የአንታርክቲካ የበረዶ ንጣፍ ለውጦችን ለመመዝገብ በናሳ ተልዕኮ ላይ አዲስ እይታ

ናሳ በቅርቡ በአንታርክቲካ ሰፊ የበረዶ ንጣፍ ላይ እየተከሰቱ ያሉትን ለውጦች ለመመዝገብ ያለመ አዲስ ተልዕኮ ጀምሯል። በናሳ የተደገፈ እና በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ካሉት ከፍተኛ የምርምር ተቋማት አንዱ በሆነው ዩሲ ኢርቪን የሚመራው ይህ ፈጠራ በረዶ ስለሚቀልጠው እና በምድራችን ላይ ስላለው አንድምታ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ለመክፈት ይጥራል።
90% የሚሆነውን የአለማችን በረዶ እና 70% ንጹህ ውሃ የሚይዘው የአንታርክቲክ የበረዶ ሸርተቴ የአለም የባህር ከፍታን በመቆጣጠር ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። የአየር ንብረት ለውጥ ይህ ግዙፍ የበረዶ ክምችት አለመረጋጋት ስጋትን አስነስቷል፣ ይህም ሳይንቲስቶች ባህሪውን በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱት አስፈላጊ አድርጎታል።
የመጀመሪያዎቹ ተመራማሪዎች አስተያየት ለመስጠት ፈቃደኛ ባይሆኑም የቡድኑ ዓላማ ግልጽ ነው፡- ለበረዶ ንጣፎች ለውጥ አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን አካላዊ ሂደቶች አጠቃላይ መረጃ መሰብሰብ። የሳተላይት ምልከታዎችን እና የአየር ወለድ መለኪያዎችን ጨምሮ ዘመናዊ የርቀት ዳሰሳ ቴክኖሎጂን በማሰማራት ቡድኑ የበረዶውን ውፍረት፣ ስፋት እና እንቅስቃሴ ትክክለኛ ዝርዝሮችን ለመያዝ ያለመ ነው። እነዚህ ምልከታዎች የበረዶ ንጣፍ ለተለዋዋጭ የአካባቢ ሁኔታዎች ምላሽ እንዴት እንደሚሰጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
በየጥ:
ጥ: የአንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ለምን አስፈላጊ ነው?
መ: የአንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ የአለምን የባህር ከፍታ ለመቆጣጠር ወሳኝ ነው እና እጅግ በጣም ብዙ ንጹህ ውሃ ይይዛል።
ጥ፡ የናሳ ተልዕኮ ግብ ምንድን ነው?
መ፡ የናሳ ተልእኮ አላማው በአንታርክቲካ የበረዶ ንጣፍ ላይ የተከሰቱትን ለውጦች ለመመዝገብ እና ለተለዋዋጭ የአየር ንብረት ምላሽ ባህሪውን ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ነው።
ጥ፡ በዚህ ጥረት ምን ዓይነት ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ ይውላል?
መ፡ ቡድኑ በበረዶ ንጣፍ ውፍረት፣ መጠን እና እንቅስቃሴ ላይ ትክክለኛ መረጃን ለመሰብሰብ የሳተላይት ምልከታዎችን እና የአየር ወለድ መለኪያዎችን ጨምሮ ቆራጭ የርቀት ዳሰሳ ቴክኖሎጂን ይጠቀማል።