በአይኤስኤስ ቀዝቃዛ ሌክ ምክንያት ናሳ የጠፈር መራመጃዎችን ለሌላ ጊዜ አስተላለፈ

የናሳ የበረራ ተቆጣጣሪዎች በሩሲያ የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) በኩል በቅርቡ ከደረሰው የራዲያተር ማቀዝቀዣ ፍሰት ጋር የተገናኘ መረጃን ሲገመግሙ ሁለት የጠፈር ጉዞዎችን ለሌላ ጊዜ ለማስተላለፍ ወስነዋል። የመጀመሪያው የጠፈር መንኮራኩር፣ በመጀመሪያ በጥቅምት 12 እና በጥቅምት 20 የታቀደው ሁለተኛው የጠፈር ጉዞ ለሌላ ቀን ለሌላ ጊዜ ይዘጋጃል።
የኩላንት መፍሰስ በኦክቶበር 9 በናኡካ ሁለገብ ላብራቶሪ ሞጁል የመጠባበቂያ ራዲያተር ውስጥ ተከስቷል። ይሁን እንጂ ናሳ በናኡካ ላይ ያለው ዋና ራዲያተር አሁንም በትክክል እየሰራ እና ለሞጁሉ ሙሉ ማቀዝቀዝ የሰራተኞቹን ወይም የጠፈር ጣቢያ ስራዎችን ሳይነካ እንደሚገኝ አረጋግጧል። የውጪ ካሜራ እይታዎች የቀሪ ቀዝቃዛ ጠብታዎችን ብቻ አሳይተዋል።
የመጠባበቂያ ራዲያተሩ በ STS-2010 የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮ ወቅት በራስቬት ሞጁል ላይ በ132 ለአይኤስኤስ ደረሰ። እ.ኤ.አ. በጁላይ 2021 ለተጀመረው እና በዚህ አመት በሚያዝያ ወር ላይ ለተጫነው የናኡካ ሞጁል ለመጠቀም ታስቦ ነበር።
ሮስስኮስሞስ, የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ, በሚቀጥለው የሩስያ ክፍል ላይ የተመሰረተ የጠፈር ጉዞ በኦክቶበር 25, ኮስሞኖውቶች የራዲያተሩን ፎቶግራፍ እንዲያነሱ አቅዷል. ዓላማው የፍሳሹን መንስኤ ለማወቅ እና ለወደፊቱ መሳሪያው ሊጠገን ይችል እንደሆነ ለመወሰን ነው. .
የጠፈር መንኮራኩሮችን ለማራዘም የተደረገው ውሳኔ የጥንቃቄ እርምጃ ሲሆን ናሳ እና ሮስስኮስሞስ የኩላንት መፍሰስን ሲመረምሩ እና የጠፈር ተጓዦችን ደህንነት እና የጠፈር ጣቢያውን ትክክለኛነት ያረጋግጣሉ. የግምገማው ሂደት እንደተጠናቀቀ ለጠፈር መራመጃዎች አዲስ ቀናት ይታወቃሉ።
ምንጮች: NASA, Roscosmos