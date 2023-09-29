የዩናይትድ ኪንግደም ሳይንቲስቶች የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ ተልዕኮ አካል ሆኖ የተሰበሰበውን ከአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና መምጣት በጉጉት እየጠበቁ ነው። የናሙና መመለሻው በእሁድ ቀን ከአስትሮይድ ወለል ላይ ድንጋዮችን እና አቧራዎችን የያዘ ካፕሱል በዩታ በረሃ ላይ ሲያርፍ የታቀደ ነው። ይህ ተልዕኮ ናሳ ከአስትሮይድ ናሙና ለመሰብሰብ ያደረገውን የመጀመሪያ ሙከራ የሚያሳይ ሲሆን ወደ ምድር የተመለሰውን ትልቁን የአስትሮይድ ናሙና ያቀርባል።
አስትሮይድ ቤንኑ፣ የ4.5 ቢሊዮን አመት እድሜ ያለው የቀደምት ስርዓታችን ቅሪት፣ ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የመስጠት አቅም አለው። የሳይንስ ሊቃውንት በምድር ላይ ሕይወት እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ያደረጉ የኦርጋኒክ እና የውሃ አመጣጥ ላይ ብርሃን ሊፈጥር የሚችል የጊዜ ካፕሱል አድርገው ይቆጥሩታል። ወደ ምድር ከባቢ አየር ውስጥ ሲገቡ በፍጥነት ከሚበከሉ እንደ ሚቲዮራይትስ በተቃራኒ ከቤኑ የሚሰበሰበው ናሙና በጣም ንጹህ ይሆናል ፣ ይህም ሳይንቲስቶች ያለፈውን ያልተበላሸ ጨረፍታ እንዲያዩ ያስችላቸዋል።
ከማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ እና የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ተመራማሪዎችን ጨምሮ ከ200 በላይ በአለም አቀፍ ደረጃ ከተከፋፈሉ ተቋማት የተውጣጡ ከ35 በላይ ግለሰቦች የናሙናውን አንድ አራተኛ ያገኛሉ። በፕላኔቶች አፈጣጠር ውስጥ በውሃ የተቀየሩትን ኦርጋኒክ እና ማዕድናት ሚና ለመረዳት የናሙናዎችን ስብጥር ያጠናሉ።
እ.ኤ.አ. በሴፕቴምበር 2016 የተወነጨፈው ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር በታህሳስ 2018 ቤንኑ የደረሰው በጥቅምት 2020 ናሙናውን ከመሰብሰቡ በፊት ከሁለት አመት በላይ የአስትሮይድን ጥናት ሲያጠና ቆይቷል።
ይህ ተልእኮ በፀሀይ ስርአቱ ላይ ባደረግነው ቀጣይነት ያለው ወሳኝ ምዕራፍ ነው፣ ሳይንቲስቶች ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ከምድር በላይ ያለውን ህይወት ለመገንዘብ አስተዋፅዖ የሚያደርጉ ጠቃሚ መረጃዎችን በማቅረብ ላይ ነው።
ምንጮች:
- ኒና ማሴ ፣ የፒኤ ሳይንስ ዘጋቢ፡- “የዩኬ ሳይንቲስቶች ከአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና ለመቀበል ተዘጋጅተዋል”
- ናሳ: ኦሳይረስ-ሬክስ ተልዕኮ