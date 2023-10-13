በጠፈር ውስጥ የሮቦቲክ ፍለጋ እና ማዕድን ማውጣት፡ የአስትሮይድ ፍለጋ የወደፊት ዕጣ

በለንደን ላይ የተመሰረተው አስትሮይድ ማይኒንግ ኮርፖሬሽን የጠፈር ሀብት ኢንዱስትሪን በዘመናዊ የሮቦቲክስ ቴክኖሎጂ አብዮት ለመፍጠር ያለመ ነው። በአሁኑ ጊዜ ኢንዱስትሪው የብስለት እጥረት ቢኖርም ኩባንያው የአስትሮይድ ማዕድን ማውጣትን በተመለከተ ተስፈኛ ሆኖ ቆይቷል። እ.ኤ.አ. በ 2016 የተመሰረተው አስትሮይድ ማዕድን ኮርፖሬሽን በእንግሊዝ ውስጥ የመጀመሪያው የጠፈር ማዕድን ኩባንያ ለመሆን ይጥራል።
በሎስ አንጀለስ በተካሄደው የስፔስ ኢኮኖሚ ጉባኤ ዋና ስራ አስፈፃሚ እና መስራች ሚች ሃንተር-ስኩሊየን የኩባንያውን አስደናቂ ፈጠራ፣ Space Capable Asteroid Robotic-Explorer (SCAR-E) ይፋ አድርገዋል። ይህ ፈጠራ ባለ ስድስት እግር ሮቦት 20 ኪሎ ግራም ይመዝናል እና የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣል። የ SCAR-E ልዩነቱ የተለመደው ባለ አራት እግር ሮቦቶች የማይችሏቸውን ውስብስብ ሥራዎችን የመሥራት ችሎታው ላይ ነው።
የመጀመርያው ትኩረት በኢንዱስትሪ ፍተሻ ላይ ቢሆንም፣ የ SCAR-E ሊሆኑ የሚችሉ መተግበሪያዎች በጣም ብዙ ናቸው። በእግሮቹ ላይ ባለ ስድስት ጣት መያዣዎች ሲጨመሩ, SCAR-E ግድግዳዎችን ለመለካት እና የመርከብ ቅርፊቶችን ለመመርመር ይችላል. ይህ ሁለገብነት ለወደፊት የጨረቃ ጉድጓዶችን እና አስትሮይድን ለመፈተሽ በሮችን ይከፍታል።
ባህላዊ የጎማ ሮቨሮች በጨረቃ እና በማርስ ላይ በጥሩ ሁኔታ አገልግለዋል። ሆኖም፣ ከዳገታማ ቁልቁለቶች ወይም ከአስቸጋሪ ቦታዎች ጋር ሲጋፈጡ ውስንነት ያጋጥማቸዋል። በሌላ በኩል SCAR-E ለዚህ ችግር መፍትሄ ይሰጣል, ይህም ፈታኝ የሆኑ የጨረቃ ወይም የአስትሮይድ አካባቢዎችን ለማግኘት ተስማሚ እጩ ያደርገዋል.
ከ SCAR-E በተጨማሪ አስትሮይድ ማዕድን ኮርፖሬሽን Alchemist-1 የተባለ የቁሳቁስ ማቀነባበሪያ ሳተላይት በማዘጋጀት ላይ ይገኛል። ይህ ሳተላይት የኩባንያውን አቅም የበለጠ ለማሳደግ እና እንደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ እና የጨረቃ ተልእኮዎች ያሉ መተግበሪያዎችን ለማገልገል ያለመ ነው።
ስለ ወደፊቱ ጊዜ በመመልከት፣ ሃንተር-ስኩሊየን የኩባንያው የሮቦቲክ ቴክኖሎጂ ወደ አስትሮይድ ጉዞ የሚውልበትን ጊዜ ያሳያል። እ.ኤ.አ. በ2030ዎቹ መጨረሻ ወይም በ2030ዎቹ መጀመሪያ ላይ፣ አስትሮይድ ማይኒንግ ኮርፖሬሽን በሰለስቲያል ጓሮ ውስጥ ያሉትን ሀብቶች ለመመርመር እና ለመጠቀም ተስፋ ያደርጋል፣ ይህም የሰው ልጅ ከእነዚህ ጠቃሚ ከምድራዊ ሀብቶች ተጠቃሚ እንዲሆን መንገዱን ይከፍታል።
በማጠቃለያውም አስትሮይድ ማይኒንግ ኮርፖሬሽን በላቀ የሮቦቲክስ ቴክኖሎጂ በህዋ ፍለጋና ማዕድን ፈር ቀዳጅ ነው። ኩባንያው ምርቶቹን ማሳደግ እና ማሻሻል ሲቀጥል የአስትሮይድ ማዕድን የማምረት እድሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይሄዳል። ሰፊውን የጠፈር ሀብት ለመክፈት የሚያስችል አቅም ያለው ይህ ኢንዱስትሪ ለወደፊት ሳይንሳዊ ግኝቶች እና የኢኮኖሚ እድገት ተስፋ ይሰጣል።
ምንጮች:
– SpaceNews/Debra Werner