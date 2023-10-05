የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

የሮያል ቲሬል ሙዚየም ብርቅዬ Triceratops ቅልን ያሳያል

ByMampho Brescia

ጥቅምት 5, 2023
የሮያል ቲሬል ሙዚየም ብርቅዬ Triceratops ቅልን ያሳያል

በድሬምሄለር፣ ካናዳ የሚገኘው የሮያል ታይሬል ፓላኦንቶሎጂ ሙዚየም የቅርብ ጊዜውን ኤግዚቢሽን አሳይቷል፣ በቅሪተ አካል የተሠራ ትሪሴራፕስ የራስ ቅል ከኋለኛው የክሪቴስ ዘመን። ካሊ የሚል ቅጽል ስም ያለው የራስ ቅል እስካሁን በካናዳ ውስጥ ከተገኘ እጅግ በጣም የተጠበቀ እና የተሟላ የ triceratops ቅል ነው። ትራይሴራቶፕስ ቅሪተ አካላት በአንፃራዊነት በዩናይትድ ስቴትስ የተለመዱ ናቸው ነገር ግን በካናዳ ውስጥ ብርቅ ናቸው፣ ይህም ግኝቱን ጉልህ ያደርገዋል።

ዶ/ር ካሌብ ብራውን፣ የሙዚየሙ የዳይኖሰር ስልታዊ እና የዝግመተ ለውጥ አስተባባሪ፣ በሙዚየሙ ስብስብ ላይ ስለተጨመረው ደስታ ያላቸውን ደስታ ገልጿል። የሮያል ቲሬል ሙዚየም ቀደም ሲል ኦርጅናል ትሪሴራፕስ የራስ ቅል እንዳልነበረው ጠቅሷል።

የራስ ቅሉ የተገኘው እ.ኤ.አ. በክብደቱ እና በክብደቱ ምክንያት ቅሪተ አካሉ በ"ብሎኮች" ተነቅሎ በአየር ወደ ድራምሄለር መላክ ነበረበት። በሰባት አመታት ውስጥ በሙዚየሙ ውስጥ ያሉ ቴክኒሻኖች ቅሪተ አካሉን ለምርምር እና ለህዝብ ለማሳየት በጥንቃቄ አዘጋጅተዋል.

ቴክኒሻኑ ኢያን ማክዶናልድ ቅሪተ አካሉን በማከም 6,500 ሰአታት ያሳለፈ ሲሆን 815 ኪሎ ግራም ሃርድ ሮክን በጥንቃቄ በማውጣት የራስ ቅሉን አጋልጧል። የራስ ቅሉ ትልቅ መጠን እና ያልተስተካከለ ቅርጽ በሕክምናው ወቅት ተግዳሮቶችን አቅርቧል። ማክዶናልድ በቅሪተ አካል ውስጥ ባሉ በእያንዳንዱ እብጠቶች፣ ጉድጓዶች እና ጉድጓዶች ላይ መስራት ያለበትን ውስብስብ ስራ ገልጿል።

ባለ ትሪሴራፕስ የራስ ቅል ስድስት ጫማ ርዝመት በአምስት ጫማ ስፋት እና በሚገርም ሁኔታ በቀላሉ ሊሰበር የሚችል ነው። ሙዚየሙ የራስ ቅሉን ለመደገፍ በስትራትሞር ከሚገኙ አንጥረኞች ብጁ የብረት ትጥቅ ትእዛዝ ሰጥቷል።

ይህ አስደናቂ ኤግዚቢሽን ከ68 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በደቡብ ምዕራብ አልበርታ ግርጌ ይዞር የነበረውን ዳይኖሰርን ትራይሴራቶፕስ ግርማ እና ውስብስብነት እንዲያደንቁ ጎብኚዎች ያልተለመደ እድል ይሰጣቸዋል።

ምንጮች:

- የፓሌኦንቶሎጂ ሮያል ታይሬል ሙዚየም; Drumheller, ካናዳ

By Mampho Brescia

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

3D አርቲፊሻል ውህድ μ-አይኖች በ Dragonfly አይኖች አነሳሽነት መስራት

ጥቅምት 5, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

ጥቃቅን የመስመራዊ ጉድለቶች ከድምጽ ሞገዶች በበለጠ ፍጥነት በእቃዎች ሊራመዱ ይችላሉ።

ጥቅምት 5, 2023 ገብርኤል Botha
ሳይንስ

አዲስ በ AI የሚነዳ የመሬት መንቀጥቀጥ ትንበያ በሙከራዎች ውስጥ ተስፋዎችን ያሳያል

ጥቅምት 5, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

3D አርቲፊሻል ውህድ μ-አይኖች በ Dragonfly አይኖች አነሳሽነት መስራት

ጥቅምት 5, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ጥቃቅን የመስመራዊ ጉድለቶች ከድምጽ ሞገዶች በበለጠ ፍጥነት በእቃዎች ሊራመዱ ይችላሉ።

ጥቅምት 5, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

አዲስ በ AI የሚነዳ የመሬት መንቀጥቀጥ ትንበያ በሙከራዎች ውስጥ ተስፋዎችን ያሳያል

ጥቅምት 5, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

አነስ ያለ CRISPR የጂን-ማስተካከያ መሳሪያ የጄኔቲክ በሽታዎችን ለማከም ቃል ገብቷል።

ጥቅምት 5, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች