አብዮታዊ የኳንተም ዳሳሽ፡ 3D ህትመት የናኖስኬል ዳሳሾችን እምቅ አቅም ይለቃል።

ናኖስኬል ዳሳሾች በእድገታቸው ውስጥ ትልቅ እድገት ወስደዋል፣ በዩሲ በርክሌይ ተመራማሪዎች ተጨማሪ ማምረቻን በመጠቀም ፈር ቀዳጅ የሆነ የፈጠራ ዘዴ ፈር ቀዳጅ ናቸው። በናኖ ሌተርስ ላይ የታተመው ጥናቱ እነዚህ ሳይንቲስቶች የኳንተም ሴንሲንግ ቅንጣቶችን ወደ ውስብስብ 3D አወቃቀሮች እንዴት በተሳካ ሁኔታ እንዳዋቀሩና ይህም የሙቀት መጠንን እና መግነጢሳዊ መስኮችን ለውጦችን በትክክል እንደሚያውቅ ያሳያል።
የኳንተም ዳሳሾች፣ የአቶሞችን እና የብርሃን ባህሪያትን በመጠቀም፣ በመግነጢሳዊ እና ኤሌክትሪክ መስኮች፣ ውጥረት እና የሙቀት መጠን ላይ ያሉ ጥቃቅን ለውጦችን ለመለካት መቻላቸው ለረጅም ጊዜ ቃል ገብተዋል። ነገር ግን፣ ተግባራዊ አጠቃቀማቸው እጅግ በጣም ቀዝቃዛ አካባቢዎች እና ፍፁም ክሪስታል አወቃቀሮችን በመፈለግ የተገደበ ነው። እነዚህ መሰናክሎች የፈጠራ ፍላጎትን ቀስቅሰዋል እና በዩሲ በርክሌይ የሚገኘውን ቡድን እነዚህን ገደቦች ለማሸነፍ ተጨማሪ የማምረቻ ቴክኒኮችን እንዲመረምር አነሳስቷቸዋል።
ተመራማሪዎቹ በተጨመሩ ማምረቻዎች የሚመረቱ በጣም ሊበጁ የሚችሉ 3D አወቃቀሮችን በመጠቀም፣ የናይትሮጅን ክፍት ቦታዎች በመባል የሚታወቁትን ኳንተም ሴንሲንግ ኤለመንቶችን የያዙ ጥቃቅን አልማዞችን ማስተናገድ ችለዋል። የካርቦን አቶምን በናይትሮጅን አቶም በመተካት የሚነሱት እነዚህ ማዕከሎች የኳንተም ንብረታቸውን በመያዝ በክፍል ሙቀት ውስጥ አስተማማኝ አገልግሎት እንዲሰጡ ያስችላቸዋል።
በኳንተም ዳሰሳ ላይ ያለው የዚህ ግኝት አንድምታ ሰፊ ነው። መሪ ደራሲ ብሪያን ብላንከንሺፕ እነዚህን ሊታተሙ የሚችሉ የኳንተም ዳሳሾች ወደ ማይክሮፍሉይድስ፣ ኤሌክትሮኒክስ እና ባዮሎጂካል ሲስተም በማካተት በቁሳቁስ ሳይንስ፣ ባዮሎጂ እና ኬሚስትሪ ላይ ለውጥ ፈጣሪ አፕሊኬሽኖችን ይከፍታል። የእነርሱ ማበጀት ማለት ደግሞ አወቃቀሮችን በተወሰኑ የሜካኒካል ምላሾች ሊበጁ ይችላሉ፣ ይህም በመዋቅር ቁሶች፣ በቲሹ ምህንድስና እና በኦፕቶ-ሜካኒካል ስርዓቶች ውስጥ መተግበሪያዎችን ማንቃት ነው።
የጥናቱ ወቅታዊ ትኩረት በሙቀት እና በመግነጢሳዊ መስክ መለኪያዎች ላይ ቢሆንም፣ የምርምር ቡድኑ ልብ ወለድ የማምረት ዘዴያቸው ወደ ሌሎች የመለኪያ ዓይነቶችም ሊዘረጋ እንደሚችል ይተማመናሉ። ይህ እድገት የኳንተም ዳሰሳን እንደገና የመወሰን እና አዳዲስ የቴክኖሎጂ ፈጠራ መንገዶችን የመክፈት አቅም አለው።
በየጥ
ኳንተም ዳሰሳ ምንድን ነው?
ኳንተም ሴንሲንግ የአተሞችን እና የብርሃን ባህሪያትን በመጠቀም በመግነጢሳዊ እና ኤሌክትሪክ መስኮች ፣ ውጥረት እና የሙቀት መጠን ላይ ያሉ ጥቃቅን ለውጦችን ለመለካት የሚጠቀም መስክ ነው።
የናይትሮጅን ክፍት የሥራ ቦታ ማዕከሎች ምንድ ናቸው?
የናይትሮጅን ክፍት ቦታ ማዕከሎች በአልማዝ ውስጥ አንድ ነጠላ የካርቦን አቶም በናይትሮጅን አቶም ሲተካ እና በአቅራቢያው ያለው የካርቦን አቶም ባዶ ሲሆን ነው። እነዚህ ማዕከሎች ልዩ የሆኑ የኳንተም ባህሪያትን ያሳያሉ እና በክፍል ሙቀት ውስጥ በአስተማማኝ ሁኔታ ሊሰሩ ይችላሉ.
የኳንተም ዳሰሳ ፈተናዎች ምንድን ናቸው?
የኳንተም ዳሰሳ በባህላዊ መንገድ እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ሙቀትን እና ፍፁም ክሪስታል አወቃቀሮችን ይፈልጋል፣ ይህም ተግባራዊ አተገባበርን ይገድባል። በተጨማሪም፣ የኳንተም ንብረቶቻቸውን ከንፁህ የላብራቶሪ ሁኔታዎች ውጭ ማቆየት ከባድ ነበር።
ተጨማሪ ማምረት የኳንተም ዳሰሳን እንዴት ያነቃዋል?
እንደ 3D ህትመት ያሉ ተጨማሪ የማኑፋክቸሪንግ ቴክኒኮች የኳንተም ሴንሲንግ ቅንጣቶችን የሚያስተናግዱ ውስብስብ 3D መዋቅሮችን ለመሥራት ያስችላሉ። ይህ ማበጀት የተበጁ ሜካኒካዊ ምላሾችን መፍጠር እና የኳንተም ዳሳሾችን ወደ ተለያዩ ስርዓቶች እና ቁሳቁሶች ማዋሃድ ያስችላል።