የሮያል ቲሬል ሙዚየም ብርቅዬ Triceratops ቅልን ያሳያል

በድሬምሄለር፣ ካናዳ የሚገኘው የሮያል ታይሬል ፓላኦንቶሎጂ ሙዚየም የቅርብ ጊዜውን ኤግዚቢሽን አሳይቷል፣ በቅሪተ አካል የተሠራ ትሪሴራፕስ የራስ ቅል ከኋለኛው የክሪቴስ ዘመን። ካሊ የሚል ቅጽል ስም ያለው የራስ ቅል እስካሁን በካናዳ ውስጥ ከተገኘ እጅግ በጣም የተጠበቀ እና የተሟላ የ triceratops ቅል ነው። ትራይሴራቶፕስ ቅሪተ አካላት በአንፃራዊነት በዩናይትድ ስቴትስ የተለመዱ ናቸው ነገር ግን በካናዳ ውስጥ ብርቅ ናቸው፣ ይህም ግኝቱን ጉልህ ያደርገዋል።
ዶ/ር ካሌብ ብራውን፣ የሙዚየሙ የዳይኖሰር ስልታዊ እና የዝግመተ ለውጥ አስተባባሪ፣ በሙዚየሙ ስብስብ ላይ ስለተጨመረው ደስታ ያላቸውን ደስታ ገልጿል። የሮያል ቲሬል ሙዚየም ቀደም ሲል ኦርጅናል ትሪሴራፕስ የራስ ቅል እንዳልነበረው ጠቅሷል።
የራስ ቅሉ የተገኘው እ.ኤ.አ. በክብደቱ እና በክብደቱ ምክንያት ቅሪተ አካሉ በ"ብሎኮች" ተነቅሎ በአየር ወደ ድራምሄለር መላክ ነበረበት። በሰባት አመታት ውስጥ በሙዚየሙ ውስጥ ያሉ ቴክኒሻኖች ቅሪተ አካሉን ለምርምር እና ለህዝብ ለማሳየት በጥንቃቄ አዘጋጅተዋል.
ቴክኒሻኑ ኢያን ማክዶናልድ ቅሪተ አካሉን በማከም 6,500 ሰአታት ያሳለፈ ሲሆን 815 ኪሎ ግራም ሃርድ ሮክን በጥንቃቄ በማውጣት የራስ ቅሉን አጋልጧል። የራስ ቅሉ ትልቅ መጠን እና ያልተስተካከለ ቅርጽ በሕክምናው ወቅት ተግዳሮቶችን አቅርቧል። ማክዶናልድ በቅሪተ አካል ውስጥ ባሉ በእያንዳንዱ እብጠቶች፣ ጉድጓዶች እና ጉድጓዶች ላይ መስራት ያለበትን ውስብስብ ስራ ገልጿል።
ባለ ትሪሴራፕስ የራስ ቅል ስድስት ጫማ ርዝመት በአምስት ጫማ ስፋት እና በሚገርም ሁኔታ በቀላሉ ሊሰበር የሚችል ነው። ሙዚየሙ የራስ ቅሉን ለመደገፍ በስትራትሞር ከሚገኙ አንጥረኞች ብጁ የብረት ትጥቅ ትእዛዝ ሰጥቷል።
ይህ አስደናቂ ኤግዚቢሽን ከ68 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በደቡብ ምዕራብ አልበርታ ግርጌ ይዞር የነበረውን ዳይኖሰርን ትራይሴራቶፕስ ግርማ እና ውስብስብነት እንዲያደንቁ ጎብኚዎች ያልተለመደ እድል ይሰጣቸዋል።
ምንጮች:
- የፓሌኦንቶሎጂ ሮያል ታይሬል ሙዚየም; Drumheller, ካናዳ