለላይኛው መድረክ ነው።
4. Vulcan Centaur ለጨረቃ ተልዕኮዎች ጥቅም ላይ ይውላል?
አዎ፣ የሚመጣው የVulcan Centaur የምስክር ወረቀት-1 ተልእኮ የአስትሮቦቲክ የጨረቃ ላንደርን፣ ፔሪግሪንን በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጨረቃ ተልዕኮ ይልካል።
5. ለሰርት-1 የመዘግየቱ ምክንያት ምን ነበር?
Cert-1 በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ በተፈጠረ ፍንዳታ ምክንያት መዘግየቶችን አጋጥሞታል፣ ULA የተሽከርካሪውን ታንኮች እንዲያጠናክር እና ደህንነቱ እና አስተማማኝነቱን እንዲያረጋግጥ አድርጓል።