አስደናቂ ምሽት፡ የከዋክብት ጥናት አድናቂዎች በኡዱፒ ምስክር ከፊል የጨረቃ ግርዶሽ

በኡዱፒ የሚገኙ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን አስደናቂ የሆነ የሰማይ ክስተትን ለማየት ሌሊቱን ሙሉ ቆዩ - ከፊል የጨረቃ ግርዶሽ። የPoornaprajna አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ክበብ፣ ከPoornaprajna ኮሌጅ ተማሪዎችን ያቀፈው፣ የግርዶሹን አስገራሚ ምስሎች የመቅረጽ ልዩ እድል ነበረው። ይህ ልዩ ግርዶሽ በ2023 ህንድ ውስጥ የመጀመሪያው እና ብቸኛው የሚታይ ግርዶሽ በመሆኑ ልዩ ነበር።
ግርዶሹ የጀመረው ጥቅምት 11 ከቀኑ 31፡28 ሲሆን የምድር ጥላ ደግሞ ጥቅምት 1 ከጠዋቱ 29 ሰአት ላይ በጨረቃ ላይ መወርወር ጀመረ። ግርዶሹ ተከሰተ፣ የክለቡ አባላት ልዩ የሆነውን እይታ በጉጉት መዘገቡ።
የክለቡ አስተባባሪ ሶዳ አቱል ብሃት እንደሚለው፣ የፀሐይ፣ የምድር እና የጨረቃ አሰላለፍ ይህን አስደናቂ ክስተት በመፍጠር ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። የጨረቃ ግርዶሽ የተከሰተው በኦክቶበር 14, 2023 በተካሄደው አመታዊ ግርዶሽ ምክንያት ነው, እሱም ከአሜሪካ በሚታየው. የሰማይ አካላት የማያቋርጥ እንቅስቃሴ ምክንያት፣ ትክክለኛው አሰላለፍ በትንሹ ተስተጓጉሏል፣ ይህም የጨረቃ የተወሰነ ክፍል ብቻ በምድር ጥላ ስር እንድትወድቅ አድርጓል። ይህም ከፊል የጨረቃ ግርዶሽ አስከትሏል።
አንዳንድ አድናቂዎች ከዳመናው ሰማይ ጋር መታገል ነበረባቸው፣ሌሎች ደግሞ ደመናው ለአጭር ጊዜ ሲጸዳ ግርዶሹን ለማየት ችለዋል። ሻንቲካ ኡፓድያ፣ የ III B.Com ተማሪ፣ የከፍተኛውን ግርዶሽ በጉጉት ጠበቀች እና በአጭር ግልጽነት መስኮት ምስሉን በተሳካ ሁኔታ አንሳ። Bhargava Bhat፣ የ I B.Sc. ተማሪ፣ እንዲሁም ሙሉውን ግርዶሽ ለመመዝገብ ዘግይቶ ቆየ። እንደ አለመታደል ሆኖ ከጠዋቱ 2 ሰዓት በኋላ ሰማዩ ደመናማ እየሆነ መጥቷል፣ ይህም ተጨማሪ ምልከታ እንዳይታይ አድርጓል።
በህንድ ውስጥ የሚታየው የሚቀጥለው ግርዶሽ እስከ ሴፕቴምበር 2025 ድረስ አይከሰትም, ይህ የሰማይ ክስተት የበለጠ አስደናቂ ያደርገዋል. የPoornaprajna አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ክበብ እና ሌሎች የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በኮስሞስ አስደናቂ ነገሮች ለመደነቅ ቀጣዩን እድል በትዕግስት ይጠብቃሉ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
የጨረቃ ግርዶሽ ምንድን ነው?
የጨረቃ ግርዶሽ የሚከሰተው ምድር በፀሐይ እና በጨረቃ መካከል ስትያልፍ ጨረቃ በምድር ጥላ ስር እንድትወድቅ ያደርጋል።
ከፊል የጨረቃ ግርዶሽ ምንድን ነው?
ከፊል የጨረቃ ግርዶሽ የሚከሰተው የጨረቃ የተወሰነ ክፍል ብቻ በመሬት ጥላ ስር ሲወድቅ ሲሆን ይህም የጨረቃ ከፊል ጨለማ ይሆናል።
በኡዱፒ ከፊል የጨረቃ ግርዶሽ መቼ ነበር?
ከፊል የጨረቃ ግርዶሽ በኡዱፒ እሑድ ኦክቶበር 29 መጀመርያ ላይ ታይቷል፡ በጥቅምት 11 ከቀኑ 31፡28 ላይ ተጀምሮ በጥቅምት 1 ቀን 44፡29 ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል።
በህንድ የሚቀጥለው ግርዶሽ መቼ ነው የሚታየው?
በህንድ የሚታየው ቀጣዩ ግርዶሽ በሴፕቴምበር 2025 እንደሚሆን ይጠበቃል።