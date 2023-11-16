የዩኤልኤ ቩልካን ሮኬት ለመጀመሪያ ጊዜ በረራ እየተቃረበ፣ ለዲሴምበር ማስጀመሪያ ተዘጋጅቷል።

ዩናይትድ ላውንች አሊያንስ (ዩኤልኤ) በከፍተኛ ጉጉት ወደ ሚጠበቀው የቩልካን ሮኬት የመጀመሪያ በረራ ላይ ከፍተኛ እድገት እያደረገ ነው። የዩኤልኤ ዋና ስራ አስፈፃሚ ቶሪ ብሩኖ እንደተናገሩት ሮኬቱ ለመጀመሪያ ጊዜ በታህሳስ 24 ሊጀመር ነው። ለሴንታወር ቪ ከፍተኛ ደረጃ የብቃት ፈተናን ጨምሮ የቁልፍ ሙከራዎች መጠናቀቁ ዩኤልኤን ወደዚህ ወሳኝ ምዕራፍ አቅርቧል።
ለመጀመርያው ዝግጅት, የሴንታር የላይኛው ደረጃ ከ Vulcan የመጀመሪያ ደረጃ ጋር ይጣመራል, እና የተጣመረ ተሽከርካሪ በታህሳስ ውስጥ እርጥብ ቀሚስ ልምምድ ያደርጋል. በተለይም BE-4s በመባል የሚታወቁት በብሉ ኦሪጅን የሚሰጡት የሮኬቱ ዋና ሞተሮች በልምምድ ወቅት በሰኔ ወር የሞቀ እሳት ሙከራን በተሳካ ሁኔታ ስላጠናቀቁ አይተኮሱም።
ዩኤልኤ በጊዜ ሰሌዳው ላይ የአየር ሁኔታን ሊገድቡ የሚችሉ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት አንዳንድ ተለዋዋጭነትን ፈቅዷል። በዲሴምበር 24 ላይ ያሉት ሁኔታዎች የማይመቹ ከሆኑ ኩባንያው በታህሳስ 25 እና 26 ተጨማሪ የማስጀመሪያ እድሎች አሉት ። በተጨማሪም ፣ አስፈላጊ ከሆነ “የምስክር ወረቀት 1” ተልዕኮ ለጃንዋሪ የመጀመሪያ አጋማሽ ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ ይችላል።
የማረጋገጫ 1 ተልእኮ ዋና አላማ በአስትሮቦቲክ የተሰራውን የጨረቃ ላንደር ማጓጓዝ ነው። ይህ ላንደር በሚቀጥለው ዓመት መጀመሪያ ላይ በጨረቃ ላይ ለስላሳ ንክኪ ለመድረስ ያለመ ነው።
የቩልካን ሮኬት ልማት ከአስር አመታት በላይ የፈጀ ረጅም ሂደት ነው። ULA ፕሮጀክቱን የጀመረው አትላስ እና ዴልታ ሮኬቶችን ለመተካት እና ከSpaceX's Falcon ሮኬቶች ጋር በብቃት ለመወዳደር ነው። በተጨማሪም፣ ULA የእነርሱን አትላስ ቪ ሮኬታቸውን ከሩሲያ ሰራሽ ሞተሮች ለመውጣት የዩኤስ ኮንግረስ ትዕዛዝን ማክበር ነበረበት።
ዩኤልኤ ያጋጠመው መጠነ ሰፊ መዘግየቶች ከዩኤስ የጠፈር ሃይል ግፊት ፈጥረዋል፣ይህም ቩልካን ብሔራዊ የደህንነት ተልእኮዎችን እንዲያካሂድ ይጠይቃል። በእነዚህ ተልእኮዎች ከመቀጠልዎ በፊት ቩልካን ሁለት የማረጋገጫ በረራዎችን ማጠናቀቅ እና አስፈላጊ መረጃዎችን ለወታደሩ መስጠት አለበት። የመጀመሪያው የማረጋገጫ በረራ መጪው የአስትሮቦቲክ ተልዕኮ ሲሆን ቀጥሎም የሴራ ስፔስ ድሪም ቻዘር መንኮራኩር ተጀመረ።
70 Vulcan ማስጀመሪያዎች አስቀድሞ በመሸጥ፣ ዩኤልኤ በ2025 መጨረሻ በወር ሁለት ጅምርዎችን ለማሳካት ምርታማነትን ለማሳደግ እየፈለገ ነው። ዩኤልኤ እነዚህን እቅዶች ለመፈጸም ያላቸውን ቁርጠኝነት በማጉላት ጥረታቸው አወንታዊ ውጤት እንደሚያስገኝ በተስፋ ይጠብቃል።