የዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኮርክ (UCC) ባልደረባ የአስትሮፊዚክስ ፕሮፌሰር የሆኑት ቤርትራም ቢትሽ እንደሚሉት ከ2,700 ውስጥ አንድ ሰው ምድር ቤንኑ በተባለ አስትሮይድ ሊጠቃ ይችላል። ከ 500 ሜትር በታች የሚለካው ይህ የጠፈር ድንጋይ ስድስት ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው እሳጥ በመፍጠር ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። ይሁን እንጂ ይህ አስከፊ ክስተት ለ159 ዓመታት ሊቆይ አይችልም ተብሎ የሚጠበቀው ነገር የለም፣ እና በሁኔታው ዙሪያ አሁንም እርግጠኛ አለመሆን አለ።
የፕሮፌሰር ቢትሽ አስተያየት የመጣው የናሳ ሳተላይት ምርመራ ኦሳይረስ-ሬክስ ከቤንኑ የአፈር ናሙና ለመሰብሰብ ካለው ተልዕኮ መመለሱን ተከትሎ ነው። ከአስትሮይድ 250 ግራም አፈር በተሳካ ሁኔታ ማውጣቱ ሳይንቲስቶች ለመተንተን ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል። የቤንኑ ስብጥር በመረዳት ተመራማሪዎች ስለ አጽናፈ ሰማይ አመጣጥ ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ከመሬት ጋር የመጋጨት እድሉ ዝቅተኛ ቢሆንም፣ ለማንኛውም አደጋ ለመዘጋጀት የረጅም ጊዜ እቅድ ማውጣት ወሳኝ ነው። አስፈላጊ ከሆነ እንደ ቤንኑ ያሉ አስትሮይድን ለማስወገድ ወይም ለማጥፋት ስልቶችን መወሰን አስፈላጊ ነው. የሳይንስ ሊቃውንት በዚህ የጠፈር ድንጋይ ላይ ያለውን አቅጣጫ እና የስበት ተጽእኖ በማጥናት ከእሱ ጋር የተያያዙትን አደጋዎች የበለጠ መረዳት ይችላሉ.
እንደ 'Deep Impact' እና 'አርማጌዶን' ያሉ ፊልሞች በአስቴሮይድ-የሚያመጣው የፍጻሜ ቀን ትዕይንት አስተሳሰብን ቢያበዙም ይህን ርዕስ በምክንያታዊነት እና በሳይንሳዊ ትንተና መቅረብ አስፈላጊ ነው። የቤኑ ስጋት ሩቅ ቢሆንም፣ ወደፊት የምድራችንን ደህንነት ለማረጋገጥ ቀጣይነት ያለው ምርምር እና ከምድር አጠገብ ያሉ ነገሮች ክትትል አስፈላጊ መሆኑን ለማስታወስ ያገለግላል።
ምንጮች፡ The Echo፣ Imperial College London 'Earth impact' ፕሮግራም
ፍቺዎች፡- አስትሮይድ - በፀሐይ ዙሪያ የምትዞር ትንሽ ድንጋያማ ነገር፣ በተለይም በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ። የስበት ግጥሚያዎች - የሰማይ አካላት የስበት ሃይሎች የአንድን ነገር እንደ አስትሮይድ ያሉ በጠፈር ላይ የሚቀይሩበት ክስተቶች።