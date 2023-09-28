የፍራፍሬ ዝንብ ጥናት ከኦቲዝም እና ከሲናፕቲክ መግረዝ ጋር በተገናኘ ጂን ላይ ብርሃን ይፈጥራል

በቅርብ ጊዜ በፍራፍሬ ዝንቦች ላይ የተደረገ ጥናት ከኦቲዝም እና ከኦቲዝም ጋር የተዛመዱ ሲንድሮምስ ጋር የተገናኘው የ UBE3A ዘረ-መል (ጅን) ከመጠን በላይ ወይም በታች መገለጡ በሲናፕሲስ ቅድመ-ሲናፕቲክ ጎን ላይ በሲናፕስ መቁረጥ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር አረጋግጧል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት አይጥ እና ዝንቦች ከተቀየረ UBE3A ጋር በምልክት መላክ እና ሲናፕሶች እድገት እና ተግባር ላይ ጉድለት አለባቸው። ደካማ ወይም አላስፈላጊ ግንኙነቶችን ማስወገድ የሆነው ሲናፕቲክ መግረዝ ለአእምሮ ሥራ ወሳኝ ነው, እና በዚህ ሂደት ውስጥ ያሉ መስተጓጎሎች ከኦቲዝም ጋር ተያይዘዋል.
በሜታሞርፎሲስ የመጀመሪያዎቹ 24 ሰዓታት ውስጥ ምልክት የሚላኩ ሲናፕሶች በተወሰነ ክፍል ውስጥ በፍራፍሬ ዝንቦች ውስጥ የስሜት ህዋሳት ይወገዳሉ። ሆኖም ዝቅተኛ የ UBE3A ደረጃ ያላቸው ዝንቦች የመግረዝ ጉድለቶችን ያሳያሉ። በሌላ በኩል፣ ከፍተኛ የ UBE3A ደረጃ ያላቸው ዝንቦች ነባር ሲናፕሶችን ያለጊዜው ማስወገድ ያሳያሉ። ጥናቱ በተጨማሪም UBE3A ቲኬቪ የተባለ ፕሮቲን መጠንን በማቀዝቀዝ የሲናፕሴስን እንደሚቀንስ አረጋግጧል። ቲኬቪ በአንጎል እድገት ውስጥ ለሚሳተፉ የአጥንት ሞሮጂኔቲክ ፕሮቲኖች (BMPs) ተቀባይ ነው። ግኝቶቹ በUBE3A እና በBMP ምልክት ማድረጊያ መንገድ መካከል ሊኖር የሚችል ግንኙነት ይጠቁማሉ፣ይህም በኦቲዝም አይጥ ሞዴሎች ላይ ተስተውሏል።
ምንም እንኳን ጥናቱ UBE3A በፍራፍሬ ዝንቦች ውስጥ በሲናፕስ መግረዝ ውስጥ ስላለው ሚና ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ቢያቀርብም፣ እነዚህ ግኝቶች ወደ ሰዎች ይተረጎማሉ አይሆኑ ግልፅ አይደለም። በዝንቦች ውስጥ ያለው የ UBE3A ፕሮቲን ከሰው አቻ የተለየ ነው፣ እና በ UBE3A ባዮሎጂ እና ደንብ ውስጥ ልዩ ልዩ ልዩነቶች አሉ። የ UBE3Aን በሲናፕስ ውስጥ ያለውን ሚና መረዳቱ ለኦቲዝም እና ተዛማጅ በሽታዎች እምቅ ሕክምናዎችን ለማዳበር ወሳኝ ነው።
ምንጮች:
- ዋናው ጽሑፍ፡ [የምንጩ መጣጥፍ ርዕስ]
- UBE3A: Ubiquitin ፕሮቲን ligase E3A
ሲናፕስ መግረዝ፡ በአእምሮ እድገት ወቅት በነርቭ ሴሎች መካከል ያሉ ደካማ ወይም አላስፈላጊ ግንኙነቶችን ማስወገድ
– አንጀልማን ሲንድረም፡ የእድገት መዘግየት፣ የሞተር ችግር፣ መናድ እና ብዙ ጊዜ በኦቲዝም የሚታወቅ የዘረመል ችግር
TKV: ወፍራም ፕሮቲን
- BMP ምልክት ማድረጊያ መንገድ፡ በአንጎል እድገት ውስጥ የተሳተፈ የአጥንት morphogenetic ፕሮቲን ምልክት መንገድ
– ሬት ሲንድረም፡ ኦቲዝምን ጨምሮ የግንዛቤ እና የአካል ጉዳትን የሚያመጣ የዘረመል መታወክ
– Fragile X Syndrome፡ የአእምሮ እክል እና የባህሪ ተግዳሮቶችን የሚያስከትል የዘረመል መታወክ
– ማተም፡- ከአንድ ወላጅ የወረሱት አሌል ብቻ የሚሰራበት ባዮሎጂያዊ ክስተት